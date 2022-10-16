Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

35' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Мейнанс Свен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

29' Г О О О О Л - Де Гузман Джонатан забивает с правой ноги!

28' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Таннан Уссама получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Таннан Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ван Рой Барт пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

15' Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ван Рой Барт не смог попасть в створ ударом издали

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Абелс Дирк правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

6' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.