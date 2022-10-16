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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
ПСВ
1:1
Первый тайм: 32'
Утрехт
0'
1:0
8' Гол
Симонс Хави
1:1
24' Гол
Ван де Стрек Сандер
29' Желтая карточка
Клейбер Шон

Ход матча

8'
Симонс Хави
(Веерман Йоэй)
1:0
24'
1:1
Ван де Стрек Сандер
29'
 
Клейбер Шон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Утрехт
1.39
9.60
9.62
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
7
Симонс
Хави
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Боздоган
Джан
29
Силла
Мусса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
ПСВ
4-2-3-1
Утрехт
4-1-4-1

История личных встреч

ПСВ
Утрехт

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

31 матч

74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.9
Симонс Хави 7 0.7
Веерман Йоэй 2 0.2
Обиспо Армандо 2 0.2
Сангаре Ибрахим 2 0.2
Тиль Гус 2 0.2
Бакайоко Жоан 2 0.2
Де Йонг Люк 1 0.1
Брэнтуэйт Джерред 1 0.1
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.5
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.4
Ван де Стрек Сандер 2 0.2
Силла Мусса 1 0.1
Боздоган Джан 0 0
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 2 0
Тиль Гус 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Модибо Саньян 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

13
2
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
100%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
11%
1
9%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
22%
1
9%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
6
22%
5
45%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0
ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2
Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 9 7 2 0 19 - 7 23
2. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
3. ПСВ 1:1 10 7 1 2 30 - 14 22
4. Фейеноорд 9 6 2 1 23 - 10 20
5. Твенте 0:0 10 5 2 3 15 - 7 17
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 1:1 10 3 4 3 12 - 13 13
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гронинген 0:0 10 2 3 5 10 - 19 9
14. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
15. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2. ПСВ 1:1 5 4 1 0 17 - 6 13
3. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
5. Фейеноорд 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 1:1 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. ПСВ 1:1 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 1:1 5 2 2 1 10 - 9 8
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Гронинген 0:0 5 1 2 2 4 - 9 5
12. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (6)
ПСВ Симонс Хави 7 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    ПСВ начинает контратаку
  • 33'
    Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 32'
    Гакпо Коди выиграл воздушное противоборство у Дост Бас.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 32'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 28'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      28'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Силла Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      ПСВ начинает контратаку
    • 26'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Утрехт: 40%.
    • 25'
      Команда Утрехт забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 24'
      Макс Филипп плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 24'
      Обиспо Армандо ошибается в защите.
    • 24'
      Обиспо Армандо выиграл воздушное противоборство у Ван де Стрек Сандер.
    • 24'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Гакпо Коди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 23'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 20'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 58%, Утрехт: 42%.
    • 20'
      Ван де Стрек Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 20'
      Силла Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Сангаре Ибрахим ошибается в защите.
    • 19'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 19'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 19'
      Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      18'
      Клейбер Шон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Гакпо Коди пострадал.
    • 17'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Модибо Саньян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 16'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Утрехт: 39%.
    • 14'
      Дост Бас выиграл воздушное противоборство у Сангаре Ибрахим.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Тиль Гус задерживает мяч рукой
    • 13'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 11'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Макс Филипп из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 10'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Дост Бас выиграл воздушное противоборство у Гутьеррес Эрик.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Утрехт: 33%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Гакпо Коди должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Гакпо Коди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 9'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 8'
      Сангаре Ибрахим сделал ключевой пас для гола!
    • 8'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Симонс Хави наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 8'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      ПСВ начинает контратаку
    • 7'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 7'
      Ван де Стрек Сандер выиграл воздушное противоборство у Гутьеррес Эрик.
    • Фол, нарушение
      7'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 6'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 6'
      Модибо Саньян ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      6'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Клейбер Шон из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Утрехт: 35%.
    • 4'
      Гутьеррес Эрик выиграл воздушное противоборство у Силла Мусса.
    • 4'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Ван де Стрек Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСВ начинает контратаку
    • 3'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Веерман Йоэй наказан за толчок Боздоган Джан
    • 2'
      Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Утрехт начинает контратаку
    • 1'
      Силла Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гутьеррес Эрик ошибается в защите.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Утрехт
    1.39
    9.60
    9.62
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