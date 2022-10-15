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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Лестер
0:0
Первый тайм: 15'
Кристал Пэлас
0'
11' Желтая карточка
Андерсен Йоаким

Ход матча

11'
 
Андерсен Йоаким

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 127
Лестер 74.8% (95)
X 18.9% (24)
Кристал Пэлас 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Кристал Пэлас
3.50
3.62
3.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
2
Джастин
Джеймс
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
Лестер
4-1-4-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Кристал Пэлас

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 5 0.5
Дака Патсон 3 0.3
Барнс Харви 2 0.2
Кастань Тимоти 1 0.1
Ихеаначо Келечи 1 0.1
Тилеманс Юри 1 (1) 0.1
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.1
Варди Джейми 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 4 0.44
Эдуар Одсонн 2 0.22
Эзе Эберечи 1 0.11
Андерсен Йоаким 1 0.11
Матета Жан-Филипп 1 0.11
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Олисе Майкл 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 4 0
Сумаре Бубакари 2 0
Дака Патсон 2 0
Прат Деннис 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 3 0
Уорд Джоэл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Гехи Марк 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Олисе Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

19
6
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
3
16%
2
33%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
27%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

24
12
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
8%
3
25%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
9
38%
3
25%
61-75
5
21%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
10. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
11. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер 0:0 Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
8. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
14. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Лестер 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер 0:0 Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Чисто отбирают мяч игроки "Лестера" у своих ворот и тут же его теряют. "Кристал Пэлас" находится в позиционной атаке. Эзе делает диагональную передачу на Эдуара. Однако, Одсонн до футбольного снаряда не дотянулся. Кипер "лис" Уорд Дэнни забрал снаряд под свой контроль. 
  • Желтая карточка
    12'
    Первая карточка в матче. Получает её игрок "Кристал Пэласа" Андерсен Йоаким. Уходил от него Дака Патсон. Но Андерсен решил сделать подкат у бровки и сбил соперника. 
  • 11'
    Заха сейчас атаковал левым флангом отдает мягкую передачу в центр на Эзе. В момент удара, мяч свалился с ноги. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Чисто сейчас отрабатывают защитники "Пэласа" у своих ворот. Кастань в атаке снова фолит. На этот раз на газон уложен Заха Уилфрид. 
  • 8'
    Игра пока проходит без голевых моментов. Команды чаще всего ошибаются при передачи мяча. Вот в эту минуту хозяева нарушают правила. Кастань Тимоти  в борьбе за мяч сбивает "орла" Гехи Марка. 
  • Фол, нарушение
    6'
    В ответ "орлы" зарабатывают штрафной. У мяча Эзе Эберичи быстро разыгрывает стандартное положение с Дукуре. Удар полузащитника блокируют защитники "Лестера". 
  • Опасный момент
    4'
    МОМЕНТ! Мэддисон! Подает игрок "лис" со штрафного, мяч летит прямо под перекладину. Но вратарь "Кристал Пэласа" Гуаита кулаками выбивает мяч  из собственной штрафной.
  • 2'
    Хозяева предпринимают попытку прорыва по левому флангу. Передачу делает Фас Ваут, но мяч до адресата не доходит. 
  • 1'
    Футболисты "Лестера" играют в традиционной синей форме. "Кристал Пэлас" - в белых цветах. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, матч начался. Пожелаем командам удачи. Пусть победит сильнейший.  Поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лестер 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Лестер
75% (99)
Ничья
18.2% (24)
Кристал Пэлас
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Лестер
49.2% (65)
1:1 Ничья
14.4% (19)
1:0 Лестер
9.1% (12)
2:0 Лестер
7.6% (10)
1:2 Кристал Пэлас
4.5% (6)
3:1 Лестер
3% (4)
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