Тур: 10. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Кортус Бенжмани
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолТюрам Маркус
1:1
43' ГолГерхардт Янник
45' Желтая карточкаВайгль Юлиан
1:2
48' ГолТюрам Маркус
65' Желтая карточкаВиммер Патрик
2:2
69' ГолМармуш Омар
81' Желтая карточкаОтавио Пауло
84' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
84' Желтая карточкаШтиндль Ларс
86' Желтая карточкаКоне Куадио
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
0:1
43'
1:1
45'
48'
1:2
65'
69'
2:2
81'
84'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия М
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.3
|Герхардт Янник
|3
|0.3
|Мармуш Омар
|2
|0.2
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.1
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.1
|Лакруа Максанс
|1
|0.1
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Баку Ридле
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|7
|0.7
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.4
|Хофманн Йонас
|3
|0.3
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.1
|Штиндль Ларс
|1
|0.1
|Эльведи Нико
|1
|0.1
|Фридрих Марвин
|1
|0.1
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|4
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0
Боруссия М
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Боруссия М
Исход игры
Вольфсбург
28.9% (35)
Ничья
49.6% (60)
Боруссия М
21.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (63)
Меньше
47.06% (56)
Обе команды забьют
Да
89.92% (107)
Нет
10.08% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (44)
2:1 Вольфсбург
21.5% (26)
1:2 Боруссия М
15.7% (19)
2:2 Ничья
11.6% (14)
0:2 Боруссия М
3.3% (4)
1:0 Вольфсбург
3.3% (4)
2:3 Боруссия М
1.7% (2)
2:0 Вольфсбург
1.7% (2)
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