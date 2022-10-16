Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кьело получил травму и медбригада забирает его с поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матиас Кьело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

22' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Гронинген

20' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Крюгер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Мисиджан Вирджил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Томаш Суслов получил травму и заменен. Luciano Valente выходит на поле.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

13' Томаш Суслов возвращается на поле.

13' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Гронинген

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

11' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Гронинген

9' Судья сигнализирует, что Рикардо Пепи из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело

9' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Проппер Робин

9' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

7' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Гронинген

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Твенте

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гронинген начинает с центра поля