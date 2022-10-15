Первый тайм

6' Рид подключился к атаке и попытался пробить метров с 20, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Борнмута".

5' "Фулхэм" переходит в позиционное нападение, пытаясь найти свои шансы в атаке. У "дачников" текущая серия из двух поражений кряду.

3' В пяти встречах кряду "Борнмут" не проигрывает, вот и сегодня гости делают хороший задел на итоговый успех.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДОМИНИК СОЛАНКЕ!

Соланке получает передачу на ход, добирается до штрафной, обыгрывается с Биллингом и с линии вратарской поражает цель!