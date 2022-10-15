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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 45000 Главный судья: Дингерт Кристиан
Штуттгарт
4:1
Конец матча
Бохум
0'
1:0
3' Пенальти
Мвумпа Силас
16' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
2:0
22' Гол
Ахамада Науиру
2:1
29' Гол
Цоллер Симон
3:1
64' Гол
Мвумпа Силас
71' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
4:1
71' Гол
Эндо Ватару
72' Желтая карточка
Штёгер Кевин
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Германии...
3:1. Гол Силаса Катомпа-Мвумпы (...
4:1. Гол Ватару Эндо (видео). Че...
2:1. Гол Симона Цоллера (видео)....
2:0. Гол Науиру Ахамада (видео)....
1:0. Гол Силаса Катомпа-Мвумпы с...

Ход матча

3'
Мвумпа Силас
1:0
16'
 
Фёрстер Филипп
22'
Ахамада Науиру
(Мвумпа Силас)
2:0
29'
2:1
Цоллер Симон
46'
 
Антви-Аджей Кристофер
Цоллер Симон
52'
Фюрих Крис
Ахамада Науиру
 
64'
Мвумпа Силас
(Соса Борна)
3:1
70'
 
Ганвула Сильвер
Лосилья Антони
71'
 
Гамбоа Кристиан
71'
Эндо Ватару
4:1
72'
 
Штёгер Кевин
75'
Ито Хироки
Мавропанос Константинос
 
75'
Переа Хуан
Томаш Тьягу
 
76'
Нартей Николас
Мийо Энцо
 
78'
 
Патрик Остерхаге
Хольтманн Геррит
84'
Штенцель Паскаль
Пфайффер Лука
 
90'
 
Осей-Туту Джорди
Хофманн Филипп
90'
 
Лабропулос Василис
Фёрстер Филипп

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Штуттгарт 85.8% (103)
X 12.5% (15)
Бохум 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
14
Мвумпа
Силас
24
Соса
Борна
32
Ахамада
Науиру
3
Эндо
Ватару
8
Мийо
Энцо
10
Томаш
Тьягу
20
Пфайффер
Лука
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
10
Фёрстер
Филипп
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
17
Хольтманн
Геррит
Штуттгарт
3-5-2
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Штуттгарт
Бохум

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мвумпа Силас 3 (1) 0.3
Эндо Ватару 2 0.2
Фюрих Крис 2 0.2
Ахамада Науиру 2 0.2
Гирасси Серу 2 (1) 0.2
Мавропанос Константинос 1 0.1
Томаш Тьягу 1 0.1
Калайджич Саша 0 0
Соса Борна 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 3 0.3
Хофманн Филипп 2 0.2
Штёгер Кевин 1 0.1
Фёрстер Филипп 1 0.1
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Данило Соарес 2 0
Ордец Иван 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
38%
3
21%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
27%
5
19%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
27%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0
Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1
Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
6. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Штуттгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Мвумпа Силас из команды Штуттгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Штуттгарт: 49%, Бохум: 51%.
  • 95'
    Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Штуттгарт 85.8% (103)
    X 12.5% (15)
    Бохум 1.7% (2)
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    Где смотреть матч Штуттгарт 4:1 Бохум онлайн

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    Прогнозы на матч Штуттгарт 4:1 Бохум

    Исход игры
    Штуттгарт
    85.8% (103)
    Ничья
    12.5% (15)
    Бохум
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    65.25% (77)
    Нет
    34.75% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    44.2% (53)
    1:0 Штуттгарт
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    2:0 Штуттгарт
    9.2% (11)
    3:1 Штуттгарт
    6.7% (8)
    3:2 Штуттгарт
    1.7% (2)
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