Тур: 10. Стадион: Филипс. Главный судья: Камфуис Йочем
Ход матча
8'
1:0
24'
29'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
17
Клейбер
Шон
29
Силла
Мусса
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Юнес АминНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Утрехт
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
31 матч
74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.9
|Симонс Хави
|7
|0.7
|Веерман Йоэй
|2
|0.2
|Обиспо Армандо
|2
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.2
|Тиль Гус
|2
|0.2
|Бакайоко Жоан
|2
|0.2
|Де Йонг Люк
|1
|0.1
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.1
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|5
|0.5
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.4
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.2
|Силла Мусса
|1
|0.1
|Боздоган Джан
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
13
2
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
100%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
27
11
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
11%
1
9%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
22%
1
9%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
6
22%
5
45%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0
ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2
Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|2
|0
|19 - 7
|23
|2.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|1:1
|10
|7
|1
|2
|30 - 14
|22
|4.
|Фейеноорд
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|Твенте
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|1:1
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Гронинген
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|15.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|1:1
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|1:1
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|ПСВ
|1:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|1:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|12.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Твенте
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|7 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2