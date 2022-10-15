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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кортус Бенжмани
Вольфсбург
0:1
Первый тайм: 34'
Боруссия М
0'
0:1
13' Гол
Тюрам Маркус

Ход матча

13'
0:1
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 121
Вольфсбург 28.9% (35)
X 49.6% (60)
Боруссия М 21.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Боруссия М
6.76
4.38
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
39
Виммер
Патрик
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
10
Нмеча
Лукас
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Вольфсбург
4-5-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия М

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.3
Герхардт Янник 2 0.2
Гилавоги Жошуа 1 0.1
Арнольд Максимилиан 1 0.1
Мармуш Омар 1 0.1
Лакруа Максанс 1 0.1
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Баку Ридле 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Франич Бартол 0 0
Отавио Пауло 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 6 0.6
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.4
Хофманн Йонас 3 0.3
Плеа Алассан 1 (1) 0.1
Штиндль Ларс 1 0.1
Эльведи Нико 1 0.1
Фридрих Марвин 1 0.1
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Отавио Пауло 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Херрманн Патрик 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Итакура Ко 0 1
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Боруссия М 1:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 12 18
4. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
5. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
6. Вердер 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Майнц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 13 13
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Байер Л 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
14. Вольфсбург 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
15. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
16. Штуттгарт 2:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 15 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум 1:2 Заявка 10 1 1 8 9 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Штуттгарт 2:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Майнц 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Боруссия М 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 8 6
11. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
12. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт 2:1 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум 1:2 Заявка 5 0 0 5 4 - 13 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 6 (2)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Оооо... вот это был удар! Нмеча Лукас должен был забить с этой позиции.
  • 37'
    Якуб Камински оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 37'
    Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 37'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 36'
    Коне Куадио не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Лакруа Максанс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вольфсбург 28.9% (35)
    X 49.6% (60)
    Боруссия М 21.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Боруссия М
    6.76
    4.38
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Боруссия М

    Исход игры
    Вольфсбург
    28.9% (35)
    Ничья
    49.6% (60)
    Боруссия М
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (63)
    Меньше
    47.06% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    89.92% (107)
    Нет
    10.08% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (44)
    2:1 Вольфсбург
    21.5% (26)
    1:2 Боруссия М
    15.7% (19)
    2:2 Ничья
    11.6% (14)
    0:2 Боруссия М
    3.3% (4)
    1:0 Вольфсбург
    3.3% (4)
    2:3 Боруссия М
    1.7% (2)
    2:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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    Вольфсбург
    Боруссия М
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