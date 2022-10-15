Тур: 13. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Damian Sylwestrzak
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
16'
0:1
33
Малец
Мариуш
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
22
Моква
Томаш
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Погонь Щецин
Пяст
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
30 матчей
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
9 побед 18 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5
|0.38
|Алмквист Понтус
|3
|0.23
|Бичахчян Ваан
|3
|0.23
|Дабровски Дамьян
|2
|0.15
|Захович Лука
|2
|0.15
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.08
|Ленговски Матеуш
|1
|0.08
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.08
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.08
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.31
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.15
|Райнер Константин
|2
|0.15
|Червински Якуб
|1
|0.08
|Саппинен Рауно
|1
|0.08
|Феликс Хорхе
|1
|0.08
|Michael Ameyaw
|1
|0.08
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Дзичек Патрик
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
4
21%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
5
31%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1
Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|0:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 17
|21
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|11.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Пяст
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 15
|14
|15.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|0:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|10.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Пяст
|1:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Погонь Щецин
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5