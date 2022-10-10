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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 24.
Патронато Парана
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
27' Желтая карточка
Sebastian Medina
28' Желтая карточка
Nicolas Castro1
41' Желтая карточка
Marcelo Estigarribia2
45' Желтая карточка
Диас Пауло
0:0
45' Не забитый пенальти
Justo Giani
0:1
54' Гол
Борха Мигель
66' Желтая карточка
Pablo Solari
68' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
73' Желтая карточка
Tiago Banega
89' Желтая карточка
Justo Giani
90' Вторая желтая карточка
Nicolas Castro1
90' Желтая карточка
Facundo Altamirano
90' Желтая карточка
Парадела Хосе
90'+6
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
13
Охеда
Серхио
2
Carlos
Quintana
30
Lucas
Kruspzky
40
Justo
Giani
6
Tiago
Banega
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
19
Marcelo
Estigarribia2
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
8
Палавесино
Агустин
9
Борха
Мигель
16
Pablo
Solari
Патронато Парана
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Патронато Парана
Ривер Плейт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:2
ЛП
4:1
ЛП
5:0
С
2:0
С
1:3
С
0:1
П
2:1
П
2:1
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 4 (1) 0.17
Sebastian Medina 4 0.17
Jonas Acevedo 3 0.13
Axel Rodriguez 3 0.13
Marcelo Estigarribia2 3 0.13
Justo Giani 1 0.04
Raul Lozano 1 0.04
Nicolas Castro1 1 0.04
Lucas Kruspzky 1 0.04
Facundo Cobos 1 0.04
Alexander Sosa 1 0.04
Carlos Quintana 1 0.04
Diego Garcia VI 1 0.04
Francisco Alvarez1 1 0.04
Franco Leys 0 0
Juan Guasone 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 0.29
Pablo Solari 5 0.21
Lucas Beltrain 4 0.17
Палавесино Агустин 3 0.13
Альварес Хулиан 3 0.13
Суарес Матиас 3 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.08
Ромеро Брайан 2 0.08
Маммана Эмануэль 2 0.08
Кинтеро Хуан 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Castro1 6 2
Мосевич Леонель 7 1
Jorge Valdez II 2 2
Axel Rodriguez 5 0
Raul Lozano 5 0
Tiago Banega 5 0
Francisco Alvarez1 3 1
Franco Leys 4 0
Jonas Acevedo 4 0
Justo Giani 4 0
Juan Guasone 4 0
Sebastian Medina 4 0
Alexander Sosa 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Marcelo Estigarribia2 1 1
Carlos Quintana 2 0
Facundo Cobos 2 0
Lucas Kruspzky 1 0
Охеда Серхио 1 0
Facundo Altamirano 1 0
Matias Pardo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 4 1
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Борха Мигель 4 0
Диас Пауло 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пинола Хавьер II 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Pablo Solari 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Мартинес Эктор II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Парадела Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
1
6%
6
32%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

28
38
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
2
7%
3
8%
1-15
5
18%
7
18%
16-30
5
18%
5
13%
31-45
10
36%
2
5%
46-60
4
14%
10
26%
61-75
2
7%
11
29%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
7
39%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 3 6 29 - 23 45
2. Атлетико Тукуман 23 12 8 3 29 - 15 44
3. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
4. Расинг Авельянеда 23 11 8 4 35 - 22 41
5. Химнасия Ла-Плата 23 11 7 5 24 - 13 40
6. Уракан 23 10 10 3 27 - 16 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Аргентинос Хуниорс 23 11 3 9 30 - 23 36
9. Сан-Лоренсо 24 7 13 4 25 - 21 34
10. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
11. Ньюэллс Олд Бойз 23 9 6 8 20 - 19 33
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 22 9 4 9 28 - 26 31
15. Сармиенто 24 8 7 9 25 - 27 31
16. Индепендьенте Авельянеда 24 8 6 10 26 - 27 30
17. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
18. Дефенса и Хустисия 23 7 9 7 23 - 25 30
19. Барракас Централь 24 7 8 9 26 - 33 29
20. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
21. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
22. Эстудиантес Ла Плата 23 7 6 10 22 - 32 27
23. Банфилд 24 6 8 10 22 - 28 26
24. Росарио Сентраль 23 6 8 9 20 - 25 26
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 23 5 5 13 20 - 34 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 24 4 4 16 15 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
2. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
7. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
8. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 7 1 4 15 - 13 22
10. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
15. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
16. Росарио Сентраль 12 5 4 3 10 - 9 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 11 5 3 3 16 - 12 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 11 4 3 4 11 - 10 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 11 3 1 7 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
3. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
4. Атлетико Тукуман 11 4 4 3 9 - 9 16
5. Уракан 12 3 7 2 10 - 10 16
6. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
7. Банфилд 11 4 3 4 9 - 9 15
8. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
9. Сан-Лоренсо 11 3 5 3 9 - 9 14
10. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Ланус 12 2 2 8 9 - 19 8
22. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
23. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
24. Барракас Централь 11 1 4 6 7 - 18 7
25. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Сармиенто Federico Rasmussen 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хусто Гьяни пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      45'
      Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Marcelo Estigarribia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Sebastian Medina получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Патронато Парана 0:1 Ривер Плейт онлайн

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