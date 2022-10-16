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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Спарта Роттердам
2:0
Второй тайм: 59'
НЕК Неймеген
0'
1:0
7' Гол
Абелс Дирк
24' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
2:0
29' Гол
Де Гузман Джонатан

Ход матча

7'
Абелс Дирк
(Мейнанс Свен)
1:0
24'
 
Эль-Каруани Суфьян
29'
Де Гузман Джонатан
(Саито Коки)
2:0
57'
 
Маркеш Педру
Маттссон Магнус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
НЕК Неймеген
2.45
3.30
45.64
Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Версейрен
Арно
8
Китолано
Джошуа
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Спарта Роттердам
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.5
Леуритсен Тобиас 3 0.3
Мейнанс Свен 2 0.2
Версейрен Арно 2 0.2
Де Гузман Джонатан 1 0.1
Вриндс Барт 1 0.1
Энгельс Марио 1 0.1
Абелс Дирк 1 0.1
Саито Коки 0 0
Пинту Мика 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Иван 2 0.2
Таннан Уссама 1 0.1
Дуэлунд Миккель 1 0.1
Маркеш Педру 1 0.1
Димата Ландри 1 0.1
Брюин Джорди 1 0.1
Тавшан Элаис 1 0.1
Сиссоко Ибрагим I 1 0.1
Шоне Лассе 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Абелс Дирк 1 0
Maurice Steijn 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Шоне Лассе 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркес Иван 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0
Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 9 7 0 2 29 - 13 21
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Спарта Роттердам 2:0 10 5 2 3 16 - 11 17
6. Твенте 9 5 1 3 15 - 7 16
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 0:2 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Спарта Роттердам 2:0 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
5. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 0:2 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
6. НЕК Неймеген 0:2 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 2:0 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    НЕК Неймеген
    2.45
    3.30
    45.64
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