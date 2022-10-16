Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Паулос Абрахам не смог попасть в створ ударом издали

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

52' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Крюгер Флориан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

44' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Проппер Робин пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

41' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

41' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матиас Кьело из команды Твенте подал угловой слева.

38' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

37' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

35' Удар от ворот произведет Гронинген

35' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Смал Гийс

32' Матиас Кьело возвращается на поле.

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кьело получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Матиас Кьело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Гронинген

27' Оооо... вот это был удар! Проппер Робин должен был забить с этой позиции.

27' Проппер Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Матиас Кьело из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Пелюпесси Йоей получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Пелюпесси Йоей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Рефери не любит споров - именно за это Мисиджан Вирджил сейчас получил желтую

25' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

22' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Гронинген

20' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Крюгер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Мисиджан Вирджил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Томаш Суслов получил травму и заменен. Luciano Valente выходит на поле.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

13' Томаш Суслов возвращается на поле.

13' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Гронинген

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

11' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Гронинген

9' Судья сигнализирует, что Рикардо Пепи из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело

9' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Проппер Робин

9' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

7' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Гронинген

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Твенте

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гронинген начинает с центра поля