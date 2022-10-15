Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Загаду Дан-Аксель нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

89' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Штенцель Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мвумпа Силас нанес удар в каркас ворот!

87' Нартей Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Хольтманн Геррит уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

78' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хольтманн Геррит нанес удар в каркас ворот!

77' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Тиаго Томас уходит с поля и его заменяет Переа Хуан

73' Мавропанос Константинос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Рефери не любит споров - именно за это Штёгер Кевин сейчас получил желтую

71' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Гамбоа Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Ордец Иван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

71' Г О О О О Л - Эндо Ватару первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

71' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Штёгер Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Г О О О О Л - Мвумпа Силас забивает с правой ноги!

64' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Штуттгарт

63' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Штуттгарт

61' Хофманн Филипп не смог попасть в створ ударом издали

61' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Оооо... вот это был удар! Хольтманн Геррит должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Удар от ворот произведет Бохум

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Хорошую попытку сделал Штёгер Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Антви-Аджей Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Мавропанос Константинос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошую попытку сделал Хофманн Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Машович Эрхан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Тактическая замена. Науиру Ахамада уходит с поля и его заменяет Фюрих Крис

50' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Штуттгарт

47' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля