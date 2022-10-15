  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 9713 Главный судья: Хиглер Деннис
Гоу Эхед Иглс
1:1
Конец матча
Херенвен
0'
30' Желтая карточка
Адеканье Бобби
0:1
52' Гол
Хайе Том
74' Желтая карточка
Льянсана Энрик
88' Желтая карточка
Хайе Том
1:1
90' Гол
Штоккерс Финн
90'+5

Ход матча

30'
Адеканье Бобби
 
52'
0:1
Хайе Том
(Кёлерт Матс)
63'
Со Силла
Лидберг Исак
 
63'
Штоккерс Финн
Адеканье Бобби
 
74'
Льянсана Энрик
 
75'
 
Колассен Антуан
Ольссон Симон
80'
Наубер Геррит
Дейл Матс
 
80'
Теки Тесфальдет
Льянсана Энрик
 
80'
 
Тахири Анас
Халилович Тибор
88'
 
Хайе Том
90'
Штоккерс Финн
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
6
Ван
Оттеле
Сюб
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
10
Халилович
Тибор
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Херенвен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.4
Лидберг Исак 2 0.2
Кюйперс Бас 2 0.2
Штоккерс Финн 1 0.1
Виллюмссон Виллюм 1 0.1
Адеканье Бобби 1 0.1
Дейл Матс 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.4
Ван Эвейк Милан 2 0.2
Сарр Амин 1 0.1
Хайе Том 1 0.1
Бохневич Павел 1 0.1
Тахири Анас 0 0
Кёлерт Матс 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 3 0
Тахири Анас 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Колассен Антуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
50%
1
11%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
7. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 1:0 10 2 2 6 9 - 21 8
15. Камбюр 0:1 10 2 2 6 8 - 15 8
16. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 0:1 5 1 0 4 3 - 5 3
18. Витесс 1:0 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 1:0 5 2 0 3 3 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 0:1 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9713 болельщиков
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 55%, Херенвен: 45%.
  • 92'
    Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     