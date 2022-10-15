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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11043 Главный судья: Йоей Кой
Фортуна Ситтард
0:0
Конец матча
Валвейк
0'
30' Желтая карточка
Эмбало Умару
32' Желтая карточка
Химо Наварро
38' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
71' Желтая карточка
Кёйперс Рой
90' Желтая карточка
Крамер Михил
90'+9

Ход матча

30'
Эмбало Умару
 
32'
Химо Наварро
 
38'
Озьякуп Огузхан
 
46'
Вита Реми
Кордоба Иньиго
 
60'
 
Кёйперс Рой
Бель-Хассани Иллиас
60'
 
Вруг Патрик
Ван ден Бёйс Дарио
70'
 
Бирет Мика
Лобете Хулен
70'
 
Yassin Oukili
Клемент Пелле
71'
 
Кёйперс Рой
73'
Ташчи Тунахан
Эмбало Умару
 
79'
Гладон Пол
Сёнтьенс Матс
 
79'
Эрдоган Доган
Ферати Арианит
 
83'
 
Ваутерс Луук
Лутонда Тьерри
88'
Бассетт Коул
Озьякуп Огузхан
 
90'
 
Крамер Михил

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
7
Кордоба
Иньиго
15
Озьякуп
Огузхан
19
Ферати
Арианит
85
Эмбало
Умару
10
Сёнтьенс
Матс
17
Йилмаз
Бурак
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
Фортуна Ситтард
4-4-2
Валвейк
5-3-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Валвейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:2
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
2:3
ВД(GD
2:1
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.4
Озьякуп Огузхан 2 0.2
Вита Реми 2 0.2
Ферати Арианит 1 0.1
Гладон Пол 1 0.1
Эмбало Умару 1 0.1
Гут Родриго 1 0.1
Tijjani Noslin 1 0.1
Кордоба Иньиго 0 0
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.4
Крамер Михил 4 (1) 0.4
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.2
Бирет Мика 2 0.2
Анита Вурнон 1 0.1
Йозефзон Флориан 1 0.1
Лобете Хулен 1 0.1
Адевойе Шоун 1 0.1
Лутонда Тьерри 1 0.1
Баккали Закария 1 0.1
Клемент Пелле 1 0.1
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 4 0
Эрдоган Доган 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Химо Наварро 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эмбало Умару 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Yassin Oukili 3 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Адевойе Шоун 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
0 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
38%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
7
37%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
6
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Валвейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0
Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1 Валвейк - Гронинген 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Валвейк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
7. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 1:0 10 2 2 6 9 - 21 8
15. Камбюр 0:1 10 2 2 6 8 - 15 8
16. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 0:1 5 1 0 4 3 - 5 3
18. Витесс 1:0 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 1:0 5 2 0 3 3 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 0:1 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11043 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 54%, Валвейк: 46%.
  • 98'
    Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 98'
    Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    98'
    Крамер Михил получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 98'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валвейк пробьет пенальти!
    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Пинту Иву из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 91'
      Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 55%, Валвейк: 45%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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