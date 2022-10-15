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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Варта Познань
0:0
Перерыв
Ягеллония
0'
31' Желтая карточка
Дестан Энис
42' Желтая карточка
Гжесик Ян

Ход матча

31'
Дестан Энис
 
42'
Гжесик Ян
 
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Ягеллония
3.01
3.20
3.97
Все Коэффициенты
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
54
Ставропулос
Димитрис
99
Зреляк
Адам
94
Дестан
Энис
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
27
Вдовик
Бартломей
5
Настич
Боян
36
Jakub
Lewicki
8
Нене
III
6
Романчук
Тарас
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
Варта Познань
3-4-2-1
Ягеллония
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Ягеллония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.31
Журавски Мачей 1 0.08
Шимонович Давид 1 0.08
Коррин Милан 1 0.08
Гжесик Ян 1 0.08
Дестан Энис 1 0.08
Копчински Михал 1 (1) 0.08
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.62
Гуаль Марк 6 (2) 0.46
Нене III 2 0.15
Пржикрыл Томаш 1 0.08
Черных Фёдор 1 (1) 0.08
Mateusz Kowalski 1 0.08
Бортничук Мачей 1 0.08
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Гжесик Ян 3 0
Купчак Матеуш 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 6 0
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Пуэрто Исраэль 3 0
Романчук Тарас 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Аломерович Златан 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Поспишил Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
9%
3
14%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
2
15%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
5. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ягеллония 0:0 13 4 6 3 20 - 14 18
9. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
12. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
13. Варта Познань 0:0 13 4 3 6 10 - 13 15
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
16. Пяст 12 3 2 7 12 - 15 11
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
5. Ягеллония 0:0 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
8. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Варта Познань 0:0 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 0:0 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
5. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
6. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
7. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
10. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Ягеллония 0:0 6 0 5 1 6 - 7 5
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Enis Destan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Ягеллония
3.01
3.20
3.97
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