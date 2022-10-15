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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 35'
Байер Л
0'
11' Желтая карточка
Андрих Роберт

Ход матча

11'
 
Андрих Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 121
Айнтрахт Фр 54.5% (66)
X 27.3% (33)
Байер Л 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Байер Л
3.55
3.68
3.28
Все Коэффициенты
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
7
Паулиньо
Жозе
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Байер Л

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
10 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:0
Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.4
Коло-Муани Рандаль 2 0.2
Роде Себастьян 2 0.2
Гётце Марио 2 0.2
Линдстрём Йеспер 2 0.2
Тута 1 0.1
Соу Джибриль 1 0.1
Якич Кристиян 1 0.1
Борре Рафаэль 1 (1) 0.1
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 4 0.4
Демирбай Керем 3 0.3
Шик Патрик 2 0.2
Диаби Мусса 1 0.1
Арангис Чарлес 1 0.1
Паулиньо Жозе 1 0.1
Паласиос Эксекиэль 1 0.1
Андрих Роберт 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 3 1
Баккер Митчел 2 1
Та Джонатан 3 0
Андрих Роберт 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1
Байер Л
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0
Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Боруссия М 1:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 12 18
4. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
5. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
6. Вердер 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Майнц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 13 13
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Байер Л 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
14. Вольфсбург 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
15. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
16. Штуттгарт 2:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 15 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум 1:2 Заявка 10 1 1 8 9 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Штуттгарт 2:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Майнц 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Боруссия М 1:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 8 6
11. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
12. Байер Л 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт 2:1 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум 1:2 Заявка 5 0 0 5 4 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Боруссия М Тюрам Маркус 6 (2)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    37'
    Камада Даити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 36'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 46%, Байер Л: 54%.
  • 35'
    Н'Дика Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 35'
    Градецки Лукаш из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 121
    Айнтрахт Фр 54.5% (66)
    X 27.3% (33)
    Байер Л 18.2% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Байер Л
    3.55
    3.68
    3.28
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    54.5% (66)
    Ничья
    27.3% (33)
    Байер Л
    18.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    40.5% (49)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    1:2 Байер Л
    10.7% (13)
    1:0 Айнтрахт Фр
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    0:1 Байер Л
    4.1% (5)
    3:2 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
    0:2 Байер Л
    2.5% (3)
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    Айнтрахт Фр
    Байер Л
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