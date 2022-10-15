Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Удар от ворот произведет Херенвен

86' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

85' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Ольссон Симон уходит с поля и его заменяет Antoine Colassin

75' Сиб ван Оттеле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Судья свистит. Льянсана Энрик атаковал сзади соперника. Это Сиб ван Оттеле заработал своей команде штрафной

73' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

72' Оооо... вот это был удар! Штоккерс Финн должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Ван Хойдонк Сидней решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Удар от ворот произведет Херенвен

68' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Херенвен

65' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

63' Ван Эвейк Милан не смог попасть в створ ударом издали

62' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Амофа Джамал получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Хойдонк Сидней получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Амофа Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Ван Хойдонк Сидней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Дейл Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Льянсана Энрик . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Г О О О О Л - Хайе Том из команды Херенвен правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

52' Хорошую попытку сделал Сарр Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Херенвен

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля