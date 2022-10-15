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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Сьон
2:0
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
33' Гол
Балотелли Марио
64' Желтая карточка
Балотелли Марио
68' Желтая карточка
Белоко Стефан
79' Желтая карточка
Симани Денис
2:0
83' Гол
Араз Муса
90'+7

Ход матча

33'
Балотелли Марио
(Дзуффи Лука)
1:0
42'
 
Соргич Деян
Кадак Якуб
57'
Поа Денис
Мубандже Жак-Франсуа
 
64'
Балотелли Марио
 
66'
 
Шюрпф Паскаль
Дорн Пиус
66'
 
Ардаис Хоакин
Абубакар-Анкра Асума
68'
 
Белоко Стефан
74'
Kevin Halabaku
Балотелли Марио
 
74'
Шуареф Ильяс
Стожилкович Филип
 
74'
Итаитинга
Сио Жованни
 
79'
 
Симани Денис
81'
 
Кампо Самуэле
Белоко Стефан
81'
 
Клиджэ Тибо
Шадер Софьян
83'
Араз Муса
2:0
90'
Япикино Деннис
Дзуффи Лука
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Линднер
Хайнц
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
90
Мубандже
Жак-Франсуа
13
Сио
Жованни
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
7
Дзуффи
Лука
17
Стожилкович
Филип
45
Балотелли
Марио
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
21
Абубакар-Анкра
Асума
69
Шадер
Софьян
Сьон
5-3-1-1
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сьон
Люцерн

37 матчей

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.5%
35.1%
5.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа

64 матча

40.6%
32.8%
26.6%
26 побед 21 ничья 17 побед

Первый тайм

34.4%
48.4%
17.2%
22 победы 31 ничья 11 побед

Второй тайм

32.8%
34.4%
32.8%
21 победа 22 ничьи 21 победа

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 0.45
Балотелли Марио 3 (1) 0.27
Итаитинга 2 0.18
Сио Жованни 2 0.18
Араз Муса 1 0.09
Поа Денис 1 0.09
Дзуффи Лука 1 0.09
Кавар Димитри 1 0.09
Шуареф Ильяс 1 0.09
Шмид Йоэль 1 0.09
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 3 0.3
Бурч Марко 2 0.2
Соргич Деян 2 0.2
Дорн Пиус 1 0.1
Абубакар-Анкра Асума 1 0.1
Гентнер Кристиан 1 0.1
Белоко Стефан 1 0.1
Шадер Софьян 1 0.1
Шюрпф Паскаль 1 0.1
Кадак Якуб 1 0.1
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 4 0
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 1
Стожилкович Филип 3 0
Балотелли Марио 2 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 3 1
Фрыдек Мартин 3 1
Белоко Стефан 4 0
Дрэгер Мохамед 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Майер Макс 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Эмини Лорик 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
26%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2
Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1
Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Сьон 11 5 3 3 19 - 18 18
4. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
5. Лугано 10 5 0 5 16 - 15 15
6. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
7. Базель 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 10 1 3 6 7 - 24 6
10. Цюрих 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Цюрих 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Симани Денис 1 3
Люцерн Фрыдек Мартин 1 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 42'
      Кадак Якуб уходит с поля. Соргич Деян выходит вместо него
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Балотелли Марио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 2:0 Люцерн онлайн

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