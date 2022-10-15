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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Айнтрахт Фр
5:1
Конец матча
Байер Л
0'
11' Желтая карточка
Андрих Роберт
42' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
45' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
45' Undefined phrase: football_event_
Коло-Муани Рандаль
1:0
45' Пенальти
Камада Даити
1:1
56' Гол
Инкапье Пьеро
2:1
58' Гол
Коло-Муани Рандаль
3:1
65' Гол
Линдстрём Йеспер
71' Вторая желтая карточка
Инкапье Пьеро
4:1
72' Пенальти
Камада Даити
5:1
86' Гол
Аларио Лукас
90'+1
Голы (видео). Чемпионат Германии...
5:1. Гол Лукаса Аларио (видео). ...
4:1. Гол Даити Камады с пенальти...
3:1. Гол Йеспера Линдстрёма (вид...
2:1. Гол Рандаля Коло Коло-Муани...
1:1. Гол Пьеро Инкапье (видео). ...
1:0. Гол Даити Камады с пенальти...

Ход матча

11'
 
Андрих Роберт
42'
 
Инкапье Пьеро
45'
 
Тапсоба Эдмон
45'
Коло-Муани Рандаль
 
45'
Камада Даити
1:0
46'
 
Амири Надим
Паулиньо Жозе
46'
 
Демирбай Керем
Арангис Чарлес
56'
1:1
Инкапье Пьеро
(Демирбай Керем)
58'
Коло-Муани Рандаль
(Ленц Кристофер)
2:1
65'
Линдстрём Йеспер
3:1
71'
 
Инкапье Пьеро
72'
Камада Даити
4:1
73'
 
Коссуну Одилон
Диаби Мусса
77'
Роде Себастьян
Соу Джибриль
 
77'
Борре Рафаэль
Линдстрём Йеспер
 
77'
Алиду Фариде
Эбимбе Эрик
 
80'
Аларио Лукас
Коло-Муани Рандаль
 
80'
 
Синкгравен Дэйли
Баккер Митчел
80'
 
Гложек Адам
Шик Патрик
86'
Аларио Лукас
(Борре Рафаэль)
5:1
87'
Вениг Марсель
Камада Даити
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Айнтрахт Фр 54.5% (66)
X 27.3% (33)
Байер Л 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
7
Паулиньо
Жозе
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Байер Л

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
10 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:0
Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 6 (2) 0.6
Коло-Муани Рандаль 3 0.3
Линдстрём Йеспер 3 0.3
Роде Себастьян 2 0.2
Гётце Марио 2 0.2
Борре Рафаэль 1 (1) 0.1
Тута 1 0.1
Аларио Лукас 1 0.1
Соу Джибриль 1 0.1
Якич Кристиян 1 0.1
Ленц Кристофер 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 4 0.4
Демирбай Керем 3 0.3
Шик Патрик 2 0.2
Диаби Мусса 1 0.1
Арангис Чарлес 1 0.1
Паулиньо Жозе 1 0.1
Паласиос Эксекиэль 1 0.1
Инкапье Пьеро 1 0.1
Андрих Роберт 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 1 0
Роде Себастьян 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 4 2
Баккер Митчел 2 1
Та Джонатан 3 0
Андрих Роберт 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
5
36%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
25%
4
19%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1
Байер Л
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0
Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 17 - 10 17
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 18 - 14 16
6. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Майнц Заявка 10 4 3 3 11 - 13 15
9. Вердер Заявка 10 4 3 3 20 - 16 15
10. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
11. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
12. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 10 2 4 4 11 - 17 10
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Штуттгарт Заявка 10 1 5 4 13 - 15 8
16. Байер Л Заявка 10 2 2 6 14 - 21 8
17. Шальке 04 Заявка 10 1 3 6 10 - 24 6
18. Бохум Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
11. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
12. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
16. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
17. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
18. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 7 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Айнтрахт Фр Камада Даити 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Весь список
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    Прогнозы 121
    Айнтрахт Фр 54.5% (66)
    X 27.3% (33)
    Байер Л 18.2% (22)
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 5:1 Байер Л

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    54.5% (66)
    Ничья
    27.3% (33)
    Байер Л
    18.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    40.5% (49)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    1:2 Байер Л
    10.7% (13)
    1:0 Айнтрахт Фр
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    0:1 Байер Л
    4.1% (5)
    3:2 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
    0:2 Байер Л
    2.5% (3)
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