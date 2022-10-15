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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 9886 Главный судья: Геррец Лоренс
Камбюр
0:3
Конец матча
Витесс
0'
0:1
20' Гол
Фламинго Райан
25' Желтая карточка
Беро Матуш
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Якобс Ями
0:2
74' Гол
Козловски Кацпер
0:3
82' Гол
Тронстад Сондре
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Фламинго Райан
(Виттек Максимилиан)
25'
 
Беро Матуш
45'
Якобс Ями
 
46'
Худемакерс Меес
Якобс Ями
 
56'
 
Райцигер Даан
Схерпен Кьелл
63'
Самбисса Давид
Робертс Улдрикис
 
63'
Milan Smit
Мамбимби Феликс
 
71'
Брей Майкл
Ван Кам Даниэль
 
74'
0:2
Козловски Кацпер
75'
 
Корнелисс Энцо
Козловски Кацпер
75'
 
Япи Ромарик
Бялек Бартош
79'
Remco Balk
Бергсма Леон
 
82'
0:3
Тронстад Сондре
87'
 
Бёйтинк Томас
Gabriel Vidovic

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
4
Бергсма
Леон
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
21
Ван
Кам
Даниэль
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
28
Робертс
Улдрикис
7
Мамбимби
Феликс
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
5
Ферру
20
Мёленстен
Мелле
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
3
Фламинго
Райан
17
Козловски
Кацпер
10
Gabriel
Vidovic
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
Камбюр
4-3-3
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Витесс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:6
ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.2
Брей Майкл 1 0.1
Паулиссен Митчелл 1 0.1
Ван Вермескеркен Саи 1 0.1
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.1
Якобс Ями 1 0.1
Яспер тер Хейде 1 0.1
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.2
Фредериксен Николай 2 0.2
Бялек Бартош 2 0.2
Фламинго Райан 2 0.2
Козловски Кацпер 1 0.1
Манхуф Миллион 1 0.1
Тронстад Сондре 1 0.1
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Беро Матуш 3 0
Тронстад Сондре 1 1
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
67%
2
18%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
5
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1
Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0
Витесс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0
Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
6. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
7. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
5. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Камбюр: 54%, Витесс: 46%.
  • 97'
    Шмидт Доке ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Витесс начинает контратаку
  • 96'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 94'
    Худемакерс Меес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Витесс контролирует мяч.
  • 93'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 92'
    Шанс! Milan Smit из команды Камбюр пробил головой, но мимо
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 92'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 91'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Камбюр: 54%, Витесс: 46%.
    • 89'
      Сегодняшная посещаемость составляет 9886 болельщиков
    • 89'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Беро Матуш нанес удар в каркас ворот!
    • 89'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 53'
      Контроль мяча: Камбюр: 55%, Витесс: 45%.
    • 53'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Паулиссен Митчелл успешно блокирует удар.
    • 52'
      Аркус Карлан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Якобс Ями успешно блокирует удар.
    • 51'
      Ферру нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Gabriel Vidovic
    • 51'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!
    • 49'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      48'
      ПЕНАЛЬТИ! - Якобс Ями из команды Камбюр нарушает правила против Gabriel Vidovic.
    • 48'
      Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Виттек Максимилиан
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 45'
      Контроль мяча: Камбюр: 57%, Витесс: 43%.
    • 44'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Витесс контролирует мяч.
    • 44'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Бергсма Леон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Витесс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      43'
      Ван дер Ватер Силвестр возвращается на поле.
    • 43'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Офсайд
      42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Ватер Силвестр получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Аркус Карлан выиграл воздушное противоборство у Мамбимби Феликс.
    • 41'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Камбюр: 55%, Витесс: 45%.
    • 40'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Камбюр: 55%, Витесс: 45%.
    • 40'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Якобс Ями навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Аркус Карлан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 39'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 38'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 37'
      Витесс контролирует мяч.
    • 37'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 36'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Ван дер Ватер Силвестр наказан за толчок Тронстад Сондре
    • 35'
      Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Камбюр: 50%, Витесс: 50%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Бартош Бялек наказан за толчок Тол Марко
    • 34'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 34'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 32'
      Мёленстен Мелле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Витесс контролирует мяч.
    • 31'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Тронстад Сондре из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Контроль мяча: Камбюр: 50%, Витесс: 50%.
    • 30'
      Якобс Ями из команды Камбюр в офсайде
    • 30'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Угловой
      29'
      Паулиссен Митчелл из команды Камбюр разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Ферру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 28'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Якобс Ями наказан за толчок Козловски Кацпер
    • 28'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 27'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Мёленстен Мелле успешно блокирует удар.
    • 27'
      Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 26'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!
    • 26'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      25'
      Беро Матуш получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      25'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Беро Матуш нырнул в штрафной. Спорно!
    • 25'
      Витесс начинает контратаку
    • 25'
      Контроль мяча: Камбюр: 45%, Витесс: 55%.
    • 24'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бангура Алекс
    • 23'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 22'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Витесс будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 20'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Виттек Максимилиан сделал результативную передачу.
    • 20'
      Контроль мяча: Камбюр: 48%, Витесс: 52%.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ryan Flamingo забивает с правой ноги!
    • Фол, нарушение
      20'
      Бангура Алекс наказан за толчок Козловски Кацпер
    • 19'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 19'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 19'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Ван Кам Даниэль наказан за толчок Беро Матуш
    • 18'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 17'
      Gabriel Vidovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 17'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 16'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Ван дер Ватер Силвестр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Контроль мяча: Камбюр: 45%, Витесс: 55%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван Кам Даниэль
    • 15'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Бергсма Леон успешно блокирует удар.
    • 15'
      Козловски Кацпер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Виржиния Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • 14'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Витесс контролирует мяч.
    • 13'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 12'
      Ферру успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ван Кам Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ферру наказан за толчок Мамбимби Феликс
    • 11'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Камбюр: 42%, Витесс: 58%.
    • 10'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Козловски Кацпер наказан за толчок Бангура Алекс
    • 9'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Витесс контролирует мяч.
    • 9'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мамбимби Феликс
    • 8'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Гости сейчас реально начинают давить соперника
    • 7'
      Витесс контролирует мяч.
    • 7'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 7'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Якобс Ями выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.
    • 6'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 5'
      Контроль мяча: Камбюр: 52%, Витесс: 48%.
    • 5'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Витесс контролирует мяч.
    • 3'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 3'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 2'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 2'
      Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 2'
      Аркус Карлан не смог попасть в створ ударом издали
    • 1'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Камбюр 0:3 Витесс онлайн

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