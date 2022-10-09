Тур: 31.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
45'
45'
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
34
Welington
29
Pablo
Maia
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 Luan5
-
-
23 Eder1
-
26 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
32 Jacob Montes
-
-
-
12 Lucas Perri
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
33 матча
51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|0.43
|Лусиано Невес
|8 (2)
|0.27
|Patrick I
|5
|0.17
|Rodrigo Nestor
|3
|0.1
|Nikao
|3
|0.1
|Eder1
|3 (1)
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.03
|Igor Vinicius
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Бустос Науэль
|1
|0.03
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.03
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.23
|Куэста Виктор
|4
|0.13
|Соарес Франсиско
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Vinicius5
|2
|0.06
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.06
|Жефферсон
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Daniel Borges
|1
|0.03
|Угу Мигель
|1
|0.03
|Сантос Жуниор
|1
|0.03
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|Габриэл III
|1
|0.03
|Kayque
|1
|0.03
|Каррейро Патрик
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|8
|0
|Коста Диего
|7
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Рафинья Марсио
|5
|0
|Alisson II
|5
|0
|Rodrigo Nestor
|5
|0
|Миранда Жоао
|4
|0
|Кальери Хонатан
|4
|0
|Patrick I
|4
|0
|Leo XV
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Pablo Maia
|4
|0
|Welington
|2
|1
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Marcos Guilherme
|1
|0
|Felipe Alves
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|10
|0
|Куэста Виктор
|7
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Угу Мигель
|3
|1
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Пиазон Лукас
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Romildo
|3
|0
|Жефферсон
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
4
16%
4
24%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
20%
5
25%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
5
33%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
41
30
24 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
4
10%
1
3%
1-15
7
17%
5
17%
16-30
13
32%
3
10%
31-45
5
12%
6
20%
46-60
6
15%
6
20%
61-75
6
15%
9
30%
76-90
Пропущено
32
35
18 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
7
22%
6
17%
1-15
4
13%
7
20%
16-30
7
22%
7
20%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
5
16%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аваи - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|15
|12
|4
|48 - 28
|57
|3.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|4.
|Фламенго
|31
|15
|7
|9
|50 - 29
|52
|5.
|Флуминенсе
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|30
|12
|10
|8
|38 - 32
|46
|8.
|Америка Минейро
|30
|12
|6
|12
|27 - 30
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|31
|11
|8
|12
|31 - 34
|41
|10.
|Форталеза
|1:0
|31
|11
|8
|12
|31 - 32
|41
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|30
|9
|14
|7
|41 - 32
|41
|12.
|Ред Булл Брагантино
|30
|9
|11
|10
|40 - 39
|38
|13.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Сеара
|30
|6
|14
|10
|28 - 32
|32
|16.
|Коритиба Парана
|29
|9
|4
|16
|29 - 47
|31
|17.
|Куяба
|31
|7
|9
|15
|23 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|0:1
|31
|7
|7
|17
|28 - 48
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|4.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|5.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|7.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|15
|6
|6
|3
|25 - 15
|24
|12.
|Аваи
|0:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|13.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|14.
|Форталеза
|1:0
|15
|5
|6
|4
|13 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|1:0
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|9.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|0:1
|15
|1
|3
|11
|7 - 27
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10