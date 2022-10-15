Тур: 10. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9713 Главный судья: Хиглер Деннис
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаАдеканье Бобби
0:1
52' ГолХайе Том
74' Желтая карточкаЛьянсана Энрик
88' Желтая карточкаХайе Том
1:1
90' ГолШтоккерс Финн
90'+5
Ход матча
30'
52'
0:1
63'
74'
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
33
Хайе
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.4
|Лидберг Исак
|2
|0.2
|Кюйперс Бас
|2
|0.2
|Штоккерс Финн
|1
|0.1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.1
|Адеканье Бобби
|1
|0.1
|Дейл Матс
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.4
|Ван Эвейк Милан
|2
|0.2
|Сарр Амин
|1
|0.1
|Хайе Том
|1
|0.1
|Бохневич Павел
|1
|0.1
|Тахири Анас
|0
|0
|Кёлерт Матс
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|3
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
50%
1
11%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|7.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|1:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|15.
|Камбюр
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|16.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|18.
|Витесс
|1:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2