Тур: 28. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
31'
1:0
44'
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gift OrbanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Солли СивертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Pereira
История личных встреч
Стабек
Ранхейм
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|15
|0.54
|Крогстад Фредрик
|8
|0.29
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.25
|Хансен Корнелиус
|6
|0.21
|Аземи Фитим
|5
|0.18
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.14
|Оттесен Стурла
|3
|0.11
|Педерсен Каспер
|2
|0.07
|Вангберг Симен
|2
|0.07
|Несс Николай
|1
|0.04
|Ланге Тор
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|11
|0.39
|Менерт Маркус
|11 (2)
|0.39
|Региниуссен Мадс
|6
|0.21
|Simon Marklund
|3
|0.11
|Erik Toenne
|2
|0.07
|Солли Сиверт
|2
|0.07
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.07
|Jacob Tromsdal
|1
|0.04
|Henrik Kristiansen
|1
|0.04
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.04
|Jonas Soerensen Selnaes
|1
|0.04
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|4
|2
|Оттесен Стурла
|4
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Ланге Тор
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Сандберг Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|8
|0
|Jacob Tromsdal
|6
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|1
|Sondre Klingen Langaas
|4
|0
|Региниуссен Мадс
|3
|0
|Менерт Маркус
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Френдеруп Никлас
|2
|0
|Simon Marklund
|2
|0
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|Солли Сиверт
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Erland Tangvik
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Andreassen Bokestad
|1
|0
|Sevald Andreassen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
4%
1
7%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
10
23
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
3
30%
9
39%
76-90
Забито
32
27
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
6%
1
4%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
11
34%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
8%
2
8%
1-15
4
31%
2
8%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
4
31%
5
21%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Забито
56
41
22 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
5%
2
5%
1-15
10
18%
3
7%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
6
11%
11
27%
46-60
12
21%
8
20%
61-75
16
29%
11
27%
76-90
Пропущено
23
47
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 30
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 25
2
9%
3
6%
1-15
4
17%
4
9%
16-30
3
13%
10
21%
31-45
5
22%
8
17%
46-60
5
22%
9
19%
61-75
4
17%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0
Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0
Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0
Ранхейм - Осане 3:3 Гроруд - Ранхейм 2:1 Бранн - Ранхейм 5:0 Ранхейм - Брюне 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Скейд - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 КФУМ - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Согндаль 3:3 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Скейд 4:0 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Улленсакер-Киса - Ранхейм 0:2 Ранхейм - КФУМ 4:1 Нардо - Ранхейм 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|27
|23
|3
|1
|85 - 14
|72
|2.
|Стабек
|1:1
|28
|14
|10
|4
|56 - 25
|52
|3.
|Старт
|1:0
|28
|14
|6
|8
|56 - 35
|48
|4.
|КФУМ
|27
|13
|7
|7
|54 - 43
|46
|5.
|Санднес
|27
|13
|4
|10
|49 - 47
|43
|6.
|Конгсвингер
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|7.
|Ранхейм
|1:1
|28
|11
|8
|9
|44 - 46
|41
|8.
|Согндаль
|0:1
|28
|11
|7
|10
|51 - 50
|40
|9.
|Мьёндален
|1:1
|28
|12
|4
|12
|36 - 44
|40
|10.
|Рёуфосс
|27
|9
|8
|10
|33 - 45
|35
|11.
|Осане
|0:1
|28
|8
|8
|12
|39 - 59
|32
|12.
|Брюне
|1:1
|28
|7
|9
|12
|39 - 49
|30
|13.
|Фредрикстад
|27
|7
|8
|12
|42 - 47
|29
|14.
|Скейд
|27
|7
|4
|16
|35 - 50
|25
|15.
|Гроруд
|1:0
|28
|3
|8
|17
|30 - 65
|17
|16.
|Стйордалс Блинк
|27
|3
|5
|19
|27 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|10
|3
|0
|42 - 4
|33
|2.
|Старт
|1:0
|14
|8
|3
|3
|31 - 14
|27
|3.
|Мьёндален
|1:1
|14
|8
|2
|4
|22 - 18
|26
|4.
|Согндаль
|0:1
|14
|8
|1
|5
|28 - 19
|25
|5.
|Стабек
|1:1
|14
|6
|6
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Конгсвингер
|13
|6
|5
|2
|25 - 15
|23
|7.
|КФУМ
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|8.
|Ранхейм
|1:1
|14
|6
|4
|4
|27 - 24
|22
|9.
|Осане
|0:1
|14
|6
|2
|6
|21 - 29
|20
|10.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|11.
|Фредрикстад
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|12.
|Санднес
|14
|5
|3
|6
|29 - 28
|18
|13.
|Скейд
|14
|5
|2
|7
|26 - 29
|17
|14.
|Брюне
|1:1
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Гроруд
|1:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
|16.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|13
|0
|1
|43 - 10
|39
|2.
|Стабек
|1:1
|14
|8
|4
|2
|31 - 14
|28
|3.
|Санднес
|13
|8
|1
|4
|20 - 19
|25
|4.
|КФУМ
|13
|7
|2
|4
|29 - 22
|23
|5.
|Старт
|1:0
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|Конгсвингер
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Ранхейм
|1:1
|14
|5
|4
|5
|17 - 22
|19
|8.
|Рёуфосс
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Согндаль
|0:1
|14
|3
|6
|5
|23 - 31
|15
|10.
|Мьёндален
|1:1
|14
|4
|2
|8
|14 - 26
|14
|11.
|Брюне
|1:1
|14
|3
|4
|7
|20 - 28
|13
|12.
|Осане
|0:1
|14
|2
|6
|6
|18 - 30
|12
|13.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|2
|9
|9 - 21
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|14
|1
|5
|8
|14 - 36
|8
|16.
|Гроруд
|1:0
|14
|1
|4
|9
|17 - 38
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|15 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (2)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8