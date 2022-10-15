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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Фулхэм
0:1
Первый тайм: 6'
Борнмут

Ход матча

2'
0:1
Соланке Доминик
(Биллинг Филип)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 122
Фулхэм 68% (83)
X 24.6% (30)
Борнмут 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Борнмут
3.55
4.10
4.34
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
21
Джеймс
Дэниэл
18
Перейра
Андреас
7
Кебано
Нескенс
9
Митрович
Александар
13
Нето
Мурара
2
Фредерикс
Райан
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
15
Смит
Адам
8
Хефферсон
Лерма
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Борнмут

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 (1) 0.67
Рид Бобби 2 0.22
Пальинья Жоау 2 0.22
Перейра Андреас 1 0.11
Рид Харрисон 1 0.11
Адарабиойо Олуватосин 1 0.11
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Виллиан Боргес 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.33
Соланке Доминик 1 0.11
Кристи Райан 1 0.11
Мур Киффер 1 0.11
Хефферсон Лерма 1 0.11
Энтони Джейдон 1 0.11
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Тете Кенни 4 0
Рид Харрисон 4 0
Рид Бобби 3 0
Митрович Александар 3 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 2 0
Мефам Крис 2 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Хефферсон Лерма 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
6
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
2
14%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
3
75%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
5
28%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
6
33%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Борнмут 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 20 15
7. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
8. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Фулхэм 0:1 Заявка 10 3 2 5 14 - 19 11
11. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 1 4 5 3 - 12 7
18. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
8. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Борнмут 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
14. Фулхэм 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
17. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Борнмут 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 16 7
7. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Фулхэм 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 13 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Рид подключился к атаке и попытался пробить метров с 20, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Борнмута".
  • 5'
    "Фулхэм" переходит в позиционное нападение, пытаясь найти свои шансы в атаке. У "дачников" текущая серия из двух поражений кряду.
  • 3'
    В пяти встречах кряду "Борнмут" не проигрывает, вот и сегодня гости делают хороший задел на итоговый успех.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДОМИНИК СОЛАНКЕ!
    Соланке получает передачу на ход, добирается до штрафной, обыгрывается с Биллингом и с линии вратарской поражает цель!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Борнмут

Исход игры
Фулхэм
68% (83)
Ничья
24.6% (30)
Борнмут
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
38.5% (47)
1:1 Ничья
18.9% (23)
1:0 Фулхэм
17.2% (21)
2:0 Фулхэм
6.6% (8)
1:2 Борнмут
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:2 Фулхэм
1.6% (2)
1:3 Борнмут
1.6% (2)
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