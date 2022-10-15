Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ryan Flamingo нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Первый тайм

53' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Ферру нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Матч возобновлен

51' После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали

45' Удар от ворот произведет Витесс

44' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

44' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Ватер Силвестр получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Якобс Ями навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бартош Бялек наказан за толчок Тол Марко

34' Удар от ворот произведет Витесс

34' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

31' Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Беро Матуш получает желтую карточку за нырок

25' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Беро Матуш нырнул в штрафной. Спорно!

24' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Витесс будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Г О О О О Л - Ryan Flamingo забивает с правой ноги!

18' Удар от ворот произведет Камбюр

17' Gabriel Vidovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Камбюр

16' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

16' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

15' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо

14' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гости сейчас реально начинают давить соперника

7' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Якобс Ями выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.

6' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Камбюр

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Аркус Карлан не смог попасть в створ ударом издали

1' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля