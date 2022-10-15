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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Винтертур
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
9' Желтая карточка
Абраши Амир
37' Желтая карточка
Шеттине Гильерме
43' Желтая карточка
Чжон Сан Бин
1:0
51' Гол
Samir Ramizi
70' Желтая карточка
Michael Goncalves
74' Желтая карточка
Samir Ramizi
83' Желтая карточка
Пушич Петар
84' Желтая карточка
Гельми Рой
86' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
87' Желтая карточка
Adrian Gantenbein
90' Вторая желтая карточка
Samir Ramizi
90'+7

Ход матча

9'
 
Абраши Амир
37'
 
Шеттине Гильерме
43'
 
Чжон Сан Бин
46'
 
Дадашов Ренат
Шеттине Гильерме
46'
 
Giotto Morandi
Чжон Сан Бин
46'
Буркарт Нишан
Манзамби Нефтали
 
51'
Samir Ramizi
(Диаби Сулейман)
1:0
56'
 
Пушич Петар
Абраши Амир
62'
Камбери Флориан
Ди Джусто Маттео
 
62'
 
Francis Momoh
Герц Кристиан
69'
Крьезиу Хекуран
Thibault Corbaz
 
70'
Michael Goncalves
 
74'
Samir Ramizi
 
79'
 
Лоосли Ноа
Марграйттер Георг
81'
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
 
81'
Adrian Gantenbein
Буэсс Роман
 
83'
 
Пушич Петар
84'
Гельми Рой
 
86'
Фаюлу Тимоти
 
87'
Adrian Gantenbein
 
90'
Samir Ramizi
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Фаюлу
Тимоти
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
11
Манзамби
Нефтали
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
9
Буэсс
Роман
71
Justin
Hammel
77
Болла
Бендегуз
33
Марграйттер
Георг
14
Рибейро
Томас
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
95
Шеттине
Гильерме
11
Чжон
Сан
Бин
Винтертур
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-3-1-2

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.27
Samir Ramizi 2 0.18
Камбери Флориан 1 0.09
Родригес Франсиско III 1 0.09
Samuel Ballet 1 0.09
Диаби Сулейман 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 4 0.36
Дадашов Ренат 3 0.27
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.27
Болла Бендегуз 2 0.18
Рибейро Томас 2 0.18
Giotto Morandi 1 (1) 0.09
Francis Momoh 1 0.09
Шеттине Гильерме 1 0.09
Dion Kacuri 1 0.09
Герц Кристиан 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 5 1
Michael Goncalves 4 0
Буэсс Роман 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Гельми Рой 3 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Камбери Флориан 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Абраши Амир 2 0
Пушич Петар 2 0
Рибейро Томас 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Шеттине Гильерме 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
3
38%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
5
28%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
4
18%
1-15
7
29%
29%
3
14%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4
Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3
Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Сьон 11 5 3 3 19 - 18 18
4. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
5. Лугано 10 5 0 5 16 - 15 15
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 11 2 3 6 8 - 24 9
10. Цюрих 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Винтертур 6 1 2 3 5 - 17 5
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Симани Денис 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Samir Ramizi получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 97'
    Samir Ramizi получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    87'
    Adrian Gantenbein получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    86'
    Фаюлу Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Гельми Рой получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Пушич Петар получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Чжон Сан Бин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Шеттине Гильерме получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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