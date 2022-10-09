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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Сан-Паулу
0:0
Второй тайм: 51'
Ботафого Рибейрао
0'
45' Желтая карточка
Leo XV
45' Желтая карточка
Кану Рубенилсон

Ход матча

41'
 
Кану Рубенилсон
Рафаэль да Сильва
45'
Leo XV
 
45'
 
Кану Рубенилсон
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Ботафого Рибейрао
5.30
3.82
7.00
Все Коэффициенты
1
Felipe
Alves
13
Рафинья
Марсио
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
7
Alisson
II
34
Welington
29
Pablo
Maia
25
Rodrigo
Nestor
88
Patrick
I
11
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Фернандес
Роберто
III
7
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
29
Виктор
Жоао
II
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
18
Фернандес
Лукас
IV
9
Соарес
Франсиско
Сан-Паулу
3-4-1-2
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

33 матча

51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 13 (1) 0.43
Лусиано Невес 8 (2) 0.27
Patrick I 5 0.17
Rodrigo Nestor 3 0.1
Nikao 3 0.1
Eder1 3 (1) 0.1
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.03
Igor Vinicius 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Бустос Науэль 1 0.03
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Jonas Toro 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.23
Куэста Виктор 4 0.13
Соарес Франсиско 3 0.1
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Vinicius5 2 0.06
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.06
Жефферсон 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Daniel Borges 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Виктор Жоао II 1 0.03
Габриэл III 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 8 0
Коста Диего 7 0
Igor Gomes 4 1
Рафинья Марсио 5 0
Alisson II 5 0
Rodrigo Nestor 5 0
Миранда Жоао 4 0
Кальери Хонатан 4 0
Patrick I 4 0
Leo XV 4 0
Невес Габриэль 4 0
Pablo Maia 4 0
Welington 2 1
Рейналдо Мануэл 3 0
Eder1 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Nikao 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Marcos Guilherme 1 0
Felipe Alves 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Куэста Виктор 7 0
Сампайо Филипе 3 2
Кану Рубенилсон 5 0
Угу Мигель 3 1
Марсал Фернандо 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Daniel Borges 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Romildo 3 0
Жефферсон 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Че Че 2 0
Erison 2 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
4
16%
4
24%
61-75
3
12%
4
24%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
20%
5
25%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
5
33%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

41
30
24 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
4
10%
1
3%
1-15
7
17%
5
17%
16-30
13
32%
3
10%
31-45
5
12%
6
20%
46-60
6
15%
6
20%
61-75
6
15%
9
30%
76-90

Пропущено

32
35
18 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
7
22%
6
17%
1-15
4
13%
7
20%
16-30
7
22%
7
20%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
5
16%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аваи - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 31 15 12 4 48 - 28 57
3. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
4. Фламенго 31 15 7 9 50 - 29 52
5. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 30 12 10 8 38 - 32 46
8. Америка Минейро 30 12 6 12 27 - 30 42
9. Ботафого Рибейрао 0:0 31 11 8 12 31 - 34 41
10. Форталеза 1:0 31 11 8 12 31 - 32 41
11. Сан-Паулу 0:0 30 9 14 7 41 - 32 41
12. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
13. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 29 9 4 16 29 - 47 31
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 0:1 31 7 7 17 28 - 48 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
4. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
5. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 0:0 15 6 6 3 25 - 15 24
12. Аваи 0:1 16 6 4 6 21 - 21 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Форталеза 1:0 15 5 6 4 13 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
18. Ботафого Рибейрао 0:0 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 0:0 16 7 4 5 18 - 19 25
3. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 1:0 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
11. Сан-Паулу 0:0 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 0:1 15 1 3 11 7 - 27 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Лео получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Рафаэл да Силва уходит с поля. Кану Рубенилсон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Ботафого Рибейрао
5.30
3.82
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рибейрао онлайн

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Сан-Паулу
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