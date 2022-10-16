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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
0:0
Первый тайм: 32'
Гронинген
0'
26' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил

Ход матча

15'
 
Luciano Valente
Суслов Томаш
26'
Мисиджан Вирджил
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Гронинген
1.43
8.30
8.50
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
23
Крюгер
Флориан
27
Нгонж
Сириль
9
Пепи
Рикардо
Твенте
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Гронинген

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

32 матча

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:3
К
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
5:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:3
Э
4:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.4
Мисиджан Вирджил 3 0.3
Бренет Джошуа 2 0.2
Смал Гийс 1 0.1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.1
Стейн Сем 1 0.1
Манфред Угалде 1 0.1
Цолис Христос 1 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.1
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 4 (1) 0.4
Нгонж Сириль 2 0.2
Ларсен Йорген 1 0.1
Дуарте Ларос 1 0.1
Суслов Томаш 1 0.1
Крюгер Флориан 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 3 0
Мисиджан Вирджил 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балкер Радинио 1 1
Те Вирик Мик 2 0
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
20%
3
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
1
14%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1
Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1
Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Валвейк - Гронинген 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 1:1 10 7 1 2 30 - 14 22
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 0:0 10 5 2 3 15 - 7 17
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 1:1 10 3 4 3 12 - 13 13
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гронинген 0:0 10 2 3 5 10 - 19 9
14. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
15. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2. ПСВ 1:1 5 4 1 0 17 - 6 13
3. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
5. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 1:1 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 1:1 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 1:1 5 2 2 1 10 - 9 8
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Гронинген 0:0 5 1 2 2 4 - 9 5
12. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 7 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Те Вирик Мик из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 32'
    Дубвик Исак из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 32'
    Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Смал Гийс.
  • Травма, повреждение
    32'
    Матиас Кьело возвращается на поле.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    31'
    Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кьело получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 30'
    Контроль мяча: Твенте: 71%, Гронинген: 29%.
  • Травма, повреждение
    30'
    Матиас Кьело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 28'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    28'
    Пелюпесси Йоей возвращается на поле.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Гронинген
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    • 27'
      Оооо... вот это был удар! Проппер Робин должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Проппер Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Матиас Кьело из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Пелюпесси Йоей получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      26'
      Пелюпесси Йоей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      26'
      Рефери не любит споров - именно за это Мисиджан Вирджил сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      25'
      Данкерлёй Дамил задерживает мяч рукой
    • 25'
      Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Твенте: 71%, Гронинген: 29%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Касанвирджо Нерайшо.
    • Офсайд
      24'
      Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде
    • 24'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 23'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Те Вирик Мик успешно блокирует удар.
    • 23'
      Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Данкерлёй Дамил ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Твенте: 72%, Гронинген: 28%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 20'
      Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Те Вирик Мик из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Крюгер Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 18'
      Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 17'
      Мисиджан Вирджил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 16'
      Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Контроль мяча: Твенте: 76%, Гронинген: 24%.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Томаш Суслов получил травму и заменен. Luciano Valente выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      14'
      Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      13'
      Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде
    • Травма, повреждение
      13'
      Томаш Суслов возвращается на поле.
    • 13'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      12'
      Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Твенте: 80%, Гронинген: 20%.
    • 10'
      Зерруки Рамиз выиграл воздушное противоборство у Дуарте Ларос.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Рикардо Пепи из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело
    • 9'
      Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Проппер Робин.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 8'
      Какой удар! Со штрафного Влап Михел сотряс перекладину!
    • Фол, нарушение
      8'
      Дуарте Ларос наказан за толчок Влап Михел
    • 7'
      Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Твенте начинает контратаку
    • 7'
      Меес Хилгерс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов
    • 5'
      Те Вирик Мик выиграл воздушное противоборство у Ван Волфсвинкель Рикки.
    • 5'
      Контроль мяча: Твенте: 90%, Гронинген: 10%.
    • Офсайд
      5'
      Мисиджан Вирджил из команды Твенте в офсайде
    • 5'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Данкерлёй Дамил ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 3'
      Твенте пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Дубвик Исак из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Даан Ротс
    • 2'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Гронинген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Гронинген
    1.43
    8.30
    8.50
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