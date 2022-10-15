Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Мюллер Флориан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

29' Г О О О О Л - Цоллер Симон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

29' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Штуттгарт

28' Данило Соарес из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хольтманн Геррит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Риман Мануэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Г О О О О Л - Науиру Ахамада забивает с правой ноги!

22' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Гамбоа Кристиан выиграл воздушное противоборство у Тиаго Томас.

20' Хорошую попытку сделал Мийо Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Соса Борна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Штуттгарт

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Судья подбегает и показывает Фёрстер Филипп из команды Бохум отложенную желтую карточку за фол.

16' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

16' Науиру Ахамада нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Пфайффер Лука из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Штуттгарт

13' Хольтманн Геррит из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' 'Г О О О О О Л - Мвумпа Силас из команды Штуттгарт забивает с пенальти! Он пробил правой. Мануэль Риманн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

3' Тиаго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Бохум

2' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Бохум начинает с центра поля