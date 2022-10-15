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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский "Тоттенхэм" сыграют дома с ливерпульским "Эвертоном".

Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!