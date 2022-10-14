Тур: 10. Стадион: De Oude Meerdijk. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
0:1
64' ГолWalid Ould Chikh
1:1
67' ГолЭль-Мессауди Ахмед
88' Желтая карточкаAchraf Douiri
90'+9
Ход матча
64'
0:1
67'
1:1
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
36 Jordi Blom
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эммен
Волендам
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.4
|Rui Mendes
|1
|0.1
|Бернаду Лукас
|1
|0.1
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.1
|Влак Яри
|1
|0.1
|Димерс Марк
|0
|0
|Бушуари Мохамед
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.2
|Эйтинг Карел
|2
|0.2
|Мюрен Роберт
|2
|0.2
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.2
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.1
|Верман Хенк
|1
|0.1
|Walid Ould Chikh
|1
|0.1
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Влак Яри
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|1
|1
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Плат Брайан
|2
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
5
45%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
7
33%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0
Волендам
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3
Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Валвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Фортуна Ситтард
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|12.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|13.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|15.
|Камбюр
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|16.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|17.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|18.
|Витесс
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Валвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2