Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

93' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Матч возобновлен

91' Оооо... вот это был удар! Йейтс Райан должен был забить с этой позиции.

91' Кук Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Хонни Кастро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

87' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

85' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

83' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Рефери не любит споров - именно за это Поденсе Даниэл сейчас получил желтую

79' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' После проверки VAR судья изменил решение - Ноттингем Форест пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Поденсе Даниэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Лингард Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лингард Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Невеш Рубен наказан за толчок Неко Уильямс

71' Невеш Рубен пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон держит все под контролем

71' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Моутинью Жоау навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Маккена Скотт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Траоре Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Моутинью Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

61' Гиббс-Уайт Морган решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Невеш Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Невеш Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Команда Вулверхэмптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' 'Г О О О О О Л - Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон забивает с пенальти! Он пробил правой. Дин Хендерсон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

55' После проверки VAR судья изменил решение - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

50' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

49' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

49' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Неко Уильямс задерживает мяч рукой