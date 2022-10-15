Тур: 13. Стадион: МОСИР. Главный судья: Lukasz Kuzma
0:0
Второй тайм: 54'
0'
10' Желтая карточкаПоправа Конрад
34' Желтая карточкаБранко Рафаэл
52' Желтая карточкаВердаска Диогу
Ход матча
10'
34'
52'
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шварц ПетрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Радомьяк Радом
Шлёнск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.15
|Roberto Alves
|2
|0.15
|Абрамович Давид
|2
|0.15
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.15
|Бранко Рафаэл
|1
|0.08
|Michal Feliks
|1
|0.08
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|3 (1)
|0.23
|Ольсен Патрик
|2 (1)
|0.15
|Шварц Петр
|1
|0.08
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.08
|Замора Джон
|1
|0.08
|Лыщаш Адриан
|1
|0.08
|Ястржембски Деннис
|1
|0.08
|Бейгер Лукаш
|1
|0.08
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|7
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Pedro Justiniano
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Gabriel Kobylak
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Вердаска Диогу
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
40%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
12%
4
25%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2
Шлёнск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1
Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|9.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|11.
|Шлёнск
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 16
|17
|12.
|Радомьяк Радом
|0:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|13.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Пяст
|12
|3
|2
|7
|12 - 15
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|5.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|9.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Шлёнск
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|15.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|16.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (5)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Легия
|Младенович Филип
|5