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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Геррец Лоренс
Камбюр
0:1
Второй тайм: 56'
Витесс
0'
0:1
20' Гол
Фламинго Райан
25' Желтая карточка
Беро Матуш
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Якобс Ями

Ход матча

20'
0:1
Фламинго Райан
(Виттек Максимилиан)
25'
 
Беро Матуш
45'
Якобс Ями
 
46'
Худемакерс Меес
Якобс Ями
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Витесс
7.00
4.19
2.55
Все Коэффициенты
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
4
Бергсма
Леон
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
21
Ван
Кам
Даниэль
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
28
Робертс
Улдрикис
7
Мамбимби
Феликс
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
5
Ферру
20
Мёленстен
Мелле
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
3
Фламинго
Райан
17
Козловски
Кацпер
10
Gabriel
Vidovic
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
Камбюр
4-3-3
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Витесс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:6
ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.2
Брей Майкл 1 0.1
Паулиссен Митчелл 1 0.1
Ван Вермескеркен Саи 1 0.1
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.1
Якобс Ями 1 0.1
Яспер тер Хейде 1 0.1
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.2
Фредериксен Николай 2 0.2
Бялек Бартош 2 0.2
Фламинго Райан 2 0.2
Манхуф Миллион 1 0.1
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Беро Матуш 3 0
Тронстад Сондре 1 1
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
67%
1
13%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
31%
6
29%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1
Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0
Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
7. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 1:0 10 2 2 6 9 - 21 8
15. Камбюр 0:1 10 2 2 6 8 - 15 8
16. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 0:1 5 1 0 4 3 - 5 3
18. Витесс 1:0 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 1:0 5 2 0 3 3 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 0:1 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 53'
      Контроль мяча: Камбюр: 55%, Витесс: 45%.
    • 53'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Паулиссен Митчелл успешно блокирует удар.
    • 52'
      Аркус Карлан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Якобс Ями успешно блокирует удар.
    • 51'
      Ферру нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Gabriel Vidovic
    • 51'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!
    • 49'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      48'
      ПЕНАЛЬТИ! - Якобс Ями из команды Камбюр нарушает правила против Gabriel Vidovic.
    • 48'
      Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Виттек Максимилиан
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 45'
      Контроль мяча: Камбюр: 57%, Витесс: 43%.
    • 44'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Витесс контролирует мяч.
    • 44'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Бергсма Леон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Витесс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      43'
      Ван дер Ватер Силвестр возвращается на поле.
    • 43'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Офсайд
      42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Ватер Силвестр получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Аркус Карлан выиграл воздушное противоборство у Мамбимби Феликс.
    • 41'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Камбюр: 55%, Витесс: 45%.
    • 40'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Камбюр: 55%, Витесс: 45%.
    • 40'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Якобс Ями навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Аркус Карлан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 39'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 38'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 37'
      Витесс контролирует мяч.
    • 37'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 36'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Ван дер Ватер Силвестр наказан за толчок Тронстад Сондре
    • 35'
      Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Камбюр: 50%, Витесс: 50%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Бартош Бялек наказан за толчок Тол Марко
    • 34'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 34'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 32'
      Мёленстен Мелле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Витесс контролирует мяч.
    • 31'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Тронстад Сондре из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Контроль мяча: Камбюр: 50%, Витесс: 50%.
    • 30'
      Якобс Ями из команды Камбюр в офсайде
    • 30'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Угловой
      29'
      Паулиссен Митчелл из команды Камбюр разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Ферру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 28'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Якобс Ями наказан за толчок Козловски Кацпер
    • 28'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 27'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Мёленстен Мелле успешно блокирует удар.
    • 27'
      Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 26'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!
    • 26'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      25'
      Беро Матуш получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      25'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Беро Матуш нырнул в штрафной. Спорно!
    • 25'
      Витесс начинает контратаку
    • 25'
      Контроль мяча: Камбюр: 45%, Витесс: 55%.
    • 24'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бангура Алекс
    • 23'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 22'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Витесс будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 20'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Виттек Максимилиан сделал результативную передачу.
    • 20'
      Контроль мяча: Камбюр: 48%, Витесс: 52%.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ryan Flamingo забивает с правой ноги!
    • Фол, нарушение
      20'
      Бангура Алекс наказан за толчок Козловски Кацпер
    • 19'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 19'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 19'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Ван Кам Даниэль наказан за толчок Беро Матуш
    • 18'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 17'
      Gabriel Vidovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 17'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 16'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Ван дер Ватер Силвестр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Контроль мяча: Камбюр: 45%, Витесс: 55%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван Кам Даниэль
    • 15'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Бергсма Леон успешно блокирует удар.
    • 15'
      Козловски Кацпер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Виржиния Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • 14'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Витесс контролирует мяч.
    • 13'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 12'
      Ферру успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ван Кам Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ферру наказан за толчок Мамбимби Феликс
    • 11'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Камбюр: 42%, Витесс: 58%.
    • 10'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Козловски Кацпер наказан за толчок Бангура Алекс
    • 9'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Витесс контролирует мяч.
    • 9'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мамбимби Феликс
    • 8'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Гости сейчас реально начинают давить соперника
    • 7'
      Витесс контролирует мяч.
    • 7'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 7'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Якобс Ями выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.
    • 6'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 5'
      Контроль мяча: Камбюр: 52%, Витесс: 48%.
    • 5'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Витесс контролирует мяч.
    • 3'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 3'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 2'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 2'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 2'
      Аркус Карлан не смог попасть в створ ударом издали
    • 1'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Витесс
    7.00
    4.19
    2.55
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