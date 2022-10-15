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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Лехия Гданьск
0:2
Второй тайм: 47'
Ракув
0'
0:1
6' Гол
Кун Патрик
0:2
21' Гол
Новак Бартош

Ход матча

6'
0:1
Кун Патрик
21'
0:2
Новак Бартош
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Ракув
6.23
3.98
1.65
Все Коэффициенты
12
Куцяк
Душан
3
Кастегрен
Хенрик
25
Налепа
Михал
97
Абу-Ханна
Джоэл
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
88
Калузиньски
Якуб
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
17
Вдовяк
Матеуш
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Ракув

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:0
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 5 (3) 0.42
Гаёс Мацей 3 0.25
Зволински Лукаш 1 0.08
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 0.38
Пясецки Фабиан 4 0.31
Иви Лопес 4 (2) 0.31
Вдовяк Матеуш 2 0.15
Сварнас Стратос 1 0.08
Тудор Фран 1 0.08
Гутковский Владислав 1 0.08
Сореску Деян 1 0.08
Кун Патрик 1 0.08
Кочергин Владислав 1 0.08
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Штек Давид 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Кристерс Тоберс 2 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 5 0
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
2
25%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Пропущено

20
10
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
20%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2
Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0
Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 13 9 2 2 22 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
5. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
9. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
11. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
12. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
13. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
16. Пяст 12 3 2 7 12 - 15 11
17. Лехия Гданьск 0:2 12 2 2 8 10 - 23 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 0:2 5 0 2 3 2 - 8 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Ракув 2:0 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
6. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
8. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
10. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 0:2 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Вдовяк Матеуш бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Новак Бартош бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кун Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Ракув
6.23
3.98
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:2 Ракув онлайн

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Лехия Гданьск
Ракув
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