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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 25.
Сармиенто
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Рохо Маркос
40' Желтая карточка
Медина Кристиан
0:1
45' Гол
Luca Langoni
73' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
83' Желтая карточка
Васкес Луис
88' Желтая карточка
Ромеро Оскар
88' Желтая карточка
Jonathan Torres
90'+10
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
14
David
Gallardo
5
Мартинес
Фернардо
19
Кастро
Лукас
26
Yair
Arismendi
32
Luciano
Gondou
7
Лисандро
Лопес
III
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
11
Пайеро
Мартин
Сармиенто
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Сармиенто
Бока Хуниорс

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:1
П
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 6 0.24
Javier Fabian Toledo 5 (2) 0.2
Jonathan Torres 4 (3) 0.16
Luciano Gondou 3 (1) 0.12
Guido Mainero 1 0.04
Sergio Quiroga 1 0.04
Yair Arismendi 1 0.04
Franco Quinteros 1 0.04
Nicolas Femia 1 0.04
Federico Andueza 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 5 0.21
Luca Langoni 5 0.21
Вилья Себастьян 3 0.13
Себальос Эсекиэль 3 0.13
Рохо Маркос 3 (1) 0.13
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Васкес Луис 1 0.04
Хавьер Моралес 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.04
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 8 1
Emiliano Mendez 8 0
Кастро Лукас 7 0
Jonathan Torres 5 0
Franco Quinteros 3 1
Federico Andueza 3 1
Javier Fabian Toledo 4 0
Gonzalo Bettini 4 0
Manuel Guanini 4 0
Guido Mainero 4 0
Гастон Сауро 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Yair Arismendi 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
David Gallardo 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Luciano Gondou 1 0
Federico Paradela 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Самбрано Очандарте 7 0
Адвинкула Луис 7 0
Alan Varela 6 0
Рохо Маркос 4 1
Васкес Луис 3 1
Сандез Агустин 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Медина Кристиан 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Simon Rivero 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
5
50%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Забито

25
30
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
1
4%
6
20%
1-15
7
28%
2
7%
16-30
6
24%
7
23%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
5
20%
7
23%
76-90

Пропущено

28
23
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
7
30%
16-30
5
18%
7
30%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
10
36%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 24 15 3 6 30 - 23 48
2. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
3. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
4. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
5. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
6. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
9. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
10. Ньюэллс Олд Бойз 24 10 6 8 23 - 19 36
11. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
12. Барракас Централь 2:1 25 8 8 9 28 - 34 32
13. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
14. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
15. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
16. Сентраль Кордоба Росарио 23 9 4 10 28 - 29 31
17. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
18. Индепендьенте Авельянеда 1:2 25 8 6 11 27 - 29 30
19. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
20. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
21. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
22. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
23. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
24. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 25 4 4 17 15 - 42 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
10. Барракас Централь 2:1 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 1:2 12 4 3 5 12 - 12 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 12 3 1 8 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 11 6 1 4 10 - 10 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
9. Индепендьенте Авельянеда 1:2 13 4 3 6 15 - 17 15
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Барракас Централь 2:1 12 2 4 6 9 - 19 10
21. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
22. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
23. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
24. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Luca Langoni бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Медина Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Рохо Маркос уходит с поля. Ронкалья Факундо выходит вместо него
    • Описание гола
      25'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Рохо Маркос пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сармиенто 0:1 Бока Хуниорс онлайн

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