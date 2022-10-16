  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Спарта Роттердам
2:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
7' Гол
Абелс Дирк
25' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
2:0
29' Гол
Де Гузман Джонатан
62' Желтая карточка
Таннан Уссама
79' Желтая карточка
Ван Крой Вито
79' Желтая карточка
Вердонк Калвин
85' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
90'+8

Ход матча

7'
Абелс Дирк
(Мейнанс Свен)
1:0
25'
 
Эль-Каруани Суфьян
29'
Де Гузман Джонатан
(Саито Коки)
2:0
57'
 
Маркеш Педру
Маттссон Магнус
62'
 
Таннан Уссама
68'
Ван Крой Вито
Саито Коки
 
71'
 
Сиссоко Ибрагим I
Эль-Каруани Суфьян
71'
 
Дуэлунд Миккель
Пропер Дирк
79'
Ван Крой Вито
 
79'
 
Вердонк Калвин
82'
Jeremy van Mullem
Де Гузман Джонатан
 
85'
Леуритсен Тобиас
 
90'
Рекик Омар
Мейнанс Свен
 
90'
Энгельс Марио
Леуритсен Тобиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Версейрен
Арно
8
Китолано
Джошуа
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
Спарта Роттердам
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.5
Леуритсен Тобиас 3 0.3
Мейнанс Свен 2 0.2
Версейрен Арно 2 0.2
Де Гузман Джонатан 1 0.1
Вриндс Барт 1 0.1
Энгельс Марио 1 0.1
Абелс Дирк 1 0.1
Саито Коки 0 0
Пинту Мика 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Иван 2 0.2
Таннан Уссама 1 0.1
Дуэлунд Миккель 1 0.1
Маркеш Педру 1 0.1
Димата Ландри 1 0.1
Брюин Джорди 1 0.1
Тавшан Элаис 1 0.1
Сиссоко Ибрагим I 1 0.1
Шоне Лассе 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 0
Ван Крой Вито 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Maurice Steijn 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 3 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Шоне Лассе 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маркес Иван 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
4
44%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0
Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 1:1 10 7 1 2 30 - 14 22
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 0:0 10 5 2 3 15 - 7 17
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 1:1 10 3 4 3 12 - 13 13
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гронинген 0:0 10 2 3 5 10 - 19 9
14. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
15. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2. ПСВ 1:1 5 4 1 0 17 - 6 13
3. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
5. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 1:1 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 1:1 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 1:1 5 2 2 1 10 - 9 8
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Гронинген 0:0 5 1 2 2 4 - 9 5
12. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 7 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Травма, повреждение
    96'
    Оассар Адиль возвращается на поле.
  • 96'
    НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Оассар Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    95'
    Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 40%, НЕК Неймеген: 60%.
  • 95'
    Абелс Дирк успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     