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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Эммен
0:0
Второй тайм: 48'
Волендам
0'

Ход матча

5'
Хейлен Майкл
Бернаду Лукас
 
46'
 
Walid Ould Chikh
Плат Брайан
46'
 
Achraf Douiri
Буур Оскар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Волендам
1.99
3.90
4.23
Все Коэффициенты
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
2
Веендорп
Кезиа
4
Велдмате
Йерун
24
Дирксен
Юлиюс
8
Бернаду
Лукас
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
7
Rui
Mendes
23
Эль-Мессауди
Ахмед
10
Димерс
Марк
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
2
Буур
Оскар
8
Эйтинг
Карел
6
Бенамар
Бенаисса
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
Эммен
4-2-3-1
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Эммен
Волендам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2
К
0:3
ПД
2:3
ПД
2:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
4:1
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ВД(GD
2:4
ВД(GD
6:0
ВД(GD
2:2
ВД(GD
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.4
Rui Mendes 1 0.1
Бернаду Лукас 1 0.1
Влак Яри 1 0.1
Димерс Марк 0 0
Бушуари Мохамед 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.2
Эйтинг Карел 2 0.2
Мюрен Роберт 2 0.2
Lequincio Zeefuik 2 0.2
Бенамар Бенаисса 1 0.1
Верман Хенк 1 0.1
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Димерс Марк 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 1 1
Ван Мигем Дарил 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Плат Брайан 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
20%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
5
45%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
3
12%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
35%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0
Волендам
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3
Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Валвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 9 3 4 2 8 - 8 13
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Фортуна Ситтард 9 3 1 5 13 - 18 10
12. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
15. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Эммен 0:0 10 1 3 6 7 - 21 6
17. Волендам 0:0 10 1 3 6 10 - 27 6
18. Витесс 9 1 2 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 0:0 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 0:0 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Валвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Волендам 0:0 6 0 3 3 4 - 16 3
18. Эммен 0:0 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    48'
    Влак Яри возвращается на поле.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Влак Яри получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Влак Яри успешно блокирует удар.
  • 48'
    Мёркин Дерри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    47'
    Дирксен Юлиюс наказан за толчок Walid Ould-Chikh
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Эммен: 48%, Волендам: 52%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 47'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 46'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 45'
      Шанс! Велдмате Йерун из команды Эммен пробил головой, но мимо
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Эммен
    Ничья
    Волендам
    1.99
    3.90
    4.23
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эммен 0:0 Волендам онлайн

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