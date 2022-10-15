Тур: 10. Стадион: Камбюр. Зрители: 9886 Главный судья: Геррец Лоренс
0'
0:1
20' ГолФламинго Райан
25' Желтая карточкаБеро Матуш
45' Undefined phrase: football_event_Якобс Ями
0:2
74' ГолКозловски Кацпер
0:3
82' ГолТронстад Сондре
90'+7
Ход матча
20'
25'
45'
74'
0:2
82'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
15
Тол
Марко
5
Ферру
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
30 Remco Balk
-
33 Floris Smand
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
Витесс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.2
|Брей Майкл
|1
|0.1
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.1
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.1
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.1
|Якобс Ями
|1
|0.1
|Яспер тер Хейде
|1
|0.1
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.2
|Фредериксен Николай
|2
|0.2
|Бялек Бартош
|2
|0.2
|Фламинго Райан
|2
|0.2
|Козловски Кацпер
|1
|0.1
|Манхуф Миллион
|1
|0.1
|Тронстад Сондре
|1
|0.1
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Забито
9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
67%
2
18%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
5
31%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1
Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0
Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|6.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|7.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|5.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2