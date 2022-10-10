Тур: 24.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаSebastian Medina
28' Желтая карточкаNicolas Castro1
41' Желтая карточкаMarcelo Estigarribia2
45' Желтая карточкаДиас Пауло
0:0
45' Не забитый пенальтиJusto Giani
0:1
54' ГолБорха Мигель
66' Желтая карточкаPablo Solari
68' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
73' Желтая карточкаTiago Banega
89' Желтая карточкаJusto Giani
90' Вторая желтая карточкаNicolas Castro1
90' Желтая карточкаFacundo Altamirano
90' Желтая карточкаПарадела Хосе
90'+6
Ход матча
27'
28'
45'
45'
0:0
54'
0:1
66'
68'
73'
89'
90'
90'
22
Raul
Lozano
13
Охеда
Серхио
40
Justo
Giani
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
- Нападающий
-
27 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Pablo SolariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Патронато Парана
Ривер Плейт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|4 (1)
|0.17
|Sebastian Medina
|4
|0.17
|Jonas Acevedo
|3
|0.13
|Axel Rodriguez
|3
|0.13
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.13
|Justo Giani
|1
|0.04
|Raul Lozano
|1
|0.04
|Nicolas Castro1
|1
|0.04
|Lucas Kruspzky
|1
|0.04
|Facundo Cobos
|1
|0.04
|Alexander Sosa
|1
|0.04
|Carlos Quintana
|1
|0.04
|Diego Garcia VI
|1
|0.04
|Francisco Alvarez1
|1
|0.04
|Franco Leys
|0
|0
|Juan Guasone
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7
|0.29
|Pablo Solari
|5
|0.21
|Lucas Beltrain
|4
|0.17
|Палавесино Агустин
|3
|0.13
|Альварес Хулиан
|3
|0.13
|Суарес Матиас
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.08
|Ромеро Брайан
|2
|0.08
|Маммана Эмануэль
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1
|0.04
|Парадела Хосе
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Пинола Хавьер II
|1
|0.04
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Castro1
|6
|2
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Jorge Valdez II
|2
|2
|Axel Rodriguez
|5
|0
|Raul Lozano
|5
|0
|Tiago Banega
|5
|0
|Francisco Alvarez1
|3
|1
|Franco Leys
|4
|0
|Jonas Acevedo
|4
|0
|Justo Giani
|4
|0
|Juan Guasone
|4
|0
|Sebastian Medina
|4
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Marcelo Estigarribia2
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|Охеда Серхио
|1
|0
|Facundo Altamirano
|1
|0
|Matias Pardo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|4
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Диас Пауло
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Pablo Solari
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
1
6%
6
32%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
28
38
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
2
7%
3
8%
1-15
5
18%
7
18%
16-30
5
18%
5
13%
31-45
10
36%
2
5%
46-60
4
14%
10
26%
61-75
2
7%
11
29%
76-90
Пропущено
23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
7
39%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|3
|6
|29 - 23
|45
|2.
|Атлетико Тукуман
|23
|12
|8
|3
|29 - 15
|44
|3.
|Ривер Плейт
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|4.
|Расинг Авельянеда
|23
|11
|8
|4
|35 - 22
|41
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|11
|7
|5
|24 - 13
|40
|6.
|Уракан
|23
|10
|10
|3
|27 - 16
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|30 - 23
|36
|9.
|Сан-Лоренсо
|24
|7
|13
|4
|25 - 21
|34
|10.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|9
|6
|8
|20 - 19
|33
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|9
|4
|9
|28 - 26
|31
|15.
|Сармиенто
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|8
|6
|10
|26 - 27
|30
|17.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|18.
|Дефенса и Хустисия
|23
|7
|9
|7
|23 - 25
|30
|19.
|Барракас Централь
|24
|7
|8
|9
|26 - 33
|29
|20.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|21.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|23.
|Банфилд
|24
|6
|8
|10
|22 - 28
|26
|24.
|Росарио Сентраль
|23
|6
|8
|9
|20 - 25
|26
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|23
|5
|5
|13
|20 - 34
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|24
|4
|4
|16
|15 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|8.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|10.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|15.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|4.
|Атлетико Тукуман
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|7.
|Банфилд
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Ланус
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|24.
|Барракас Централь
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8
|Сармиенто
|Federico Rasmussen
|1 8