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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Варта Познань
2:0
Конец матча
Ягеллония
0'
31' Желтая карточка
Дестан Энис
42' Желтая карточка
Гжесик Ян
49' Желтая карточка
Шимонович Давид
1:0
64' Гол
Ставропулос Димитрис
80' Желтая карточка
Цэру Богдан
85' Желтая карточка
Черных Фёдор
2:0
90' Гол
Журавски Мачей
90'+10
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
54
Ставропулос
Димитрис
99
Зреляк
Адам
94
Дестан
Энис
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
27
Вдовик
Бартломей
5
Настич
Боян
36
Jakub
Lewicki
8
Нене
III
6
Романчук
Тарас
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
28
Гуаль
Марк
Варта Познань
3-4-2-1
Ягеллония
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Ягеллония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.31
Журавски Мачей 2 0.15
Гжесик Ян 1 0.08
Шимонович Давид 1 0.08
Коррин Милан 1 0.08
Ставропулос Димитрис 1 0.08
Дестан Энис 1 0.08
Копчински Михал 1 (1) 0.08
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.62
Гуаль Марк 6 (2) 0.46
Нене III 2 0.15
Пржикрыл Томаш 1 0.08
Черных Фёдор 1 (1) 0.08
Mateusz Kowalski 1 0.08
Бортничук Мачей 1 0.08
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Гжесик Ян 3 0
Купчак Матеуш 2 0
Шимонович Давид 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 7 0
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Пуэрто Исраэль 3 0
Романчук Тарас 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Аломерович Златан 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Черных Фёдор 1 0
Поспишил Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
5. Погонь Щецин 0:1 13 6 3 4 20 - 17 21
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
11. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
12. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Пяст 1:0 13 4 2 7 13 - 15 14
15. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 0:1 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 1:0 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
5. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
6. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
8. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
10. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Пяст 1:0 7 2 1 4 5 - 9 7
12. Погонь Щецин 0:1 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Enis Destan получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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