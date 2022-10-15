Первый тайм

14' Чисто отбирают мяч игроки "Лестера" у своих ворот и тут же его теряют. "Кристал Пэлас" находится в позиционной атаке. Эзе делает диагональную передачу на Эдуара. Однако, Одсонн до футбольного снаряда не дотянулся. Кипер "лис" Уорд Дэнни забрал снаряд под свой контроль.

12' Первая карточка в матче. Получает её игрок "Кристал Пэласа" Андерсен Йоаким. Уходил от него Дака Патсон. Но Андерсен решил сделать подкат у бровки и сбил соперника.

11' Заха сейчас атаковал левым флангом отдает мягкую передачу в центр на Эзе. В момент удара, мяч свалился с ноги.

9' Чисто сейчас отрабатывают защитники "Пэласа" у своих ворот. Кастань в атаке снова фолит. На этот раз на газон уложен Заха Уилфрид.

8' Игра пока проходит без голевых моментов. Команды чаще всего ошибаются при передачи мяча. Вот в эту минуту хозяева нарушают правила. Кастань Тимоти в борьбе за мяч сбивает "орла" Гехи Марка.

6' В ответ "орлы" зарабатывают штрафной. У мяча Эзе Эберичи быстро разыгрывает стандартное положение с Дукуре. Удар полузащитника блокируют защитники "Лестера".