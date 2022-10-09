Тур: 24.
1:1
Первый тайм: 45'
0'
1:0
11' ГолПайеро Мартин
16' Желтая карточкаAlan Varela
1:1
17' ГолВалентини Николас
19' Желтая карточкаРомеро Оскар
31' Желтая карточкаПисано Матиас
Ход матча
11'
1:0
16'
17'
19'
31'
45'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
46 Simon Rivero
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
-
50 Бритес Элиас
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Бока Хуниорс
Альдосиви
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|4
|0.17
|Luca Langoni
|4
|0.17
|Вилья Себастьян
|3
|0.13
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.13
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.13
|Ромеро Оскар
|2
|0.09
|Фернандес Пол
|2
|0.09
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Хавьер Моралес
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.04
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|5 (1)
|0.21
|Масиэль Леандро
|2
|0.08
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Риос Андрес
|1
|0.04
|Мартинес Томас
|1
|0.04
|Сильва Сантьяго I
|1
|0.04
|Куэста Хуан
|1
|0.04
|Бульсен Патрисио
|1
|0.04
|Bautista Kociubinski
|1
|0.04
|Валентини Николас
|1
|0.04
|Мели Сесар
|0
|0
|Серро Франсиско
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|9
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Самбрано Очандарте
|6
|0
|Alan Varela
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Сандез Агустин
|4
|0
|Васкес Луис
|2
|1
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентини Николас
|5
|1
|Бульсен Патрисио
|3
|2
|Масиэль Леандро
|6
|0
|Серро Франсиско
|5
|0
|Иньигес Эмануэль
|3
|1
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Иритьер Хавьер
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Mario Lopez
|3
|0
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Мели Сесар
|2
|0
|Сильва Сантьяго I
|2
|0
|Эскобар Ян
|2
|0
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|Индакоэча Хоакин
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Писано Матиас
|1
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
4
22%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
5
28%
1
17%
76-90
Пропущено
12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
3
25%
2
9%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
5
50%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Забито
27
17
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
5
19%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
5
19%
5
29%
29%
61-75
7
26%
4
24%
76-90
Пропущено
22
36
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
0
0%
4
11%
1-15
6
27%
5
14%
16-30
7
32%
6
17%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
1
5%
10
28%
61-75
4
18%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0
Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Альдосиви
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Тигре - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|2.
|Бока Хуниорс
|1:1
|23
|13
|4
|6
|28 - 23
|43
|3.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|5.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|6.
|Ривер Плейт
|23
|11
|5
|7
|37 - 18
|38
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|23
|8
|7
|8
|26 - 24
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|17.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|18.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|19.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|20.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|21.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|23.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|24.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|1:1
|24
|4
|5
|15
|15 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Бока Хуниорс
|1:1
|13
|8
|3
|2
|19 - 13
|27
|4.
|Патронато Парана
|12
|7
|4
|1
|15 - 6
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|15.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|1:1
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|5
|4
|3
|18 - 9
|19
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Бока Хуниорс
|1:1
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|6.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Альдосиви
|1:1
|13
|1
|4
|8
|6 - 24
|7
|24.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|25.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Сармиенто
|Federico Rasmussen
|1 8