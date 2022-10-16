  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Хольштайн Киль
3:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
25' Желтая карточка
Малони Леннард
0:1
31' Гол
Томалла Денис
1:1
45' Гол
Скрибски Стивен
2:1
51' Гол
Скрибски Стивен
3:1
66' Гол
Вридт Квази
90'+5
Хольштайн Киль - Хайденхайм. Гол...
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
10
Холтби
Льюис
4
Эррас
Патрик
11
Резе
Фабиан
7
Скрибски
Стивен
27
Порат
Финн
18
Вридт
Квази
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Хольштайн Киль
4-2-3-1
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Хайденхайм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 8 0.67
Резе Фабиан 4 (1) 0.33
Мюлинг Александер 2 (1) 0.17
Бартельс Фин 2 0.17
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.17
Корб Юлиан 1 0.08
Вридт Квази 1 0.08
Беккер Тимо 1 0.08
Коменда Марко 1 0.08
Киркесков Миккель 0 0
Эррас Патрик 0 0
Валь Хауке 0 0
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 5 0.42
Томалла Денис 3 0.25
Бесте Ян-Никлас 2 0.17
Adrian Beck 2 0.17
Буш Марнон 1 0.08
Майнка Патрик 1 0.08
Шиммер Штефан 1 0.08
Сесса Кевин 1 0.08
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Корб Юлиан 2 0
Шульц Марвин 2 0
Эррас Патрик 2 0
Порат Финн 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Малони Леннард 2 0
Гейпль Андреас 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
19%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
13%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
7
29%
29%
3
25%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3
Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2
Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Падерборн 12 8 1 3 32 - 12 25
3. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
4. Хайденхайм 12 5 5 2 17 - 11 20
5. Ганновер 96 12 6 2 4 21 - 16 20
6. Хольштайн Киль 12 5 4 3 23 - 23 19
7. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
8. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
9. Кайзерслаутерн 12 3 7 2 20 - 20 16
10. Ян 12 4 3 5 12 - 17 15
11. Айнтрахт Бр 12 4 3 5 15 - 21 15
12. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
13. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
14. Нюрнберг 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Зандхаузен 12 3 3 6 12 - 17 12
16. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
17. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
18. Арминия 12 2 2 8 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
7. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
12. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
13. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
14. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Ганновер 96 6 3 0 3 12 - 10 9
4. Хайденхайм 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
13. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Зандхаузен 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Хольштайн Киль 3:1 Хайденхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     