Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

50' Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' 'Г О О О О О Л - Камада Даити из команды Айнтрахт Фр забивает с пенальти! Он пробил правой. Лукаш Градецки был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

49' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Айнтрахт Фр пробила пенальти.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Тапсоба Эдмон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Пьеро Инкапье - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Хорошую попытку сделал Коло-Муани Рандаль . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Арангис Чарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Камада Даити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Н'Дика Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ох, красивый был бы гол! Жереми Фримпонг пробил с лета в перекладину!

31' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Камада Даити навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Коло-Муани Рандаль . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Линдстрём Йеспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Назначен штрафной. Пострадал Жереми Фримпонг, его свалил Камада Даити

23' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Камада Даити навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Линдстрём Йеспер . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Андрих Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Матч возобновлен

10' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

9' Линдстрём Йеспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Пьеро Инкапье успешно блокирует удар.

9' Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Арангис Чарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

2' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.