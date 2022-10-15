Якуб Камински оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Вен Микки получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ван де Вен Микки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Штиндль Ларс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тюрам Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Якуб Камински ослабляет давление, выбив мяч.

20' Якуб Камински наказан за толчок Скалли Джозеф

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Нмеча Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Нмеча Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Нмеча Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Г О О О О Л - Тюрам Маркус забивает с правой ноги!

13' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

10' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Якуб Камински из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола