Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Achraf Douiri получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Achraf Douiri получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Верман Хенк получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Achraf Douiri на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Верман Хенк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

81' Ромени Оле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Эммен

75' Эйтинг Карел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мессауди Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Эль-Мессауди Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Эммен

72' Achraf Douiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Волендам

68' Rui Mendes оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

67' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Walid Ould-Chikh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Г О О О О Л - Walid Ould-Chikh забивает с левой ноги!

64' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Эммен

63' Тактическая замена. Ibrahim El Kadiri уходит с поля и его заменяет Верман Хенк

63' Мюрен Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Волендам

58' Эль-Мессауди Ахмед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Волендам

56' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ibrahim El Kadiri наказан за толчок Бушуари Мохамед

50' Ibrahim El Kadiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Влак Яри получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ромени Оле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.