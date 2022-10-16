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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 28. Стадион: .
Стабек
1:1
Перерыв
Ранхейм
0'
1:0
31' Гол
Gift Orban
1:1
44' Гол
Ruben Kristensen Alte

Ход матча

31'
Gift Orban
(Несс Николай)
1:0
44'
1:1
Ruben Kristensen Alte
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Ранхейм
1.59
5.70
8.40
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
18
Меткалф
Патрик
8
Эдвардс
Кертис
13
Ланге
Тор
10
Геэльмуйден
Херман
7
Аземи
Фитим
16
Gift
Orban
1
Magnus
Lenes
22
Солли
Сиверт
4
Sondre
Klingen
Langaas
18
Brage
Kvithyld
15
Erik
Toenne
23
Henrik
Kristiansen
8
Ruben
Kristensen
Alte
17
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
14
Simon
Marklund
10
Vegard
Oestraat
Erlien
11
Менерт
Маркус
Стабек
3-5-2
Ранхейм
4-2-3-1

История личных встреч

Стабек
Ранхейм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:1
Т
0:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
4:1
ПД
1:1
ПД
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 15 0.54
Крогстад Фредрик 8 0.29
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.25
Хансен Корнелиус 6 0.21
Аземи Фитим 5 0.18
Эдвардсен Оливер 4 0.14
Оттесен Стурла 3 0.11
Педерсен Каспер 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Несс Николай 1 0.04
Ланге Тор 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 11 0.39
Менерт Маркус 11 (2) 0.39
Региниуссен Мадс 6 0.21
Simon Marklund 3 0.11
Erik Toenne 2 0.07
Солли Сиверт 2 0.07
Ruben Kristensen Alte 2 0.07
Jacob Tromsdal 1 0.04
Henrik Kristiansen 1 0.04
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.04
Jonas Soerensen Selnaes 1 0.04
Magnus Sandvik Hoeiseth 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 4 2
Оттесен Стурла 4 1
Вангберг Симен 3 0
Ланге Тор 3 0
Gift Orban 3 0
Несс Николай 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Сандберг Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 8 0
Jacob Tromsdal 6 0
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 1
Sondre Klingen Langaas 4 0
Региниуссен Мадс 3 0
Менерт Маркус 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Френдеруп Никлас 2 0
Simon Marklund 2 0
Henrik Kristiansen 2 0
Солли Сиверт 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Erland Tangvik 1 0
Robert Williams2 1 0
Andreassen Bokestad 1 0
Sevald Andreassen 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
4%
1
7%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

10
23
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
3
30%
9
39%
76-90

Забито

32
27
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
6%
1
4%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
11
34%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
8%
2
8%
1-15
4
31%
2
8%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
4
31%
5
21%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

56
41
22 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
5%
2
5%
1-15
10
18%
3
7%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
6
11%
11
27%
46-60
12
21%
8
20%
61-75
16
29%
11
27%
76-90

Пропущено

23
47
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 30
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 25
2
9%
3
6%
1-15
4
17%
4
9%
16-30
3
13%
10
21%
31-45
5
22%
8
17%
46-60
5
22%
9
19%
61-75
4
17%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0
Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0
Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0
Ранхейм - Осане 3:3 Гроруд - Ранхейм 2:1 Бранн - Ранхейм 5:0 Ранхейм - Брюне 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Скейд - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 КФУМ - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Согндаль 3:3 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Скейд 4:0 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Улленсакер-Киса - Ранхейм 0:2 Ранхейм - КФУМ 4:1 Нардо - Ранхейм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 27 23 3 1 85 - 14 72
2. Стабек 1:1 28 14 10 4 56 - 25 52
3. Старт 1:0 28 14 6 8 56 - 35 48
4. КФУМ 27 13 7 7 54 - 43 46
5. Санднес 27 13 4 10 49 - 47 43
6. Конгсвингер 27 12 7 8 40 - 31 43
7. Ранхейм 1:1 28 11 8 9 44 - 46 41
8. Согндаль 0:1 28 11 7 10 51 - 50 40
9. Мьёндален 1:1 28 12 4 12 36 - 44 40
10. Рёуфосс 27 9 8 10 33 - 45 35
11. Осане 0:1 28 8 8 12 39 - 59 32
12. Брюне 1:1 28 7 9 12 39 - 49 30
13. Фредрикстад 27 7 8 12 42 - 47 29
14. Скейд 27 7 4 16 35 - 50 25
15. Гроруд 1:0 28 3 8 17 30 - 65 17
16. Стйордалс Блинк 27 3 5 19 27 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Старт 1:0 14 8 3 3 31 - 14 27
3. Мьёндален 1:1 14 8 2 4 22 - 18 26
4. Согндаль 0:1 14 8 1 5 28 - 19 25
5. Стабек 1:1 14 6 6 2 25 - 11 24
6. Конгсвингер 13 6 5 2 25 - 15 23
7. КФУМ 14 6 5 3 25 - 21 23
8. Ранхейм 1:1 14 6 4 4 27 - 24 22
9. Осане 0:1 14 6 2 6 21 - 29 20
10. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
11. Фредрикстад 14 5 4 5 23 - 24 19
12. Санднес 14 5 3 6 29 - 28 18
13. Скейд 14 5 2 7 26 - 29 17
14. Брюне 1:1 14 4 5 5 19 - 21 17
15. Гроруд 1:0 14 2 4 8 13 - 27 10
16. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 13 0 1 43 - 10 39
2. Стабек 1:1 14 8 4 2 31 - 14 28
3. Санднес 13 8 1 4 20 - 19 25
4. КФУМ 13 7 2 4 29 - 22 23
5. Старт 1:0 14 6 3 5 25 - 21 21
6. Конгсвингер 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Ранхейм 1:1 14 5 4 5 17 - 22 19
8. Рёуфосс 14 4 4 6 19 - 26 16
9. Согндаль 0:1 14 3 6 5 23 - 31 15
10. Мьёндален 1:1 14 4 2 8 14 - 26 14
11. Брюне 1:1 14 3 4 7 20 - 28 13
12. Осане 0:1 14 2 6 6 18 - 30 12
13. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 14 1 5 8 14 - 36 8
16. Гроруд 1:0 14 1 4 9 17 - 38 7
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 15 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ruben Kristensen Alte бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Gift Orban бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Ранхейм
1.59
5.70
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 1:1 Ранхейм онлайн

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