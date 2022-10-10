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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Патронато Парана
0:1
Второй тайм: 57'
Ривер Плейт
0'
27' Желтая карточка
Sebastian Medina
28' Желтая карточка
Nicolas Castro1
41' Желтая карточка
Marcelo Estigarribia2
45' Желтая карточка
Диас Пауло
0:0
45' Не забитый пенальти
Justo Giani
0:1
54' Гол
Борха Мигель

Ход матча

27'
Sebastian Medina
 
28'
Nicolas Castro1
 
41'
Marcelo Estigarribia2
 
45'
 
Диас Пауло
45'
Justo Giani
0:0
46'
 
Барко Эсекьель
Перес Энцо
46'
Facundo Cobos
Sebastian Medina
 
54'
0:1
Борха Мигель
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Ривер Плейт
5.50
4.08
1.88
Все Коэффициенты
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
13
Охеда
Серхио
2
Carlos
Quintana
30
Lucas
Kruspzky
40
Justo
Giani
6
Tiago
Banega
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
19
Marcelo
Estigarribia2
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
8
Палавесино
Агустин
9
Борха
Мигель
16
Pablo
Solari
Патронато Парана
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Патронато Парана
Ривер Плейт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:2
ЛП
4:1
ЛП
5:0
С
2:0
С
1:3
С
0:1
П
2:1
П
2:1
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 4 (1) 0.17
Sebastian Medina 4 0.17
Jonas Acevedo 3 0.13
Axel Rodriguez 3 0.13
Marcelo Estigarribia2 3 0.13
Justo Giani 1 0.04
Raul Lozano 1 0.04
Nicolas Castro1 1 0.04
Lucas Kruspzky 1 0.04
Facundo Cobos 1 0.04
Alexander Sosa 1 0.04
Carlos Quintana 1 0.04
Diego Garcia VI 1 0.04
Francisco Alvarez1 1 0.04
Franco Leys 0 0
Juan Guasone 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 0.25
Pablo Solari 5 0.21
Lucas Beltrain 4 0.17
Палавесино Агустин 3 0.13
Альварес Хулиан 3 0.13
Суарес Матиас 3 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.08
Ромеро Брайан 2 0.08
Маммана Эмануэль 2 0.08
Кинтеро Хуан 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 7 1
Nicolas Castro1 6 1
Jorge Valdez II 2 2
Axel Rodriguez 5 0
Raul Lozano 5 0
Francisco Alvarez1 3 1
Franco Leys 4 0
Jonas Acevedo 4 0
Tiago Banega 4 0
Juan Guasone 4 0
Sebastian Medina 4 0
Justo Giani 3 0
Alexander Sosa 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Marcelo Estigarribia2 1 1
Carlos Quintana 2 0
Facundo Cobos 2 0
Lucas Kruspzky 1 0
Охеда Серхио 1 0
Matias Pardo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 4 1
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Борха Мигель 4 0
Диас Пауло 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пинола Хавьер II 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Мартинес Эктор II 2 0
Pablo Solari 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
2
13%
6
33%
61-75
1
6%
6
33%
76-90

Пропущено

5
9
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

28
37
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
2
7%
3
8%
1-15
5
18%
7
19%
16-30
5
18%
5
14%
31-45
10
36%
1
3%
46-60
4
14%
10
27%
61-75
2
7%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

22
18
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
3. Ривер Плейт 1:0 24 12 5 7 38 - 18 41
4. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
5. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
6. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 0:1 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
17. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
18. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
21. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
22. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
23. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
24. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
2. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Патронато Парана 0:1 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Ривер Плейт 1:0 11 6 1 4 19 - 9 19
15. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
16. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 0:1 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Хусто Гьяни пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    45'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Marcelo Estigarribia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Sebastian Medina получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Ривер Плейт
5.50
4.08
1.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Патронато Парана 0:1 Ривер Плейт онлайн

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