  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 29000 Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
3:0
Конец матча
Гронинген
0'
26' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
1:0
48' Гол
Мисиджан Вирджил
2:0
55' Гол
Бренет Джошуа
3:0
84' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
88' Желтая карточка
Каллей Яхья
90' Желтая карточка
Те Вирик Мик
90'+4

Ход матча

15'
 
Luciano Valente
Суслов Томаш
26'
Мисиджан Вирджил
 
46'
 
Paulos Abraham
Нгонж Сириль
46'
 
Оратмангун Рагнар
Крюгер Флориан
48'
Мисиджан Вирджил
(Ван Волфсвинкель Рикки)
1:0
55'
Бренет Джошуа
(Ван Волфсвинкель Рикки)
2:0
66'
 
Каллей Яхья
Дубвик Исак
76'
Плегесуэло Хулио
Меес Хилгерс
 
76'
Стейн Сем
Кьёлё Матиас
 
76'
Клеонизе Денильо
Даан Ротс
 
80'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Пелюпесси Йоей
84'
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
86'
Манфред Угалде
Ван Волфсвинкель Рикки
 
88'
 
Каллей Яхья
90'
 
Те Вирик Мик

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
23
Крюгер
Флориан
27
Нгонж
Сириль
9
Пепи
Рикардо
Твенте
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Гронинген

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

32 матча

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:3
К
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
5:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:3
Э
4:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мисиджан Вирджил 4 0.4
Черны Вацлав 4 0.4
Бренет Джошуа 3 0.3
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.2
Смал Гийс 1 0.1
Стейн Сем 1 0.1
Манфред Угалде 1 0.1
Цолис Христос 1 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.1
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 4 (1) 0.4
Нгонж Сириль 2 0.2
Ларсен Йорген 1 0.1
Дуарте Ларос 1 0.1
Суслов Томаш 1 0.1
Крюгер Флориан 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 3 0
Мисиджан Вирджил 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 0
Балкер Радинио 1 1
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Luciano Valente 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
75%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
100%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
17%
3
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Пропущено

7
23
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
2
29%
3
13%
31-45
2
29%
3
13%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1
Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1
Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Валвейк - Гронинген 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 10 8 0 2 35 - 14 24
2. Фейеноорд 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
3. АЗ Алкмаар 1:2 10 7 2 1 20 - 9 23
4. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
5. Твенте 10 6 1 3 18 - 7 19
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Гронинген 10 2 2 6 10 - 22 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
2. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
3. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
5. Фейеноорд 2:1 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 1:2 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:2 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Фейеноорд 2:1 6 4 1 1 16 - 11 13
3. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Контроль мяча: Твенте: 64%, Гронинген: 36%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Каллей Яхья
  • 92'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    92'
    Те Вирик Мик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 91'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 91'
    Контроль мяча: Твенте: 64%, Гронинген: 36%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Твенте 3:0 Гронинген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     