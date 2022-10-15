Тур: 11. Стадион: Молинью. Зрители: 31554 Главный судья: Thomas Bramall
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
1:0
56' ПенальтиНевеш Рубен
67' Желтая карточкаМаккена Скотт
1:0
79' Не забитый пенальтиДжонсон Бреннан
80' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
90' Желтая карточкаJoe Hodge
90'+11
Ход матча
16'
56'
1:0
67'
79'
1:0
80'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
37
Траоре
Адама
29
Коста
Диего
3
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
59 Joe Hodge
-
Главный тренер: Steve Davis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
21 Куйяте ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Баде ЛуакЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.2
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.2
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|2
|0.2
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.2
|Куйяте Шейку
|1
|0.1
|Деннис Эммануэль
|1
|0.1
|О'Брайен Льюис
|1
|0.1
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Йейтс Райан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Joe Hodge
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
2
9%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
2
18%
7
30%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0
Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|4 - 12
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|17.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 14
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Вулверхэмптон
82.9% (102)
Ничья
12.2% (15)
Ноттингем Форест
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.45% (41)
Меньше
65.55% (78)
Обе команды забьют
Да
42.02% (50)
Нет
57.98% (69)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
41.5% (51)
2:1 Вулверхэмптон
23.6% (29)
2:0 Вулверхэмптон
10.6% (13)
1:1 Ничья
8.9% (11)
1:2 Ноттингем Форест
3.3% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 Ноттингем Форест
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!