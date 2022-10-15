Тур: 10. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Хартманн Роберт
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
17 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Шабани ЭниссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бобциен БенНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Майнц
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|8 (3)
|0.8
|Дукш Марвин
|2
|0.2
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.2
|Бёрк Оливер
|2
|0.2
|Вайзер Митчелл
|1
|0.1
|Юнг Антони
|1
|0.1
|Велькович Милош
|1
|0.1
|Шмидт Никлас
|1
|0.1
|Бьюкенен Ли
|1
|0.1
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.3
|Аарон Мартин
|2
|0.2
|Кор Доминик
|1
|0.1
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.1
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.1
|Каси Антони
|1
|0.1
|Стах Антон
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Буркардт Джонатан
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|4
|0
|Кор Доминик
|3
|0
|Онисиво Карим
|3
|0
|Хак Александер
|1
|1
|Стах Антон
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Свенссон Бо
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
5
56%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
70%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
9
47%
4
44%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
40%
5
38%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1
Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1
Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 12
|18
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|5.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|6.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|14.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|16.
|Штуттгарт
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 15
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|1:2 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Штуттгарт
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 8
|6
|11.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|12.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Штуттгарт
|2:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|1:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|6 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Майнц
Исход игры
Вердер
79.3% (96)
Ничья
12.4% (15)
Майнц
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (88)
Меньше
26.67% (32)
Обе команды забьют
Да
79.17% (95)
Нет
20.83% (25)
Популярный счёт
2:1 Вердер
53.7% (65)
1:0 Вердер
9.9% (12)
2:0 Вердер
6.6% (8)
3:1 Вердер
6.6% (8)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:2 Майнц
5% (6)
2:2 Ничья
5% (6)
0:1 Майнц
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!