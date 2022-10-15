Тур: 10. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Зрители: 45000 Главный судья: Дингерт Кристиан
0'
1:0
3' ПенальтиМвумпа Силас
16' Желтая карточкаФёрстер Филипп
2:0
22' ГолАхамада Науиру
2:1
29' ГолЦоллер Симон
3:1
64' ГолМвумпа Силас
71' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
4:1
71' ГолЭндо Ватару
72' Желтая карточкаШтёгер Кевин
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
16'
22'
2:0
29'
2:1
64'
3:1
71'
71'
4:1
72'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
14
Мвумпа
Силас
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мвумпа СиласЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штуттгарт
Бохум
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.3
|Эндо Ватару
|2
|0.2
|Фюрих Крис
|2
|0.2
|Ахамада Науиру
|2
|0.2
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.2
|Мавропанос Константинос
|1
|0.1
|Томаш Тьягу
|1
|0.1
|Калайджич Саша
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|3
|0.3
|Хофманн Филипп
|2
|0.2
|Штёгер Кевин
|1
|0.1
|Фёрстер Филипп
|1
|0.1
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоллер Симон
|3
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Ордец Иван
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
38%
3
21%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
46%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
15
27
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
27%
5
19%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
27%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0
Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1
Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
Прогнозы на матч Штуттгарт 4:1 Бохум
Исход игры
Штуттгарт
85.8% (103)
Ничья
12.5% (15)
Бохум
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
44.2% (53)
1:0 Штуттгарт
22.5% (27)
1:1 Ничья
10% (12)
2:0 Штуттгарт
9.2% (11)
3:1 Штуттгарт
6.7% (8)
3:2 Штуттгарт
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!