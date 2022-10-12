Тур: 25.
0:1
Конец матча
0'
0:0
25' Не забитый пенальтиРохо Маркос
40' Желтая карточкаМедина Кристиан
0:1
45' ГолLuca Langoni
73' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
83' Желтая карточкаВаскес Луис
88' Желтая карточкаРомеро Оскар
88' Желтая карточкаJonathan Torres
90'+10
Ход матча
25'
0:0
40'
45'
0:1
83'
88'
88'
19
Кастро
Лукас
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
21 Julian Brea
-
-
28 Joaquin Gho
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
46 Simon Rivero
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Сармиенто
Бока Хуниорс
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|6
|0.24
|Javier Fabian Toledo
|5 (2)
|0.2
|Jonathan Torres
|4 (3)
|0.16
|Luciano Gondou
|3 (1)
|0.12
|Guido Mainero
|1
|0.04
|Sergio Quiroga
|1
|0.04
|Yair Arismendi
|1
|0.04
|Franco Quinteros
|1
|0.04
|Nicolas Femia
|1
|0.04
|Federico Andueza
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|5
|0.21
|Luca Langoni
|5
|0.21
|Вилья Себастьян
|3
|0.13
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.13
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.13
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Хавьер Моралес
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.04
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|8
|1
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Кастро Лукас
|7
|0
|Jonathan Torres
|5
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Federico Andueza
|3
|1
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Gonzalo Bettini
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Guido Mainero
|4
|0
|Гастон Сауро
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|9
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Самбрано Очандарте
|7
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Alan Varela
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Васкес Луис
|3
|1
|Сандез Агустин
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
5
50%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Забито
25
30
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
1
4%
6
20%
1-15
7
28%
2
7%
16-30
6
24%
7
23%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
5
20%
7
23%
76-90
Пропущено
28
23
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
7
30%
16-30
5
18%
7
30%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
10
36%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|3
|6
|30 - 23
|48
|2.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|3.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|4.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|5.
|Ривер Плейт
|24
|12
|5
|7
|38 - 18
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|10
|6
|8
|23 - 19
|36
|11.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|12.
|Барракас Централь
|2:1
|25
|8
|8
|9
|28 - 34
|32
|13.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|14.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|15.
|Атлетико Платенсе
|24
|7
|10
|7
|21 - 20
|31
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|17.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:2
|25
|8
|6
|11
|27 - 29
|30
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|20.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|21.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|22.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|23.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|24.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|25
|4
|4
|17
|15 - 42
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|8.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|10.
|Барракас Централь
|2:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|11.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|12.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Ривер Плейт
|11
|6
|1
|4
|19 - 9
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|22.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:2
|12
|4
|3
|5
|12 - 12
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|1
|4
|10 - 10
|19
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|7.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:2
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|10.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Барракас Централь
|2:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 19
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|22.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|24.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|25.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|26.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|28.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Колон
|Абила Рамон
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 8