Тур: 10. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Вилленборг Франк
5:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаАндрих Роберт
42' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
45' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
45' Undefined phrase: football_event_Коло-Муани Рандаль
1:0
45' ПенальтиКамада Даити
1:1
56' ГолИнкапье Пьеро
2:1
58' ГолКоло-Муани Рандаль
3:1
65' ГолЛиндстрём Йеспер
71' Вторая желтая карточкаИнкапье Пьеро
4:1
72' ПенальтиКамада Даити
5:1
86' ГолАларио Лукас
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
42'
45'
45'
1:0
56'
1:1
58'
65'
3:1
71'
72'
4:1
86'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
11 Амири НадимЗащитник
-
21 Адли АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Байер Л
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
28 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
10 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|6 (2)
|0.6
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.3
|Линдстрём Йеспер
|3
|0.3
|Роде Себастьян
|2
|0.2
|Гётце Марио
|2
|0.2
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.1
|Тута
|1
|0.1
|Аларио Лукас
|1
|0.1
|Соу Джибриль
|1
|0.1
|Якич Кристиян
|1
|0.1
|Ленц Кристофер
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|4
|0.4
|Демирбай Керем
|3
|0.3
|Шик Патрик
|2
|0.2
|Диаби Мусса
|1
|0.1
|Арангис Чарлес
|1
|0.1
|Паулиньо Жозе
|1
|0.1
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.1
|Инкапье Пьеро
|1
|0.1
|Андрих Роберт
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|4
|2
|Баккер Митчел
|2
|1
|Та Джонатан
|3
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
5
36%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
25%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1
Байер Л
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0
Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|6.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Майнц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 17
|10
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 15
|8
|16.
|Байер Л
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 21
|8
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|18.
|Бохум
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|8 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 5:1 Байер Л
Исход игры
Айнтрахт Фр
54.5% (66)
Ничья
27.3% (33)
Байер Л
18.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
63.87% (76)
Меньше
36.13% (43)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
40.5% (49)
1:1 Ничья
20.7% (25)
1:2 Байер Л
10.7% (13)
1:0 Айнтрахт Фр
6.6% (8)
2:2 Ничья
5.8% (7)
0:1 Байер Л
4.1% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
0:2 Байер Л
2.5% (3)
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