Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

47' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Матч возобновлен

41' Лерагер Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Рустед Сигурд получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

40' Кристиансен Виктор получил желтую карточку от судьи

40' Слимане Анис выиграл воздушное противоборство у Вальдемар Лунд.

39' Матч возобновлен

38' Хедлунд Симон получил желтую карточку от судьи

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Оооо... вот это был удар! Рустед Сигурд должен был забить с этой позиции.

38' Рустед Сигурд нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

37' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Копенгаген

34' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брондбю

31' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кристиансен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Брондбю

25' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

21' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

15' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

13' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

12' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Слимане Анис нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

6' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бойлесен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля