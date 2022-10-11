Тур: 11. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Скотт Грэм
История личных встреч
Фулхэм
Борнмут
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|6 (1)
|0.67
|Рид Бобби
|2
|0.22
|Пальинья Жоау
|2
|0.22
|Перейра Андреас
|1
|0.11
|Рид Харрисон
|1
|0.11
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.11
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|3
|0.33
|Соланке Доминик
|1
|0.11
|Кристи Райан
|1
|0.11
|Мур Киффер
|1
|0.11
|Хефферсон Лерма
|1
|0.11
|Энтони Джейдон
|1
|0.11
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Тете Кенни
|4
|0
|Рид Харрисон
|4
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Митрович Александар
|3
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Хефферсон Лерма
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
6
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
2
14%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
3
75%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
5
28%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
6
33%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3
Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|20.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|6 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
Прогнозы на матч Фулхэм - Борнмут
Исход игры
Фулхэм
76.5% (26)
Ничья
11.8% (4)
Борнмут
11.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (20)
Меньше
39.39% (13)
Обе команды забьют
Да
66.67% (22)
Нет
33.33% (11)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
47.1% (16)
1:0 Фулхэм
20.6% (7)
2:0 Фулхэм
8.8% (3)
1:3 Борнмут
5.9% (2)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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