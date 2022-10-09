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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Интернасьонал Порту Алегре
4:2
Конец матча
Гойяс
0'
4' Желтая карточка
Диего Рибас
1:0
13' Гол
José Maurisio3
1:1
33' Пенальти
Раул Педро
2:1
42' Гол
Патрик Алан
44' Желтая карточка
Dada Belmonte
2:2
45' Гол
Раул Педро
3:2
57' Гол
Патрик Алан
60' Желтая карточка
Luan Dias
65' Желтая карточка
Hugo Farias
68' Желтая карточка
Энрике Педро
90' Желтая карточка
Danilo IV
90' Желтая карточка
Lucas Halter
90' Желтая карточка
Магиньо
4:2
90' Гол
Де Пена Карлос
90'+8
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
5
Auremir
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Гойяс
4-1-4-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гойяс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СB
0:2
СB
3:0
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
3:3
СA
0:0
СA
2:3
СA
4:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.23
Энрике Педро 6 (2) 0.19
Вандерсон 6 0.19
Де Пена Карлос 5 (2) 0.16
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.16
Патрик Алан 5 0.16
José Maurisio3 3 0.1
Джонни 3 0.1
Бустос Фабрисио 2 0.06
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Витао 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 17 (3) 0.55
Elvis II 4 (3) 0.13
Nícolas I 4 0.13
Dada Belmonte 2 0.06
Диего Рибас 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Джонни 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Caio Vinicius2 7 1
Магиньо 8 0
Dada Belmonte 8 0
Danilo IV 7 0
Раул Педро 7 0
Savio Alves 5 1
Матеус де Салес 5 0
Luan Dias 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Диего Рибас 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Аподи Диаллиссон 2 0
Auremir 2 0
Hugo Farias 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Lucas Halter 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
17
22 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
7
21%
3
18%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
6
18%
6
35%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
3
23%
6
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
7
44%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
4
24%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Забито

48
33
27 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
9
19%
4
12%
1-15
9
19%
1
3%
16-30
9
19%
6
18%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
4
8%
3
9%
61-75
11
23%
13
39%
76-90

Пропущено

28
40
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 24
3
11%
8
20%
1-15
5
18%
5
13%
16-30
6
21%
8
20%
31-45
4
14%
8
20%
46-60
4
14%
2
5%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1
Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 31 15 12 4 48 - 28 57
3. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
4. Фламенго 31 15 7 9 50 - 29 52
5. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 30 12 10 8 38 - 32 46
8. Америка Минейро 30 12 6 12 27 - 30 42
9. Ботафого Рибейрао 30 11 7 12 31 - 34 40
10. Сан-Паулу 29 9 13 7 41 - 32 40
11. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
12. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
13. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 29 9 4 16 29 - 47 31
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 30 7 7 16 28 - 47 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
4. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
5. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
11. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Luan Dias уходит с поля. Pedro Junqueira выходит вместо него
    • Желтая карточка
      60'
      Luan Dias получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Патрик Алан бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Раул Педро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Dada Belmonte получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Патрик Алан бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Раул Педро из команды Гойяс забивает с точки!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Diego получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Гойяс онлайн

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