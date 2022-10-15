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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кортус Бенжмани
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
13' Гол
Тюрам Маркус
1:1
43' Гол
Герхардт Янник
45' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
1:2
48' Гол
Тюрам Маркус
65' Желтая карточка
Виммер Патрик
2:2
69' Гол
Мармуш Омар
81' Желтая карточка
Отавио Пауло
84' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
84' Желтая карточка
Штиндль Ларс
86' Желтая карточка
Коне Куадио
90'+4
Вольфсбург - Боруссия Менхенглад...

Ход матча

13'
0:1
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
43'
Герхардт Янник
(Отавио Пауло)
1:1
45'
 
Вайгль Юлиан
48'
1:2
Тюрам Маркус
59'
Нмеча Феликс
Сванберг Маттиас
 
59'
Мармуш Омар
Нмеча Лукас
 
65'
Виммер Патрик
 
69'
Мармуш Омар
(Отавио Пауло)
2:2
73'
Паредес Кевин
Виммер Патрик
 
77'
 
Нгуму Натан
Плеа Алассан
81'
Отавио Пауло
 
84'
Арнольд Максимилиан
 
84'
 
Штиндль Ларс
86'
 
Коне Куадио
89'
 
Херрманн Патрик
Штиндль Ларс
89'
Винд Жонас
Каминьски Якуб
 
89'
Гилавоги Жошуа
Лакруа Максанс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вольфсбург 28.9% (35)
X 49.6% (60)
Боруссия М 21.5% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
39
Виммер
Патрик
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
10
Нмеча
Лукас
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Вольфсбург
4-5-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия М

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.3
Герхардт Янник 3 0.3
Мармуш Омар 2 0.2
Гилавоги Жошуа 1 0.1
Арнольд Максимилиан 1 0.1
Лакруа Максанс 1 0.1
Отавио Пауло 0 0
Сванберг Маттиас 0 0
Брекало Йосип 0 0
Баку Ридле 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Франич Бартол 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.7
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.4
Хофманн Йонас 3 0.3
Плеа Алассан 1 (1) 0.1
Штиндль Ларс 1 0.1
Эльведи Нико 1 0.1
Фридрих Марвин 1 0.1
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Отавио Пауло 4 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Баку Ридле 2 0
Виммер Патрик 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 4 0
Штиндль Ларс 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Бенсебаини Рами 2 0
Итакура Ко 0 1
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
6. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 55%, Боруссия М: 45%.
  • 94'
    Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    93'
    Гилавоги Жошуа наказан за толчок Вайгль Юлиан
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Коне Куадио из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Феликс Нмеча
  • 92'
    Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Тактическая замена. Якуб Камински уходит с поля и его заменяет Винд Жонас
    • 89'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 89'
      Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Херрманн Патрик
    • 89'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мармуш Омар и попал в каркас ворот!
    • 89'
      Якуб Камински из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • Угловой
      88'
      Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Кевин Паредес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 87'
      Якуб Камински создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вольфсбург 28.9% (35)
    X 49.6% (60)
    Боруссия М 21.5% (26)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Боруссия М

    Исход игры
    Вольфсбург
    28.9% (35)
    Ничья
    49.6% (60)
    Боруссия М
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (63)
    Меньше
    47.06% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    89.92% (107)
    Нет
    10.08% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (44)
    2:1 Вольфсбург
    21.5% (26)
    1:2 Боруссия М
    15.7% (19)
    2:2 Ничья
    11.6% (14)
    0:2 Боруссия М
    3.3% (4)
    1:0 Вольфсбург
    3.3% (4)
    2:3 Боруссия М
    1.7% (2)
    2:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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