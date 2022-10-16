  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 23245 Главный судья: Morten Krogh
Брондбю
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
10' Гол
Омойджуфано Охи
15' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
38' Желтая карточка
Хедлунд Симон
40' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
41' Желтая карточка
Рустед Сигурд
41' Желтая карточка
Лерагер Лукас
78' Желтая карточка
Каппис Кристиан
84' Желтая карточка
Слимане Анис
90' Вторая желтая карточка
Рустед Сигурд
1:1
90' Гол
Бардгджи Руни
90'+10
1
Хермансен
Мадс
10
Васс
Даниэль
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Грабара
Камиль
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
35
Стаменич
Марко
12
Лерагер
Лукас
34
Кристиансен
Виктор
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
Брондбю
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-3

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед

56 матчей

25%
25%
50%
14 побед 14 ничьих 28 побед

Первый тайм

16.1%
50%
33.9%
9 побед 28 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.4%
33.9%
44.7%
12 побед 19 ничьих 25 побед

История матчей

СД
4:1
СДЧГ
1:1
СДЧГ
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 3 0.23
Радошевич Йосип 2 (2) 0.15
Хедлунд Симон 2 0.15
Слимане Анис 2 0.15
Oscar Schwartau 2 0.15
Каппис Кристиан 1 0.08
Квистгарден Матиас 1 0.08
Махсо Андреас 1 (1) 0.08
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.46
Классон Виктор 6 0.46
Бардгджи Руни 2 0.15
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Дарами Мохаммед 1 0.08
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.08
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 2 1
Васс Даниэль 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Слимане Анис 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Махсо Андреас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Классон Виктор 3 0
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 3 0
Хочолава Давид 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Вавро Денис 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
2
14%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
27%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 13 6 5 2 22 - 17 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 13 5 5 3 22 - 19 20
6. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
7. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
8. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
9. Оденсе 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
10. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23245 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Брондбю: 37%, Копенгаген: 63%.
  • 99'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 99'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Бардгджи Руни сделал ключевой пас для гола!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 1:1 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     