Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Roy Kuijpers - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Кокс Джордж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Озьякуп Огузхан получил желтую карточку от судьи

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Лобете Хулен получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Лобете Хулен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Химо Наварро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Удар от ворот произведет Валвейк

32' Хорошую попытку сделал Озьякуп Огузхан . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кокс Джордж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

16' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Йилмаз Бурак пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

16' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Валвейк

12' Бель-Хассани Иллиас пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

11' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хорошую попытку сделал Бель-Хассани Иллиас . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валвейк начинает с центра поля