Тур: 10. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Лука Эверинк
-
38 Макс Брюнс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Гронинген
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
32 матча
56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|4
|0.4
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.3
|Бренет Джошуа
|2
|0.2
|Смал Гийс
|1
|0.1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.1
|Стейн Сем
|1
|0.1
|Манфред Угалде
|1
|0.1
|Цолис Христос
|1
|0.1
|Клеонизе Денильо
|1
|0.1
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.4
|Нгонж Сириль
|2
|0.2
|Ларсен Йорген
|1
|0.1
|Дуарте Ларос
|1
|0.1
|Суслов Томаш
|1
|0.1
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|3
|0
|Мисиджан Вирджил
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балкер Радинио
|1
|1
|Те Вирик Мик
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
20%
3
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
1
14%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1
Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1
Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Валвейк - Гронинген 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|1:1
|10
|7
|1
|2
|30 - 14
|22
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|1:1
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Гронинген
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|15.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|1:1
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|1:1
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|1:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|1:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|12.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Твенте
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|7 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2