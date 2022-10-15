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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Радомьяк Радом
0:0
Второй тайм: 54'
Шлёнск
0'
10' Желтая карточка
Поправа Конрад
34' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
52' Желтая карточка
Вердаска Диогу

Ход матча

10'
 
Поправа Конрад
34'
Бранко Рафаэл
 
46'
 
Янасик Патрик
Гретарссон Даниэль
52'
 
Вердаска Диогу
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Шлёнск
3.10
3.38
4.30
Все Коэффициенты
1
Gabriel
Kobylak
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
35
Лукашик
Даниэль
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
12
Лещыньски
Рафал
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
8
Ольсен
Патрик
15
Науэль
Матиас
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
17
Шварц
Петр
Радомьяк Радом
3-4-3
Шлёнск
3-4-3

История личных встреч

Радомьяк Радом
Шлёнск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.15
Roberto Alves 2 0.15
Абрамович Давид 2 0.15
Нашименту Филипе 2 (2) 0.15
Бранко Рафаэл 1 0.08
Michal Feliks 1 0.08
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 3 (1) 0.23
Ольсен Патрик 2 (1) 0.15
Шварц Петр 1 0.08
Гретарссон Даниэль 1 0.08
Замора Джон 1 0.08
Лыщаш Адриан 1 0.08
Ястржембски Деннис 1 0.08
Бейгер Лукаш 1 0.08
Гарсия Виктор III 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 7 0
Машаду Луиш 5 0
Бранко Рафаэл 4 0
Pedro Justiniano 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Gabriel Kobylak 1 0
Tiago Matos 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 5 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Шварц Петр 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Вердаска Диогу 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Поправа Конрад 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
40%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
12%
4
25%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2
Шлёнск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 8 2 2 20 - 9 26
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
5. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
9. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
10. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
11. Шлёнск 0:0 13 4 5 4 13 - 16 17
12. Радомьяк Радом 0:0 13 4 3 6 11 - 16 15
13. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
16. Пяст 12 3 2 7 12 - 15 11
17. Лехия Гданьск 11 2 2 7 10 - 21 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 0:0 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
5. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
7. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
9. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 0:0 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Шлёнск 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
15. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Легия Младенович Филип 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Поправа Конрад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Шлёнск
3.10
3.38
4.30
Все Коэффициенты
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Шлёнск
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