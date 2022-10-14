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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Эммен
1:1
Конец матча
Волендам
0'
0:1
64' Гол
Walid Ould Chikh
1:1
67' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
88' Желтая карточка
Achraf Douiri
90'+9

Ход матча

5'
Хейлен Майкл
Бернаду Лукас
 
46'
 
Walid Ould Chikh
Плат Брайан
46'
 
Achraf Douiri
Буур Оскар
56'
 
Ван Мигем Дарил
Улд-Ших Биляль
63'
 
Верман Хенк
Эль-Кадири Ибрахим
64'
0:1
Walid Ould Chikh
(Эйтинг Карел)
67'
Эль-Мессауди Ахмед
(Rui Mendes)
1:1
74'
Живкович Рицхайро
Эль-Мессауди Ахмед
 
75'
 
Lequincio Zeefuik
Бенамар Бенаисса
86'
Ассехнун Джасин-Амин
Ромени Оле
 
88'
 
Achraf Douiri

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
2
Веендорп
Кезиа
4
Велдмате
Йерун
24
Дирксен
Юлиюс
8
Бернаду
Лукас
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
7
Rui
Mendes
23
Эль-Мессауди
Ахмед
10
Димерс
Марк
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
2
Буур
Оскар
8
Эйтинг
Карел
6
Бенамар
Бенаисса
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
Эммен
4-2-3-1
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Эммен
Волендам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2
К
0:3
ПД
2:3
ПД
2:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
4:1
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ВД(GD
2:4
ВД(GD
6:0
ВД(GD
2:2
ВД(GD
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.4
Rui Mendes 1 0.1
Бернаду Лукас 1 0.1
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.1
Влак Яри 1 0.1
Димерс Марк 0 0
Бушуари Мохамед 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.2
Эйтинг Карел 2 0.2
Мюрен Роберт 2 0.2
Lequincio Zeefuik 2 0.2
Бенамар Бенаисса 1 0.1
Верман Хенк 1 0.1
Walid Ould Chikh 1 0.1
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Димерс Марк 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 1 1
Ван Мигем Дарил 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Плат Брайан 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
5
45%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
7
33%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0
Волендам
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3
Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Валвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 9 3 4 2 8 - 8 13
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Фортуна Ситтард 9 3 1 5 13 - 18 10
12. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
15. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
17. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
18. Витесс 9 1 2 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Валвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Эммен: 53%, Волендам: 47%.
  • 98'
    Ван дер Харт Микки из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    98'
    Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Димерс Марк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Волендам пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Мбуямба Ксавьер успешно блокирует удар.
    • 93'
      Ассехнун Джасин-Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Achraf Douiri получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Димерс Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 90'
      Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
    • 90'
      Контроль мяча: Эммен: 46%, Волендам: 54%.
    • Травма, повреждение
      88'
      Achraf Douiri возвращается на поле.
    • Желтая карточка
      88'
      Achraf Douiri получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 87'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      87'
      Верман Хенк возвращается на поле.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      87'
      Ох, нехорошо это выглядит. Achraf Douiri получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      87'
      Ох, нехорошо это выглядит. Верман Хенк получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 86'
      Ромени Оле получил травму и заменен. Ассехнун Джасин-Амин выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      86'
      Achraf Douiri на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      86'
      Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      86'
      Верман Хенк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Эммен: 47%, Волендам: 53%.
    • 85'
      Walid Ould-Chikh успешно блокирует удар.
    • 85'
      Живкович Рицхайро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 84'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Lequincio Zeefuik выиграл воздушное противоборство у Влак Яри.
    • 82'
      Эммен контролирует мяч.
    • 81'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      81'
      Ромени Оле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Эммен: 45%, Волендам: 55%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Achraf Douiri из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 78'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Верман Хенк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Фол, нарушение
      78'
      Бушуари Мохамед задерживает мяч рукой
    • 77'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 75'
      Тактическая замена. Бенамар Бенаисса уходит с поля и его заменяет Lequincio Zeefuik
    • 75'
      Эйтинг Карел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 75'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Эммен: 45%, Волендам: 55%.
    • 75'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Эль-Мессауди Ахмед получил травму и заменен. Живкович Рицхайро выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мессауди Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      73'
      Эль-Мессауди Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 73'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 72'
      Achraf Douiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Волендам контролирует мяч.
    • 71'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 71'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Контроль мяча: Эммен: 46%, Волендам: 54%.
    • 70'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Бушуари Мохамед сделал ключевой пас для гола!
    • 68'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 68'
      Rui Mendes оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Rui Mendes сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      67'
      Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 67'
      Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 67'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 67'
      Мюрен Роберт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 66'
      Walid Ould-Chikh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Эммен: 45%, Волендам: 55%.
    • 65'
      Мюрен Роберт сделал ключевой пас для гола!
    • 64'
      Эйтинг Карел сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      64'
      Г О О О О Л - Walid Ould-Chikh забивает с левой ноги!
    • 64'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 63'
      Тактическая замена. Ibrahim El Kadiri уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
    • 63'
      Мюрен Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 63'
      Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      61'
      Влак Яри из команды Эммен заходит слишком далеко, он валит Walid Ould-Chikh.
    • 60'
      Контроль мяча: Эммен: 47%, Волендам: 53%.
    • 60'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      59'
      Назначен штрафной. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед, его свалил Мёркин Дерри.
    • 59'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • Фол, нарушение
      58'
      Эйтинг Карел наказан за толчок Эль-Мессауди Ахмед
    • 58'
      Эль-Мессауди Ахмед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 56'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Улд-Ших Биляль получил травму и заменен. Ван Мигем Дарил выходит на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Эммен: 47%, Волендам: 53%.
    • Травма, повреждение
      55'
      Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Walid Ould-Chikh нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 53'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Ромени Оле из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Мбуямба Ксавьер
    • 52'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      51'
      Rui Mendes нарушает правила. Бенамар Бенаисса пострадал
    • 50'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      50'
      Ibrahim El Kadiri наказан за толчок Бушуари Мохамед
    • 50'
      Контроль мяча: Эммен: 47%, Волендам: 53%.
    • 50'
      Веендорп Кезиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      50'
      Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Бушуари Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      48'
      Влак Яри возвращается на поле.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Влак Яри получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Влак Яри успешно блокирует удар.
    • 48'
      Мёркин Дерри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      47'
      Дирксен Юлиюс наказан за толчок Walid Ould-Chikh
    • 46'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      46'
      Ромени Оле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Буур Оскар уходит с поля и его заменяет Achraf Douiri
    • 46'
      Тактическая замена. Плат Брайан уходит с поля и его заменяет Walid Ould-Chikh
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Эммен: 48%, Волендам: 52%.
    • 48'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 47'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 46'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 45'
      Шанс! Велдмате Йерун из команды Эммен пробил головой, но мимо
    • Угловой
      45'
      Эль-Мессауди Ахмед из команды Эммен подал угловой слева.
    • 45'
      Контроль мяча: Эммен: 46%, Волендам: 54%.
    • 45'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Эммен пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Улд-Ших Биляль из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Дирксен Юлиюс
    • 44'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Плат Брайан из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 43'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 42'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Волендам контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Дирксен Юлиюс из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 40'
      Контроль мяча: Эммен: 50%, Волендам: 50%.
    • 40'
      Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Эль-Мессауди Ахмед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Димерс Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      38'
      Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Ван дер Харт Микки успешно блокирует удар.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Эйтинг Карел. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 37'
      Мюрен Роберт пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт ловит мяч
    • 37'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 36'
      Улд-Ших Биляль не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Эммен: 53%, Волендам: 47%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Мирани Деймон возвращается на поле.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мирани Деймон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      34'
      Мирани Деймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Эммен контролирует мяч.
    • 32'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 32'
      Эль-Мессауди Ахмед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Велдмате Йерун из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Хейлен Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      31'
      Ромени Оле из команды Эммен подал угловой справа.
    • 30'
      Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • 30'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Эммен: 53%, Волендам: 47%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Ibrahim El Kadiri из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Бушуари Мохамед
    • 29'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Улд-Ших Биляль задерживает мяч рукой
    • 28'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 27'
      Шанс! Велдмате Йерун из команды Эммен пробил головой, но мимо
    • Угловой
      27'
      Ромени Оле из команды Эммен подал угловой справа.
    • 27'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 27'
      Дирксен Юлиюс выиграл воздушное противоборство у Эйтинг Карел.
    • 26'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 25'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Эммен: 54%, Волендам: 46%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 24'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 23'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      22'
      Rui Mendes из команды Эммен в офсайде
    • 22'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 21'
      Ван дер Харт Микки из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Веендорп Кезиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 20'
      Контроль мяча: Эммен: 58%, Волендам: 42%.
    • 20'
      Димерс Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Бенамар Бенаисса из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
    • 19'
      Мбуямба Ксавьер успешно блокирует удар.
    • 19'
      Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Димерс Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 19'
      Димерс Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 18'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 18'
      Шанс! Велдмате Йерун из команды Эммен пробил головой, но мимо
    • Угловой
      18'
      Ромени Оле из команды Эммен подал угловой справа.
    • 17'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Эммен пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      17'
      Ромени Оле возвращается на поле.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ромени Оле получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      16'
      Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Эммен: 55%, Волендам: 45%.
    • 15'
      Велдмате Йерун ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      15'
      Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Бушуари Мохамед из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ibrahim El Kadiri
    • 14'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Rui Mendes из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эйтинг Карел
    • 12'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 11'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Филип Станкович успешно блокирует удар.
    • 10'
      Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      10'
      Димерс Марк из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
    • 10'
      Контроль мяча: Эммен: 66%, Волендам: 34%.
    • 10'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 9'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 8'
      Rui Mendes оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 8'
      Эммен контролирует мяч.
    • 7'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 6'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Бернаду Лукас получил травму и заменен. Хейлен Майкл выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      5'
      Бернаду Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Эммен: 53%, Волендам: 47%.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Мёркин Дерри наказан за толчок Бушуари Мохамед
    • 3'
      Эммен контролирует мяч.
    • 3'
      Ibrahim El Kadiri пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      3'
      Велдмате Йерун задерживает мяч рукой
    • 3'
      Волендам контролирует мяч.
    • 2'
      Эммен контролирует мяч.
    • 2'
      Влак Яри выиграл воздушное противоборство у Эйтинг Карел.
    • 2'
      Эммен контролирует мяч.
    • 1'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Сильный дождь сегодня.
    • 1'
      Волендам начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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