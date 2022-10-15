Тур: 13. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Pawel Malec
2:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаДестан Энис
42' Желтая карточкаГжесик Ян
49' Желтая карточкаШимонович Давид
1:0
64' ГолСтавропулос Димитрис
80' Желтая карточкаЦэру Богдан
85' Желтая карточкаЧерных Фёдор
2:0
90' ГолЖуравски Мачей
90'+10
Ход матча
31'
42'
49'
64'
80'
85'
90'
2:0
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
94
Дестан
Энис
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Варта Познань
Ягеллония
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.31
|Журавски Мачей
|2
|0.15
|Гжесик Ян
|1
|0.08
|Шимонович Давид
|1
|0.08
|Коррин Милан
|1
|0.08
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.08
|Дестан Энис
|1
|0.08
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.08
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|8
|0.62
|Гуаль Марк
|6 (2)
|0.46
|Нене III
|2
|0.15
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.08
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.08
|Mateusz Kowalski
|1
|0.08
|Бортничук Мачей
|1
|0.08
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|7
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Пуэрто Исраэль
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|0:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 17
|21
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|11.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Пяст
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 15
|14
|15.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|10.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Пяст
|1:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Погонь Щецин
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5