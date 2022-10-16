Тур: 12. Стадион: Holstein Stadion.
3:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаМалони Леннард
0:1
31' ГолТомалла Денис
1:1
45' ГолСкрибски Стивен
2:1
51' ГолСкрибски Стивен
3:1
66' ГолВридт Квази
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
31'
0:1
45'
1:1
51'
2:1
66'
3:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
27
Порат
Финн
18
Вридт
Квази
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
31 Бартельс ФинНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Хольштайн Киль
Хайденхайм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|8
|0.67
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.33
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.17
|Бартельс Фин
|2
|0.17
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.17
|Корб Юлиан
|1
|0.08
|Вридт Квази
|1
|0.08
|Беккер Тимо
|1
|0.08
|Коменда Марко
|1
|0.08
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Валь Хауке
|0
|0
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|5
|0.42
|Томалла Денис
|3
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.17
|Adrian Beck
|2
|0.17
|Буш Марнон
|1
|0.08
|Майнка Патрик
|1
|0.08
|Шиммер Штефан
|1
|0.08
|Сесса Кевин
|1
|0.08
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Малони Леннард
|2
|0
|Гейпль Андреас
|1
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
19%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
4
18%
4
25%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
13%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
7
29%
29%
3
25%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3
Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2
Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|Падерборн
|12
|8
|1
|3
|32 - 12
|25
|3.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|4.
|Хайденхайм
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|5.
|Ганновер 96
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|6.
|Хольштайн Киль
|12
|5
|4
|3
|23 - 23
|19
|7.
|Фортуна
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|8.
|Карлсруэ
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|9.
|Кайзерслаутерн
|12
|3
|7
|2
|20 - 20
|16
|10.
|Ян
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|Айнтрахт Бр
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|12.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|13.
|Ганза
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Нюрнберг
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Зандхаузен
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|16.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|17.
|Магдебург
|12
|3
|1
|8
|13 - 25
|10
|18.
|Арминия
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|7.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|13.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|14.
|Кайзерслаутерн
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Ганновер 96
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|4.
|Хайденхайм
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|6.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|13.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Арминия
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|6 (2)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4