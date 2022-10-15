Тур: 11. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Мэдли Анди
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
3
Фас
Ваут
20
Дака
Патсон
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
-
43 Балмер КофиЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Кристал Пэлас
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.5
|Дака Патсон
|3
|0.3
|Барнс Харви
|2
|0.2
|Кастань Тимоти
|1
|0.1
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.1
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.1
|Варди Джейми
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|4
|0.44
|Эдуар Одсонн
|2
|0.22
|Эзе Эберечи
|1
|0.11
|Андерсен Йоаким
|1
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.11
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Олисе Майкл
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|3
|0
|Уорд Джоэл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
19
6
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
3
16%
2
33%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
27%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
24
12
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
8%
3
25%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
9
38%
3
25%
61-75
5
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Лестер
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Лестер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|6 (3)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Лестер
75% (99)
Ничья
18.2% (24)
Кристал Пэлас
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
2:1 Лестер
49.2% (65)
1:1 Ничья
14.4% (19)
1:0 Лестер
9.1% (12)
2:0 Лестер
7.6% (10)
1:2 Кристал Пэлас
4.5% (6)
3:1 Лестер
3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!