Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

40' Хорошую попытку сделал Эль-Мессауди Ахмед . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Хорошую попытку сделал Эйтинг Карел . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Мюрен Роберт пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт ловит мяч

36' Удар от ворот произведет Эммен

36' Улд-Ших Биляль не смог попасть в створ ударом издали

36' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Мирани Деймон получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Мирани Деймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Волендам

32' Эль-Мессауди Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Велдмате Йерун из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Хейлен Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

29' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Волендам

26' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Волендам

23' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Эммен

21' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Волендам

20' Димерс Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Димерс Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Волендам

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Ромени Оле получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Филип Станкович успешно блокирует удар.

10' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Волендам

8' Rui Mendes оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Бернаду Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ibrahim El Kadiri пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

1' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сильный дождь сегодня.

1' Волендам начинает с центра поля