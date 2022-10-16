Тур: 13. Стадион: Брондбю. Зрители: 23245 Главный судья: Morten Krogh
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолОмойджуфано Охи
15' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
38' Желтая карточкаХедлунд Симон
40' Желтая карточкаКристиансен Виктор
41' Желтая карточкаРустед Сигурд
41' Желтая карточкаЛерагер Лукас
78' Желтая карточкаКаппис Кристиан
84' Желтая карточкаСлимане Анис
90' Вторая желтая карточкаРустед Сигурд
1:1
90' ГолБардгджи Руни
90'+10
Ход матча
10'
1:0
38'
41'
41'
78'
84'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед
56 матчей
25%
25%
50%
14 побед 14 ничьих 28 побед
Первый тайм
16.1%
50%
33.9%
9 побед 28 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.4%
33.9%
44.7%
12 побед 19 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|3
|0.23
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.15
|Хедлунд Симон
|2
|0.15
|Слимане Анис
|2
|0.15
|Oscar Schwartau
|2
|0.15
|Каппис Кристиан
|1
|0.08
|Квистгарден Матиас
|1
|0.08
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.08
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.46
|Классон Виктор
|6
|0.46
|Бардгджи Руни
|2
|0.15
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.08
|Фальк Расмус
|1
|0.08
|Лерагер Лукас
|1
|0.08
|Дарами Мохаммед
|1
|0.08
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.08
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|2
|1
|Васс Даниэль
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Каппис Кристиан
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Лерагер Лукас
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Хочолава Давид
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
2
14%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
27%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|5.
|Митьюлланд
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|6.
|Копенгаген
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|7.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|8.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Оденсе
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Хорсенс
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|13
|0
|5
|8
|12 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4