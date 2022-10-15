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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Вердер
0:0
Первый тайм: 32'
Майнц
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 121
Вердер 79.3% (96)
X 12.4% (15)
Майнц 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Майнц
3.65
3.70
3.38
Все Коэффициенты
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
5
Пипер
Амос
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
28
Груев
Илия
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
31
Кор
Доминик
42
Хак
Александер
21
Да
Коста
Данни
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
8
Баррейро
Леандро
7
Ли
Чхэ-Сон
II
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
Вердер
3-5-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Майнц

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 8 (3) 0.8
Дукш Марвин 2 0.2
Биттенкорт Леонардо 2 0.2
Бёрк Оливер 2 0.2
Вайзер Митчелл 1 0.1
Юнг Антони 1 0.1
Велькович Милош 1 0.1
Шмидт Никлас 1 0.1
Бьюкенен Ли 1 0.1
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.3
Аарон Мартин 2 0.2
Кор Доминик 1 0.1
Ингвартсен Маркус 1 0.1
Ли Чхэ-Сон II 1 0.1
Каси Антони 1 0.1
Стах Антон 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Буркардт Джонатан 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 5 0
Вайзер Митчелл 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Фридль Марко 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Груев Илия 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 4 0
Кор Доминик 3 0
Онисиво Карим 3 0
Хак Александер 1 1
Стах Антон 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
5
56%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
70%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
9
47%
4
44%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
40%
5
38%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1
Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Майнц 2:1 Майнц - Карлсруэ 2:5 Майнц - Герта 1:1
Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2 Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Боруссия М 1:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 12 18
4. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
5. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
6. Вердер 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Майнц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 13 13
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Байер Л 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
14. Вольфсбург 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
15. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
16. Штуттгарт 2:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 15 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум 1:2 Заявка 10 1 1 8 9 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Штуттгарт 2:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Майнц 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Боруссия М 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 8 6
11. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
12. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт 2:1 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум 1:2 Заявка 5 0 0 5 4 - 13 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 6 (2)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      30'
      Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Павленка Иржи делает важнейший сейв!
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Баррейро Леандро. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 28'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 27'
      Пипер Амос успешно блокирует удар.
    • 27'
      Ли Чхэ-Сон II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Пипер Амос успешно блокирует удар.
    • 27'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 26'
      Шанс! Штарк Никлас из команды Вердер пробил головой, но мимо
    • 26'
      Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      25'
      Аарон Мартин из команды Майнц заходит слишком далеко, он валит Шмид Романо.
    • Офсайд
      25'
      Ингвартсен Маркус из команды Майнц в офсайде
    • 25'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Вердер: 68%, Майнц: 32%.
    • 24'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 23'
      Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Кор Доминик из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Вердер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      22'
      Онисиво Карим наказан за толчок Пипер Амос
    • 21'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Вердер контролирует мяч.
    • 20'
      Баррейро Леандро из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Вердер: 62%, Майнц: 38%.
    • 19'
      Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      19'
      Ли Чхэ-Сон II из команды Майнц в офсайде
    • 18'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 17'
      Фуллкруг Никлас не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Вердер контролирует мяч.
    • 16'
      Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Пипер Амос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Вердер: 57%, Майнц: 43%.
    • 14'
      Вердер контролирует мяч.
    • 14'
      Онисиво Карим выиграл воздушное противоборство у Фридль Марко.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 14'
      Вердер начинает контратаку
    • 14'
      Павленка Иржи из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 13'
      Пипер Амос из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Кор Доминик из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Аарон Мартин успешно блокирует удар.
    • 12'
      Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Вердер начинает контратаку
    • 12'
      Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Вердер контролирует мяч.
    • 10'
      Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Вердер: 52%, Майнц: 48%.
    • 10'
      Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      9'
      Ингвартсен Маркус из команды Майнц в офсайде
    • 8'
      Майнц контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 8'
      Шмид Романо из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 8'
      Хак Александер из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Кор Доминик успешно блокирует удар.
    • 7'
      Шмид Романо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 7'
      Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Аарон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Вердер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Фернандес Эдимилсон наказан за толчок Дукш Марвин
    • 6'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Вердер: 41%, Майнц: 59%.
    • 4'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Пипер Амос успешно блокирует удар.
    • 3'
      Ли Чхэ-Сон II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 2'
      Ли Чхэ-Сон II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Да Коста Данни из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Дукш Марвин должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Дукш Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Штарк Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Ли Чхэ-Сон II выиграл воздушное противоборство у Гросс Кристиан.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Вердер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вердер 79.3% (96)
    X 12.4% (15)
    Майнц 8.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Майнц
    3.65
    3.70
    3.38
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    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Майнц

    Исход игры
    Вердер
    79.3% (96)
    Ничья
    12.4% (15)
    Майнц
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (88)
    Меньше
    26.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    53.7% (65)
    1:0 Вердер
    9.9% (12)
    2:0 Вердер
    6.6% (8)
    3:1 Вердер
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    1:2 Майнц
    5% (6)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Майнц
    3.3% (4)
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    Вердер
    Майнц
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