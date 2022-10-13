Тур: 25.
2:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМарконе Иван
1:0
41' ГолКасарес Хуан
1:1
45' ГолJuan Manuel Vazquez
1:2
52' ГолCristian Colman
57' Желтая карточкаSergio Barreto
74' Желтая карточкаBraian Salvareschi
2:2
75' ГолМарконе Иван
88' Желтая карточкаБенегас Леандро
90' Желтая карточкаВиго Алекс
90'+5
Ход матча
21'
41'
1:0
45'
52'
57'
75'
2:2
88'
90'
28
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
23
Марконе
Иван
27
Tomas
Pozzo
11
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas PozzoНападающий
- Нападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
26 Zarza
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
31 Mauro Gomez
-
-
-
24 Tomas Bernal
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Барракас Централь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.28
|Бенегас Леандро
|6
|0.24
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.12
|Damian Batallini
|2
|0.08
|Alan Sonora
|2
|0.08
|Виго Алекс
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Марконе Иван
|1
|0.04
|Касарес Хуан
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.04
|Элисальде Эдгар
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6
|0.24
|Neri Ricardo Bandiera
|4
|0.16
|Ivan Tapia
|4 (2)
|0.16
|Cristian Colman
|4
|0.16
|Facundo Mater
|2
|0.08
|Моуче Пабло
|1
|0.04
|Ринкон Себастьян
|1
|0.04
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.04
|Dylan Glaby
|1
|0.04
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.04
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sergio Barreto
|10
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Марконе Иван
|6
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Виго Алекс
|5
|0
|Бенегас Леандро
|4
|0
|Damian Batallini
|4
|0
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|8
|0
|Dylan Glaby
|5
|1
|Gonzalo Paz
|6
|0
|Nicolas Ferreyra
|5
|0
|Ivan Tapia
|5
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Carlos Valenzuela
|3
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
4
36%
7
33%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
3
20%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
40%
5
29%
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
7
41%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
29
25
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
8
28%
8
32%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
4
14%
2
8%
76-90
Пропущено
28
38
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
3
11%
4
11%
1-15
6
21%
5
13%
16-30
3
11%
4
11%
31-45
9
32%
8
21%
46-60
3
11%
6
16%
61-75
4
14%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|3
|6
|30 - 23
|48
|2.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|3.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|4.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|5.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|10
|6
|8
|23 - 19
|36
|11.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|18.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|20.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|21.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|22.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|23.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|24.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|25
|4
|4
|17
|15 - 42
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|10.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|22.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|23.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|1
|4
|10 - 10
|19
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|7.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|22.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|24.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|26.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8