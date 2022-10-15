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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Сьон
0:0
Первый тайм: 21'
Люцерн
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Люцерн
2.72
3.90
2.78
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
90
Мубандже
Жак-Франсуа
13
Сио
Жованни
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
7
Дзуффи
Лука
17
Стожилкович
Филип
45
Балотелли
Марио
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
21
Абубакар-Анкра
Асума
69
Шадер
Софьян
Сьон
5-3-1-1
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сьон
Люцерн

37 матчей

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.5%
35.1%
5.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа

64 матча

40.6%
32.8%
26.6%
26 побед 21 ничья 17 побед

Первый тайм

34.4%
48.4%
17.2%
22 победы 31 ничья 11 побед

Второй тайм

32.8%
34.4%
32.8%
21 победа 22 ничьи 21 победа

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.45
Итаитинга 2 0.18
Сио Жованни 2 0.18
Балотелли Марио 2 (1) 0.18
Поа Денис 1 0.09
Дзуффи Лука 1 0.09
Кавар Димитри 1 0.09
Шуареф Ильяс 1 0.09
Шмид Йоэль 1 0.09
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Араз Муса 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 3 0.3
Бурч Марко 2 0.2
Соргич Деян 2 0.2
Дорн Пиус 1 0.1
Абубакар-Анкра Асума 1 0.1
Гентнер Кристиан 1 0.1
Белоко Стефан 1 0.1
Шадер Софьян 1 0.1
Шюрпф Паскаль 1 0.1
Кадак Якуб 1 0.1
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 4 0
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 1
Стожилкович Филип 3 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 3 1
Симани Денис 2 1
Дрэгер Мохамед 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Белоко Стефан 3 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Майер Макс 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Эмини Лорик 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
4
25%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
26%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2
Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1
Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Сьон 0:0 11 4 4 3 17 - 18 16
4. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
5. Лугано 10 5 0 5 16 - 15 15
6. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
7. Люцерн 0:0 10 3 4 3 14 - 11 13
8. Базель 9 3 3 3 15 - 12 12
9. Винтертур 10 1 3 6 7 - 24 6
10. Цюрих 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 0:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Люцерн 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Цюрих 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 0:0 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Люцерн 0:0 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Фрыдек Мартин 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Люцерн
2.72
3.90
2.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:0 Люцерн онлайн

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