Тур: 10. Стадион: Спарта. Главный судья: Robin Hensgens
2:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
7'
1:0
29'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
НЕК Неймеген
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|5 (1)
|0.5
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.3
|Мейнанс Свен
|2
|0.2
|Версейрен Арно
|2
|0.2
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.1
|Вриндс Барт
|1
|0.1
|Энгельс Марио
|1
|0.1
|Абелс Дирк
|1
|0.1
|Саито Коки
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Иван
|2
|0.2
|Таннан Уссама
|1
|0.1
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.1
|Маркеш Педру
|1
|0.1
|Димата Ландри
|1
|0.1
|Брюин Джорди
|1
|0.1
|Тавшан Элаис
|1
|0.1
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.1
|Шоне Лассе
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0
Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|29 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Спарта Роттердам
|2:0
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|7.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|0:2
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Спарта Роттердам
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|0:2
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|0:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2