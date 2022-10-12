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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 25.
Индепендьенте Авельянеда
1:2
Второй тайм: 56'
Барракас Централь
0'
21' Желтая карточка
Марконе Иван
1:0
41' Гол
Касарес Хуан
1:1
45' Гол
Juan Manuel Vazquez
1:2
52' Гол
Cristian Colman

Ход матча

21'
Марконе Иван
 
41'
Касарес Хуан
1:0
45'
1:1
Juan Manuel Vazquez
(Facundo Mater)
46'
 
Dylan Glaby
Carlos Martin Arce
52'
1:2
Cristian Colman
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Барракас Централь
2.05
4.90
5.70
Все Коэффициенты
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
10
Alan
Sonora
23
Марконе
Иван
19
Gabriel
Hachen
27
Tomas
Pozzo
18
Бенегас
Леандро
11
Касарес
Хуан
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
16
Braian
Salvareschi
14
Juan
Diaz4
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
79
Maximiliano
Puig
7
Carlos
Valenzuela
35
Cristian
Colman
8
Juan
Manuel
Vazquez
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Централь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 7 (1) 0.28
Бенегас Леандро 6 0.24
Lucas Daniel Romero 3 0.12
Damian Batallini 2 0.08
Alan Sonora 2 0.08
Виго Алекс 1 0.04
Инсаурральде Хуан 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Касарес Хуан 1 0.04
Lucas Rodriguez I 1 0.04
Элисальде Эдгар 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 0.24
Neri Ricardo Bandiera 4 0.16
Ivan Tapia 4 (2) 0.16
Cristian Colman 3 0.12
Facundo Mater 2 0.08
Моуче Пабло 1 0.04
Ринкон Себастьян 1 0.04
Juan Manuel Vazquez 1 0.04
Dylan Glaby 1 0.04
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.04

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sergio Barreto 9 0
Leandro Miguel Fernandez 7 0
Марконе Иван 6 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Damian Batallini 4 0
Элисальде Эдгар 4 0
Виго Алекс 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Бенегас Леандро 3 0
Joaquin Laso 3 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Javier Vallejo 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 8 0
Dylan Glaby 5 1
Gonzalo Paz 6 0
Nicolas Ferreyra 5 0
Ivan Tapia 5 0
Bruno Christian Sepulveda 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Carlos Valenzuela 3 0
Maximiliano Rodriguez1 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
50%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
4
44%
7
37%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
3
20%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
40%
5
29%
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
7
41%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

27
23
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
4
15%
3
13%
1-15
3
11%
6
26%
16-30
7
26%
7
30%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
4
15%
2
9%
76-90

Пропущено

26
36
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
3
12%
4
11%
1-15
6
23%
5
14%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
8
31%
8
22%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
4
15%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 24 15 3 6 30 - 23 48
2. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
3. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
4. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
5. Ривер Плейт 24 12 5 7 38 - 18 41
6. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
9. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
10. Ньюэллс Олд Бойз 24 10 6 8 23 - 19 36
11. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
12. Барракас Централь 2:1 25 8 8 9 28 - 34 32
13. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
14. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
15. Атлетико Платенсе 24 7 10 7 21 - 20 31
16. Сентраль Кордоба Росарио 23 9 4 10 28 - 29 31
17. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
18. Индепендьенте Авельянеда 1:2 25 8 6 11 27 - 29 30
19. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
20. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
21. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
22. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
23. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
24. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 25 4 4 17 15 - 42 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
10. Барракас Централь 2:1 13 6 4 3 19 - 15 22
11. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
12. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
13. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Ривер Плейт 11 6 1 4 19 - 9 19
16. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
22. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
23. Индепендьенте Авельянеда 1:2 12 4 3 5 12 - 12 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 12 3 1 8 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 11 6 1 4 10 - 10 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
9. Индепендьенте Авельянеда 1:2 13 4 3 6 15 - 17 15
10. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
11. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Барракас Централь 2:1 12 2 4 6 9 - 19 10
21. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
22. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
23. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
24. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
25. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Колон Абила Рамон 9
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Juan Manuel Vazquez бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Барракас Централь
2.05
4.90
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:2 Барракас Централь онлайн

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