Тур: 10. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11043 Главный судья: Йоей Кой
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЭмбало Умару
32' Желтая карточкаХимо Наварро
38' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
71' Желтая карточкаКёйперс Рой
90' Желтая карточкаКрамер Михил
90'+9
Ход матча
30'
32'
38'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Валвейк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.4
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.2
|Вита Реми
|2
|0.2
|Ферати Арианит
|1
|0.1
|Гладон Пол
|1
|0.1
|Эмбало Умару
|1
|0.1
|Гут Родриго
|1
|0.1
|Tijjani Noslin
|1
|0.1
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|4
|0.4
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.4
|Ван ден Бёйс Дарио
|2 (1)
|0.2
|Бирет Мика
|2
|0.2
|Анита Вурнон
|1
|0.1
|Йозефзон Флориан
|1
|0.1
|Лобете Хулен
|1
|0.1
|Адевойе Шоун
|1
|0.1
|Лутонда Тьерри
|1
|0.1
|Баккали Закария
|1
|0.1
|Клемент Пелле
|1
|0.1
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Эрдоган Доган
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Химо Наварро
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Yassin Oukili
|3
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0
|Адевойе Шоун
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
0 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
38%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
7
37%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
6
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1
Валвейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0
Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1 Валвейк - Гронинген 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Валвейк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|7.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|1:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|15.
|Камбюр
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|16.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|18.
|Витесс
|1:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|1:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2