Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но промахнулся очень сильно.

87' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хувер Ки-Джана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Утрехт

80' Рокко Роберт Шеин из команды Утрехт фолит на Сангаре Ибрахим , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

79' Команда Утрехт фактически перестала играть и ждет финального свистка.

79' Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет ПСВ

75' Тактическая замена. Рамальо Андре уходит с поля и его заменяет [player2]

74' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Рокко Роберт Шеин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

70' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Рокко Роберт Шеин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Оооо... вот это был удар! Эль-Гази Анвар должен был забить с этой позиции.

67' Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Хорошую попытку сделал Гакпо Коди . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Ледесма Ричард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Удар от ворот произведет ПСВ

65' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Симонс Хави первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

60' Симонс Хави из команды ПСВ получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Василиос Баркас все предвидел и спас команду!

60' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Силла Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Утрехт

53' Симонс Хави из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Рокко Роберт Шеин нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Рокко Роберт Шеин из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

46' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сегодняшная посещаемость составляет 30646 болельщиков

46' Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Рокко Роберт Шеин