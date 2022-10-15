Тур: 13. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Damian Sylwestrzak
1:1
Конец матча
0'
0:1
16' ГолСаппинен Рауно
30' Желтая карточкаХрапек Михал
1:1
59' ГолСалес Жеан Карлос
64' Желтая карточкаПлах Франтишек
65' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
69' Желтая карточкаДзичек Патрик
70' Желтая карточкаЧервински Якуб
77' Желтая карточкаКатранис Александрос
87' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
90' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
90' Желтая карточкаМата Луиш
90'+7
Ход матча
16'
0:1
30'
59'
64'
69'
70'
90'
33
Малец
Мариуш
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
22
Моква
Томаш
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Погонь Щецин
Пяст
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
30 матчей
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
9 побед 18 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5
|0.38
|Алмквист Понтус
|3
|0.23
|Бичахчян Ваан
|3
|0.23
|Дабровски Дамьян
|2
|0.15
|Захович Лука
|2
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.08
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.08
|Ленговски Матеуш
|1
|0.08
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.08
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.08
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.31
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.15
|Райнер Константин
|2
|0.15
|Червински Якуб
|1
|0.08
|Саппинен Рауно
|1
|0.08
|Феликс Хорхе
|1
|0.08
|Michael Ameyaw
|1
|0.08
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|5
|0
|Храпек Михал
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
4
20%
1
8%
1-15
4
20%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
5
25%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
5
29%
29%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
33%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1
Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|11.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|10.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5