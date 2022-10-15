Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Якуб Камински создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Кевин Паредес. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Якуб Камински выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вайгль Юлиан получил желтую карточку от судьи

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Якуб Камински сделал ключевой пас для гола!

43' Г О О О О Л - Герхардт Янник левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

43' Отавио Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

39' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Оооо... вот это был удар! Якуб Камински должен был забить с этой позиции.

37' Якуб Камински оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Вольфсбург

36' Коне Куадио не смог попасть в створ ударом издали

36' Плеа Алассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Вольфсбург

32' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

32' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Вен Микки получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ван де Вен Микки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Штиндль Ларс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тюрам Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Якуб Камински ослабляет давление, выбив мяч.

20' Якуб Камински наказан за толчок Скалли Джозеф

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Нмеча Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Нмеча Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Нмеча Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Г О О О О Л - Тюрам Маркус забивает с правой ноги!

13' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

10' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Якуб Камински из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола