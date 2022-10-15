Тур: 11. Стадион: Турбийон.
0'
1:0
33' ГолБалотелли Марио
64' Желтая карточкаБалотелли Марио
68' Желтая карточкаБелоко Стефан
79' Желтая карточкаСимани Денис
2:0
83' ГолАраз Муса
90'+7
Ход матча
33'
1:0
64'
68'
74'
79'
83'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
13
Сио
Жованни
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сио ЖованниЗащитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Сьон
Люцерн
37 матчей
70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.5%
35.1%
5.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа
64 матча
40.6%
32.8%
26.6%
26 побед 21 ничья 17 побед
Первый тайм
34.4%
48.4%
17.2%
22 победы 31 ничья 11 побед
Второй тайм
32.8%
34.4%
32.8%
21 победа 22 ничьи 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.45
|Балотелли Марио
|3 (1)
|0.27
|Итаитинга
|2
|0.18
|Сио Жованни
|2
|0.18
|Араз Муса
|1
|0.09
|Поа Денис
|1
|0.09
|Дзуффи Лука
|1
|0.09
|Кавар Димитри
|1
|0.09
|Шуареф Ильяс
|1
|0.09
|Шмид Йоэль
|1
|0.09
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|3
|0.3
|Бурч Марко
|2
|0.2
|Соргич Деян
|2
|0.2
|Дорн Пиус
|1
|0.1
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.1
|Гентнер Кристиан
|1
|0.1
|Белоко Стефан
|1
|0.1
|Шадер Софьян
|1
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.1
|Кадак Якуб
|1
|0.1
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|4
|0
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Балотелли Марио
|2
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Поа Денис
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|3
|1
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Белоко Стефан
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
26%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2
Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1
Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Серветт
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Сьон
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|0
|5
|19 - 15
|15
|5.
|Лугано
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|6.
|Грасcхоппер
|10
|3
|5
|2
|19 - 20
|14
|7.
|Базель
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Винтертур
|10
|1
|3
|6
|7 - 24
|6
|10.
|Цюрих
|10
|0
|4
|6
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Серветт
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Серветт
|Дулин Давид
|5
|Люцерн
|Симани Денис
|1 3
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 3