Тур: 24.
0:1
Второй тайм: 57'
0'
27' Желтая карточкаSebastian Medina
28' Желтая карточкаNicolas Castro1
41' Желтая карточкаMarcelo Estigarribia2
45' Желтая карточкаДиас Пауло
0:0
45' Не забитый пенальтиJusto Giani
0:1
54' ГолБорха Мигель
Ход матча
27'
28'
45'
45'
0:0
54'
0:1
22
Raul
Lozano
13
Охеда
Серхио
40
Justo
Giani
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
- Нападающий
-
27 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Pablo SolariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Патронато Парана
Ривер Плейт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|4 (1)
|0.17
|Sebastian Medina
|4
|0.17
|Jonas Acevedo
|3
|0.13
|Axel Rodriguez
|3
|0.13
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.13
|Justo Giani
|1
|0.04
|Raul Lozano
|1
|0.04
|Nicolas Castro1
|1
|0.04
|Lucas Kruspzky
|1
|0.04
|Facundo Cobos
|1
|0.04
|Alexander Sosa
|1
|0.04
|Carlos Quintana
|1
|0.04
|Diego Garcia VI
|1
|0.04
|Francisco Alvarez1
|1
|0.04
|Franco Leys
|0
|0
|Juan Guasone
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|0.25
|Pablo Solari
|5
|0.21
|Lucas Beltrain
|4
|0.17
|Палавесино Агустин
|3
|0.13
|Альварес Хулиан
|3
|0.13
|Суарес Матиас
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.08
|Ромеро Брайан
|2
|0.08
|Маммана Эмануэль
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1
|0.04
|Парадела Хосе
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Пинола Хавьер II
|1
|0.04
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Nicolas Castro1
|6
|1
|Jorge Valdez II
|2
|2
|Axel Rodriguez
|5
|0
|Raul Lozano
|5
|0
|Francisco Alvarez1
|3
|1
|Franco Leys
|4
|0
|Jonas Acevedo
|4
|0
|Tiago Banega
|4
|0
|Juan Guasone
|4
|0
|Sebastian Medina
|4
|0
|Justo Giani
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Marcelo Estigarribia2
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|Охеда Серхио
|1
|0
|Matias Pardo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|4
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Диас Пауло
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
2
13%
6
33%
61-75
1
6%
6
33%
76-90
Пропущено
5
9
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
28
37
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
2
7%
3
8%
1-15
5
18%
7
19%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
10
36%
1
3%
46-60
4
14%
10
27%
61-75
2
7%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
4
18%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|3
|6
|29 - 23
|45
|2.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|3.
|Ривер Плейт
|1:0
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|4.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|6.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|0:1
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|17.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|18.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|19.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|20.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|21.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|23.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|24.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|24
|4
|4
|16
|15 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Патронато Парана
|0:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Ривер Плейт
|1:0
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|15.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Патронато Парана
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Сармиенто
|Federico Rasmussen
|1 8