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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Thomas Bramall
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 6'
Ноттингем Форест
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 120
Вулверхэмптон 82.5% (99)
X 12.5% (15)
Ноттингем Форест 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Ноттингем Форест
3.70
5.15
5.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
27
Луис
Матеус
II
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
29
Коста
Диего
10
Поденсе
Даниэл
1
Хендерсон
Дин
7
Уильямс
Неко
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
20
Джонсон
Бреннан
25
Деннис
Эммануэль
10
Гиббс-Уайт
Морган
Вулверхэмптон
4-3-3
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.22
Невеш Рубен 1 0.11
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 2 0.22
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.22
Куйяте Шейку 1 0.11
Деннис Эммануэль 1 0.11
О'Брайен Льюис 1 0.11
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 3 0
Уорролл Джо 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Йейтс Райан 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
9%
2
9%
1-15
3
27%
4
18%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Борнмут 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 20 15
7. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
8. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Фулхэм 0:1 Заявка 10 3 2 5 14 - 19 11
11. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 1 4 5 3 - 12 7
18. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
8. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Борнмут 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
14. Фулхэм 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
17. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Борнмут 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 16 7
7. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Фулхэм 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 13 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Моутинью Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Куйяте Шейку выиграл воздушное противоборство у Траоре Адама.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Вулверхэмптон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Вулверхэмптон 82.5% (99)
    X 12.5% (15)
    Ноттингем Форест 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ноттингем Форест
    3.70
    5.15
    5.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    82.5% (99)
    Ничья
    12.5% (15)
    Ноттингем Форест
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    41.38% (48)
    Нет
    58.62% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Вулверхэмптон
    41.7% (50)
    2:1 Вулверхэмптон
    23.3% (28)
    2:0 Вулверхэмптон
    10.8% (13)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    1:2 Ноттингем Форест
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
    0:1 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
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    Ноттингем Форест
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