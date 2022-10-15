Тур: 13. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолКун Патрик
0:2
21' ГолНовак Бартош
0:3
47' ГолВдовяк Матеуш
53' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
64' Желтая карточкаТудор Фран
64' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
90'+4
Ход матча
6'
0:1
21'
0:2
47'
0:3
53'
64'
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
99
Дурмуш
Илкай
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Лехия Гданьск
Ракув
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|5 (3)
|0.42
|Гаёс Мацей
|3
|0.25
|Зволински Лукаш
|1
|0.08
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5
|0.38
|Пясецки Фабиан
|4
|0.31
|Иви Лопес
|4 (2)
|0.31
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.23
|Сварнас Стратос
|1
|0.08
|Тудор Фран
|1
|0.08
|Гутковский Владислав
|1
|0.08
|Кун Патрик
|1
|0.08
|Кочергин Владислав
|1
|0.08
|Сореску Деян
|1
|0.08
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Штек Давид
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|5
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Петрашек Томаш
|1
|1
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
25%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
18%
5
23%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Пропущено
23
10
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
5
22%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
3
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2
Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0
Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ягеллония
|0:0
|13
|4
|6
|3
|20 - 14
|18
|9.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|12.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|13.
|Варта Познань
|0:0
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Пяст
|12
|3
|2
|7
|12 - 15
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Ягеллония
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|8.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Варта Познань
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|10.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Ягеллония
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5