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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Интернасьонал Порту Алегре
3:2
Второй тайм: 75'
Гойяс
0'
4' Желтая карточка
Диего Рибас
1:0
13' Гол
José Maurisio3
1:1
33' Пенальти
Раул Педро
2:1
42' Гол
Патрик Алан
44' Желтая карточка
Dada Belmonte
2:2
45' Гол
Раул Педро
3:2
57' Гол
Патрик Алан
60' Желтая карточка
Luan Dias
65' Желтая карточка
Hugo Farias
68' Желтая карточка
Энрике Педро
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
5
Auremir
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Гойяс
4-1-4-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гойяс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СB
0:2
СB
3:0
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
3:3
СA
0:0
СA
2:3
СA
4:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.23
Энрике Педро 6 (2) 0.19
Вандерсон 6 0.19
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.16
Де Пена Карлос 4 (2) 0.13
Патрик Алан 4 0.13
José Maurisio3 3 0.1
Джонни 3 0.1
Бустос Фабрисио 2 0.06
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Витао 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 17 (3) 0.55
Elvis II 4 (3) 0.13
Nícolas I 4 0.13
Dada Belmonte 2 0.06
Диего Рибас 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Энрике Педро 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Джонни 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Caio Vinicius2 7 1
Dada Belmonte 8 0
Магиньо 7 0
Раул Педро 7 0
Savio Alves 5 1
Danilo IV 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Luan Dias 4 0
Да Силва 3 0
Диего Рибас 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Аподи Диаллиссон 2 0
Auremir 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Hugo Farias 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
15
20 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
6
21%
3
20%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
7
24%
1
7%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
17%
6
40%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
9%
3
16%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
7
44%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
4
24%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Забито

44
31
25 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
8
18%
4
13%
1-15
9
20%
1
3%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
4
9%
3
10%
61-75
10
23%
13
42%
76-90

Пропущено

26
36
12 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
3
12%
7
19%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
6
23%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1
Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 3:2 31 15 12 4 47 - 28 57
3. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
4. Фламенго 31 15 7 9 50 - 29 52
5. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 30 12 10 8 38 - 32 46
8. Америка Минейро 30 12 6 12 27 - 30 42
9. Ботафого Рибейрао 30 11 7 12 31 - 34 40
10. Сан-Паулу 29 9 13 7 41 - 32 40
11. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
12. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
13. Гойяс 2:3 31 9 11 11 33 - 39 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 29 9 4 16 29 - 47 31
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 30 7 7 16 28 - 47 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 3:2 16 10 5 1 32 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
4. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
5. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Гойяс 2:3 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 3:2 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 2:3 16 4 5 7 16 - 23 17
11. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Diego получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Гойяс
1.43
4.81
8.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Гойяс онлайн

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Интернасьонал Порту Алегре
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