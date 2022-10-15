Тур: 11. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаАбраши Амир
37' Желтая карточкаШеттине Гильерме
43' Желтая карточкаЧжон Сан Бин
1:0
51' ГолSamir Ramizi
70' Желтая карточкаMichael Goncalves
74' Желтая карточкаSamir Ramizi
83' Желтая карточкаПушич Петар
84' Желтая карточкаГельми Рой
86' Желтая карточкаФаюлу Тимоти
87' Желтая карточкаAdrian Gantenbein
90' Вторая желтая карточкаSamir Ramizi
90'+7
Ход матча
9'
37'
43'
51'
1:0
74'
83'
84'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
6 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
16
Арнольд
Ремо
40
Кавабэ
Хаяо
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Винтертур
Грасcхоппер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.27
|Samir Ramizi
|2
|0.18
|Камбери Флориан
|1
|0.09
|Родригес Франсиско III
|1
|0.09
|Samuel Ballet
|1
|0.09
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.36
|Дадашов Ренат
|3
|0.27
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.27
|Болла Бендегуз
|2
|0.18
|Рибейро Томас
|2
|0.18
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.09
|Francis Momoh
|1
|0.09
|Шеттине Гильерме
|1
|0.09
|Dion Kacuri
|1
|0.09
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|5
|1
|Michael Goncalves
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Гельми Рой
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Секо Аюму
|2
|1
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Пушич Петар
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Шеттине Гильерме
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
3
38%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
5
28%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
4
18%
1-15
7
29%
29%
3
14%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4
Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3
Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Серветт
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Сьон
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|0
|5
|19 - 15
|15
|5.
|Лугано
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Винтертур
|11
|2
|3
|6
|8 - 24
|9
|10.
|Цюрих
|10
|0
|4
|6
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Серветт
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Винтертур
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|9.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Серветт
|Дулин Давид
|5
|Люцерн
|Симани Денис
|1 3