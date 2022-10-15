Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Удар от ворот произведет Валвейк

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Валвейк

86' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Roy Kuijpers навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Вруг Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Вруг Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Яссин Оукили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Валвейк

82' Озьякуп Огузхан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ташчи Тунахан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Валвейк

80' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Лутонда Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Лутонда Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Вруг Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Вруг Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Roy Kuijpers - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Тактическая замена. Клемент Пелле уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

70' Анита Вурнон из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Удар от ворот произведет Валвейк

66' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вруг Патрик не смог попасть в створ ударом издали

61' Лутонда Тьерри пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур ловит мяч

61' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

59' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кокс Джордж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хорошую попытку сделал Кокс Джордж . Удар в створ, но вратарь начеку

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Озьякуп Огузхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.