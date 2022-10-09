Тур: 31.
4:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаДиего Рибас
1:0
13' ГолJosé Maurisio3
1:1
33' ПенальтиРаул Педро
2:1
42' ГолПатрик Алан
44' Желтая карточкаDada Belmonte
2:2
45' ГолРаул Педро
3:2
57' ГолПатрик Алан
60' Желтая карточкаLuan Dias
65' Желтая карточкаHugo Farias
68' Желтая карточкаЭнрике Педро
90' Желтая карточкаDanilo IV
90' Желтая карточкаLucas Halter
90' Желтая карточкаМагиньо
4:2
90' ГолДе Пена Карлос
90'+8
Ход матча
4'
13'
1:0
33'
1:1
42'
2:1
44'
45'
2:2
57'
3:2
60'
65'
68'
76'
76'
90'
90'
90'
90'
4:2
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
5
Auremir
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 ВандерсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Igor Gomes
-
5 Lizeiro
-
26 Estevao
-
-
36 Thauan Lara
-
17 David VI
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
99 Luan DiasПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Danilo IV
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Гойяс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.23
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.19
|Вандерсон
|6
|0.19
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.16
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.16
|Патрик Алан
|5
|0.16
|José Maurisio3
|3
|0.1
|Джонни
|3
|0.1
|Бустос Фабрисио
|2
|0.06
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|17 (3)
|0.55
|Elvis II
|4 (3)
|0.13
|Nícolas I
|4
|0.13
|Dada Belmonte
|2
|0.06
|Диего Рибас
|1
|0.03
|Да Силва
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Кардозо Даниэль
|1
|0.03
|Маркиньос II
|1
|0.03
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Джонни
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|10
|0
|Caio Vinicius2
|7
|1
|Магиньо
|8
|0
|Dada Belmonte
|8
|0
|Danilo IV
|7
|0
|Раул Педро
|7
|0
|Savio Alves
|5
|1
|Матеус де Салес
|5
|0
|Luan Dias
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Аподи Диаллиссон
|2
|0
|Auremir
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
17
22 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
7
21%
3
18%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
6
18%
6
35%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
3
23%
6
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
7
44%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
4
24%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Забито
48
33
27 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
9
19%
4
12%
1-15
9
19%
1
3%
16-30
9
19%
6
18%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
4
8%
3
9%
61-75
11
23%
13
39%
76-90
Пропущено
28
40
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 24
3
11%
8
20%
1-15
5
18%
5
13%
16-30
6
21%
8
20%
31-45
4
14%
8
20%
46-60
4
14%
2
5%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1
Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|15
|12
|4
|48 - 28
|57
|3.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|4.
|Фламенго
|31
|15
|7
|9
|50 - 29
|52
|5.
|Флуминенсе
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|30
|12
|10
|8
|38 - 32
|46
|8.
|Америка Минейро
|30
|12
|6
|12
|27 - 30
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|30
|11
|7
|12
|31 - 34
|40
|10.
|Сан-Паулу
|29
|9
|13
|7
|41 - 32
|40
|11.
|Форталеза
|30
|10
|8
|12
|30 - 32
|38
|12.
|Ред Булл Брагантино
|30
|9
|11
|10
|40 - 39
|38
|13.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Сеара
|30
|6
|14
|10
|28 - 32
|32
|16.
|Коритиба Парана
|29
|9
|4
|16
|29 - 47
|31
|17.
|Куяба
|31
|7
|9
|15
|23 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|30
|7
|7
|16
|28 - 47
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|4.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|5.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|7.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|17.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|3
|5
|18 - 19
|24
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|9.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|11.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10