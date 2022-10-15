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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Damian Sylwestrzak
Погонь Щецин
0:1
Первый тайм: 27'
Пяст
0'
0:1
16' Гол
Саппинен Рауно

Ход матча

16'
0:1
Саппинен Рауно
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пяст
1.83
3.69
5.10
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
33
Малец
Мариуш
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
7
Феликс
Хорхе
16
Дзичек
Патрик
11
Саппинен
Рауно
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Пяст

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

30 матчей

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
9 побед 18 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 5 0.38
Алмквист Понтус 3 0.23
Бичахчян Ваан 3 0.23
Дабровски Дамьян 2 0.15
Захович Лука 2 0.15
Ковальчик Себастьян 1 0.08
Ленговски Матеуш 1 0.08
Смолиньски Кацпер 1 0.08
Дрыгас Камил 1 (1) 0.08
Салес Жеан Карлос 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.31
Кадзиор Дамиан 2 0.15
Райнер Константин 2 0.15
Червински Якуб 1 0.08
Саппинен Рауно 1 0.08
Феликс Хорхе 1 0.08
Michael Ameyaw 1 0.08
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Бичахчян Ваан 3 0
Цех Бенедикт 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 4 0
Райнер Константин 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Хэйтли Том 2 0
Червински Якуб 2 0
Дзичек Патрик 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
4
21%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
5
31%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1
Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
5. Погонь Щецин 0:1 13 6 3 4 20 - 17 21
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
11. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
12. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Пяст 1:0 13 4 2 7 13 - 15 14
15. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 0:1 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 1:0 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
5. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
6. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
8. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
10. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Пяст 1:0 7 2 1 4 5 - 9 7
12. Погонь Щецин 0:1 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Саппинен Рауно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пяст
1.83
3.69
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:1 Пяст онлайн

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Пяст
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