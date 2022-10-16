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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Morten Krogh
Брондбю
1:0
Перерыв
Копенгаген
0'
1:0
10' Гол
Омойджуфано Охи
15' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
38' Желтая карточка
Хедлунд Симон
40' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
41' Желтая карточка
Рустед Сигурд
41' Желтая карточка
Лерагер Лукас

Ход матча

10'
Омойджуфано Охи
(Васс Даниэль)
1:0
15'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
38'
Хедлунд Симон
 
40'
 
Кристиансен Виктор
41'
Рустед Сигурд
 
41'
 
Лерагер Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Копенгаген
2.73
4.22
2.88
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
10
Васс
Даниэль
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Грабара
Камиль
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
35
Стаменич
Марко
12
Лерагер
Лукас
34
Кристиансен
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
Брондбю
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-3

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед

56 матчей

25%
25%
50%
14 побед 14 ничьих 28 побед

Первый тайм

16.1%
50%
33.9%
9 побед 28 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.4%
33.9%
44.7%
12 побед 19 ничьих 25 побед

История матчей

СД
4:1
СДЧГ
1:1
СДЧГ
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 3 0.23
Радошевич Йосип 2 (2) 0.15
Хедлунд Симон 2 0.15
Слимане Анис 2 0.15
Oscar Schwartau 2 0.15
Каппис Кристиан 1 0.08
Квистгарден Матиас 1 0.08
Махсо Андреас 1 (1) 0.08
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.46
Классон Виктор 6 0.46
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Дарами Мохаммед 1 0.08
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.08
Бардгджи Руни 1 0.08
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 2 1
Васс Даниэль 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Слимане Анис 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Махсо Андреас 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Классон Виктор 3 0
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 3 0
Хочолава Давид 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Вавро Денис 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
3
17%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
6
29%
1
5%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 12 6 4 2 19 - 14 22
3. Виборг 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Брондбю 1:0 13 5 3 5 17 - 20 18
6. Митьюлланд 12 4 5 3 20 - 18 17
7. Оденсе 0:0 13 4 4 5 14 - 19 16
8. Копенгаген 0:1 13 5 1 7 19 - 19 16
9. Орхус 12 5 1 6 14 - 12 16
10. Хорсенс 12 4 3 5 10 - 12 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 0:0 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Брондбю 1:0 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
7. Копенгаген 0:1 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
9. Оденсе 0:0 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Оденсе 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
7. Брондбю 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Копенгаген 0:1 7 2 0 5 11 - 13 6
9. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
10. Виборг 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Орхус Поульсен Николай 4
Митьюлланд Феррейра Эвандер 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брондбю: 38%, Копенгаген: 62%.
  • 48'
    Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Грабара Камиль из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Бойлесен Николай из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    47'
    Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Копенгаген
    2.73
    4.22
    2.88
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