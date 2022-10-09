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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Бока Хуниорс
1:1
Первый тайм: 45'
Альдосиви
0'
1:0
11' Гол
Пайеро Мартин
16' Желтая карточка
Alan Varela
1:1
17' Гол
Валентини Николас
19' Желтая карточка
Ромеро Оскар
31' Желтая карточка
Писано Матиас
45' Желтая карточка

Ход матча

11'
Пайеро Мартин
1:0
16'
Alan Varela
 
17'
1:1
Валентини Николас
(Серро Франсиско)
19'
Ромеро Оскар
 
31'
 
Писано Матиас
45'
 
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Альдосиви
4.80
8.40
9.60
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
39
Gabriel
Aranda
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
11
Пайеро
Мартин
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
25
Девекки
Хосе
21
Иньигес
Эмануэль
2
Mario
Lopez
13
Валентини
Николас
3
Эскобар
Ян
5
Мартинес
Томас
18
Серро
Франсиско
17
Мели
Сесар
10
Писано
Матиас
9
Сильва
Сантьяго
I
7
Каутеруссио
Мартин
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Альдосиви
4-3-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Альдосиви

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:3
С
2:0
С
1:1
ТДВ
2:1
П
0:4
ТМК
1:3
П
4:1
П
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 4 0.17
Luca Langoni 4 0.17
Вилья Себастьян 3 0.13
Себальос Эсекиэль 3 0.13
Рохо Маркос 3 (1) 0.13
Ромеро Оскар 2 0.09
Фернандес Пол 2 0.09
Васкес Луис 1 0.04
Хавьер Моралес 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.04
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 5 (1) 0.21
Масиэль Леандро 2 0.08
Braian Martinez 1 0.04
Риос Андрес 1 0.04
Мартинес Томас 1 0.04
Сильва Сантьяго I 1 0.04
Куэста Хуан 1 0.04
Бульсен Патрисио 1 0.04
Bautista Kociubinski 1 0.04
Валентини Николас 1 0.04
Мели Сесар 0 0
Серро Франсиско 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Адвинкула Луис 7 0
Самбрано Очандарте 6 0
Alan Varela 6 0
Рохо Маркос 4 1
Сандез Агустин 4 0
Васкес Луис 2 1
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Николас 5 1
Бульсен Патрисио 3 2
Масиэль Леандро 6 0
Серро Франсиско 5 0
Иньигес Эмануэль 3 1
Santiago Laquidain 3 1
Иритьер Хавьер 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Mario Lopez 3 0
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Мели Сесар 2 0
Сильва Сантьяго I 2 0
Эскобар Ян 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Индакоэча Хоакин 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Писано Матиас 1 0
Миерс Маркос 1 0
Леканда Томас 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
4
22%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
3
25%
2
9%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
5
50%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
5
19%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
5
19%
5
29%
29%
61-75
7
26%
4
24%
76-90

Пропущено

22
36
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
0
0%
4
11%
1-15
6
27%
5
14%
16-30
7
32%
6
17%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
1
5%
10
28%
61-75
4
18%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0
Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Альдосиви
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Тигре - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
2. Бока Хуниорс 1:1 23 13 4 6 28 - 23 43
3. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
4. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
5. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
6. Ривер Плейт 23 11 5 7 37 - 18 38
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 23 8 7 8 26 - 24 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
17. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
18. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
21. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
22. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
23. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
24. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 1:1 24 4 5 15 15 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
2. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Бока Хуниорс 1:1 13 8 3 2 19 - 13 27
4. Патронато Парана 12 7 4 1 15 - 6 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
15. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
16. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 1:1 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 5 4 3 18 - 9 19
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Бока Хуниорс 1:1 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
6. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
12. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Альдосиви 1:1 13 1 4 8 6 - 24 7
24. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
25. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
26. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Альдосиви
4.80
8.40
9.60
Все Коэффициенты
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