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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Гоу Эхед Иглс
0:0
Первый тайм: 27'
Херенвен
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Херенвен
2.85
3.28
2.93
Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
6
Ван
Оттеле
Сюб
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
10
Халилович
Тибор
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Херенвен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.4
Лидберг Исак 2 0.2
Кюйперс Бас 2 0.2
Виллюмссон Виллюм 1 0.1
Адеканье Бобби 1 0.1
Дейл Матс 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.4
Ван Эвейк Милан 2 0.2
Сарр Амин 1 0.1
Бохневич Павел 1 0.1
Тахири Анас 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Колассен Антуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Валвейк 0:0 10 3 5 2 20 - 14 14
7. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Херенвен 0:0 10 3 5 2 8 - 8 14
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фортуна Ситтард 0:0 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
13. Гоу Эхед Иглс 0:0 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
15. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
16. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
17. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
18. Витесс 9 1 2 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 0:0 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Валвейк 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Фортуна Ситтард 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Херенвен
    2.85
    3.28
    2.93
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