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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Тоттенхэм
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 131
Тоттенхэм 92.4% (121)
X 3.1% (4)
Эвертон 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Эвертон
4.65
6.30
7.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
14
Перишич
Иван
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
9
Ришарлисон
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
8
Онана
Амаду
27
Гуэйе
Идрисса
17
Айуоби
Алекс
7
Макнил
Дуайт
20
Мопе
Нил
11
Грэй
Демарай
Тоттенхэм
3-4-2-1
Эвертон
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Эвертон

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

31 матч

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.7%
54.8%
6.5%
12 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (1) 0.89
Сон Хын Мин 3 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.22
Дайер Эрик 2 0.22
Кулушевски Деян 1 0.11
Бентанкур Родриго 1 0.11
Сессеньон Райан 1 0.11
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.22
Айуоби Алекс 1 0.11
Коди Конор 1 0.11
Мопе Нил 1 0.11
Грэй Демарай 1 0.11
Макнил Дуайт 1 0.11
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 3 0
Биссума Ив 3 0
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Онана Амаду 3 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Коди Конор 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
1
14%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0
Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0
Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
10. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
8. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
11. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
12. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
16. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
17. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский "Тоттенхэм" сыграют дома с ливерпульским "Эвертоном".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 5 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 131
Тоттенхэм 92.4% (121)
X 3.1% (4)
Эвертон 4.6% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Эвертон
4.65
6.30
7.00
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Где смотреть матч Тоттенхэм - Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон

Исход игры
Тоттенхэм
92.4% (121)
Ничья
3.1% (4)
Эвертон
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
60% (72)
Меньше
40% (48)
Обе команды забьют
Да
60.83% (73)
Нет
39.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
41.2% (54)
2:0 Тоттенхэм
21.4% (28)
1:0 Тоттенхэм
12.2% (16)
3:1 Тоттенхэм
6.9% (9)
4:1 Тоттенхэм
2.3% (3)
3:2 Тоттенхэм
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
3:0 Тоттенхэм
1.5% (2)
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